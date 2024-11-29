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Криминал Устроили поджог на железной дороге: в Ярославской области двух подростков подозревают в терроризме

Устроили поджог на железной дороге: в Ярославской области двух подростков подозревают в терроризме

Ребятам грозит серьезное наказание

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Подростков из Рыбинска подозревают в терроризме

Источник:

В Рыбинске Ярославской области двух подростков, 14 и 16 лет, подозревают в поджоге оборудования на железной дороге. Об этом сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу 29 ноября.

— Установлено, что несовершеннолетние, находясь на перегоне станции «Рыбинск-Пассажирский — Шлюзовая», за вознаграждение в сумме 20 тысяч рублей совершили поджог аккумуляторного, релейного и электрического шкафов, — сообщили в Управлении.

Правоохранителям удалось найти подростков. В их задержании принимали участие сотрудники транспортной полиции и УФСБ России по Ярославской области.

На видео, записанном правоохранителями, ребята рассказали, как все произошло. По их словам, предложение совершить поджог за вознаграждение поступило им от некого пользователя в «Телеграме».

— После того, как все было сделано, скинули видео и пошли по домам. Он сказал, что мы идиоты — забыли бутылку. Мы сказали, что никуда уже не пойдем. Он сказал, ждите денег завтра. Деньги перевел, — говорят подростки.

Признание подростков на видео

Источник:

В МВД на транспорте добавили, что задержанные также причастны к подготовке поджога вышки сотовой связи. Однако эта попытка не увенчалась успехом.

Сейчас в отношение подростков возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Виновным по ней может грозить до 20 лет лишения свободы. А возраст, с которого могут привлечь к ответственности по этой статье, — 14 лет.

29 ноября Рыбинский городской суд избрал в отношении подростков меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 января 2025 года.

ПО ТЕМЕ
Терроризм Железная дорога Подростки Полиция Поджог ЧП на железной дороге
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