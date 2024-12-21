По России прокатилась серия взрывов и поджогов. Что происходит

Кадр из видео одной из атак Источник: «Фонтанка»











21 декабря по России прокатилась волна взрывов, которые устраивали при помощи петард и фейерверков. Как правило, поджоги совершали доверчивые пенсионеры, которых на преступления толкали мошенники. Их типичные цели — банки и военкоматы, а в трех случаях — полицейские машины.

Так, в Новосибирске загорелись банкоматы. Как пишет NGS.RU, на место быстро прибыли не только пожарные, но и полиция с Росгвардией.

Банкоматы сильно пострадали Источник: Ненаучный городок / Telegram











А в Петербурге взрыв был такой силы, что на проезжую часть выбросило двери банка. На первом этаже выбило окна.

Видео с места событий Источник: «Фонтанка.ру»

По данным «Фонтанки», в банк зашла пожилая женщина. Она вылила горючую смесь и подожгла ее. Через несколько секунд в помещении всё рвануло и загорелось. Свои действия дама снимала на телефон.

Источник: «Фонтанка.ру»

Судя по тому, что женщина фиксировала свои действия на телефон, она выполняла чьи-то указания и собиралась отчитываться.

Это не такая редкая для последнего времени модель привлечения обычных людей к диверсиям. Только накануне в Петербурге и Ленобласти произошло несколько поджогов — подробнее о них здесь.