Устроили поджог на железной дороге: в Ярославской области двух подростков подозревают в терроризме

Подростков из Рыбинска подозревают в терроризме Источник: УТ МВД России по СЗФО / Vk.com











В Рыбинске Ярославской области двух подростков, 14 и 16 лет, подозревают в поджоге оборудования на железной дороге. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу 29 ноября.

— Установлено, что несовершеннолетние, находясь на перегоне станции «Рыбинск-Пассажирский — Шлюзовая», за вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей совершили поджог аккумуляторного, релейного и электрического шкафов, — сообщили в Управлении.

Правоохранителям удалось найти подростков. В их задержании принимали участие сотрудники транспортной полиции и УФСБ России по Ярославской области.

На видео, записанном правоохранителями, ребята рассказали, как все произошло. По их словам, предложение совершить поджог за вознаграждение поступило им от некого пользователя в «Телеграме».

— После того, как все было сделано, скинули видео и пошли по домам. Он сказал, что мы идиоты — забыли бутылку. Мы сказали, что никуда уже не пойдем. Он сказал, ждите денег завтра. Деньги перевел, — говорят подростки.

Признание подростков на видео Источник: УТ МВД России по СЗФО / Vk.com

В МВД на транспорте добавили, что задержанные также причастны к подготовке поджога вышки сотовой связи. Однако эта попытка не увенчалась успехом.

Сейчас в отношение подростков возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Виновным по ней может грозить до 20 лет лишения свободы. А возраст, с которого могут привлечь к ответственности по этой статье, — 14 лет.