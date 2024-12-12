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Город Новый год — 2025 фоторепортаж Сияющие дома и блестящие деревья: как Ярославль украсили к Новому году

Сияющие дома и блестящие деревья: как Ярославль украсили к Новому году

Уютные фото с городских улиц

80
1 комментарий

Ярославль засиял

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Приближается Новый год и в Ярославле об этом говорит, кажется, всё. По городу уже расставили тематические скульптуры и развесили украшения. Гирлянды освещают бульвары и площади, а на елях красуются шары.

В преддверии праздника Ярославль засиял. В этом фоторепортаже показываем, где уже можно искать новогоднее настроение на вечерней прогулке.

Золотые деревья на Богоявленской площади цепляют взгляд

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На Советской площади находятся желающие сфотографироваться на фоне шара

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Кстати, в этом году в Ярославле на украшение города планируют потратить 5,9 миллиона рублей. Из этой суммы 2,8 миллиона потратят на новые украшения и на ремонт старых. Например, докупят испортившиеся или недостающие материалы.

Сияющие олени украшают город уже не первый год. В этот раз их установили в Демидовском сквере

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А эти украшения называются шары «Фаберже»

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Без новых украшений город не остался. Например, власти заказали девять дополнительных консолей «Фаберже», которые разместят на столбах на Советской площади.

И еще один вариант фотозоны

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Оказалось, что Ярославль тратит на украшение города не такую уж и большую сумму. Наши коллеги из NN.RU рассказывали, что в этом году администрация Нижнего Новгорода потратит на праздничное оформление 62,7 миллиона рублей.

Праздничный медведь встречает ярославцев на Красной площади

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Как вам Первомайский бульвар?

Источник:

А снеговик-музыкант расположился на Октябрьской площади

Источник:

Украшением города занимаются не только власти. Многие бизнесмены тоже стараются создать новогоднее настроение на улицах Ярославля.

Дом, где расположен известный в городе гастробар, освещает собой большую часть улицы

Источник:

Куда же без елки

Источник:

И огромной звезды на ней?

Источник:

Мишки поселились на круге у Красной площади

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Елка в окружении снеговиков-музыкантов на Октябрьской площади напоминает ярославцам о приближающемся празднике

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Главная барная улица Кирова сияет

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У пожарной каланчи тоже навели красоту

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До наступления 2025 года осталось совсем немного

Источник:

Елки в городе уже наряжены. А вы свои нарядили?

Источник:

Гирляндами обернули даже живые деревья

Источник:

Как вам новогодние украшения в городе?

Очень нравится, сразу такое праздничное настроение!
Красиво, но настроения всё равно нет
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Комментарии
1
Гость
1 минута
Спасибо губернатору Михаилу Евраеву♥️
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