Сияющие дома и блестящие деревья: как Ярославль украсили к Новому году

Ярославль засиял Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Приближается Новый год и в Ярославле об этом говорит, кажется, всё. По городу уже расставили тематические скульптуры и развесили украшения. Гирлянды освещают бульвары и площади, а на елях красуются шары.

В преддверии праздника Ярославль засиял. В этом фоторепортаже показываем, где уже можно искать новогоднее настроение на вечерней прогулке.

Золотые деревья на Богоявленской площади цепляют взгляд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Советской площади находятся желающие сфотографироваться на фоне шара Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кстати, в этом году в Ярославле на украшение города планируют потратить 5,9 миллиона рублей. Из этой суммы 2,8 миллиона потратят на новые украшения и на ремонт старых. Например, докупят испортившиеся или недостающие материалы.

Сияющие олени украшают город уже не первый год. В этот раз их установили в Демидовском сквере Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А эти украшения называются шары «Фаберже» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Без новых украшений город не остался. Например, власти заказали девять дополнительных консолей «Фаберже», которые разместят на столбах на Советской площади.

И еще один вариант фотозоны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Оказалось, что Ярославль тратит на украшение города не такую уж и большую сумму. Наши коллеги из NN.RU рассказывали, что в этом году администрация Нижнего Новгорода потратит на праздничное оформление 62,7 миллиона рублей.

Праздничный медведь встречает ярославцев на Красной площади Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Как вам Первомайский бульвар? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А снеговик-музыкант расположился на Октябрьской площади Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Украшением города занимаются не только власти. Многие бизнесмены тоже стараются создать новогоднее настроение на улицах Ярославля.

Дом, где расположен известный в городе гастробар, освещает собой большую часть улицы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Куда же без елки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И огромной звезды на ней? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мишки поселились на круге у Красной площади Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Елка в окружении снеговиков-музыкантов на Октябрьской площади напоминает ярославцам о приближающемся празднике Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Главная барная улица Кирова сияет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У пожарной каланчи тоже навели красоту Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











До наступления 2025 года осталось совсем немного Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Елки в городе уже наряжены. А вы свои нарядили? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Гирляндами обернули даже живые деревья Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









