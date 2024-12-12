Сияющие дома и блестящие деревья: как Ярославль украсили к Новому году

Приближается Новый год и в Ярославле об этом говорит, кажется, всё. По городу уже расставили тематические скульптуры и развесили украшения. Гирлянды освещают бульвары и площади, а на елях красуются шары.
В преддверии праздника Ярославль засиял. В этом фоторепортаже показываем, где уже можно искать новогоднее настроение на вечерней прогулке.
Кстати, в этом году в Ярославле на украшение города планируют потратить 5,9 миллиона рублей. Из этой суммы 2,8 миллиона потратят на новые украшения и на ремонт старых. Например, докупят испортившиеся или недостающие материалы.
Без новых украшений город не остался. Например, власти заказали девять дополнительных консолей «Фаберже», которые разместят на столбах на Советской площади.
Оказалось, что Ярославль тратит на украшение города не такую уж и большую сумму. Наши коллеги из NN.RU рассказывали, что в этом году администрация Нижнего Новгорода потратит на праздничное оформление 62,7 миллиона рублей.
Украшением города занимаются не только власти. Многие бизнесмены тоже стараются создать новогоднее настроение на улицах Ярославля.
Как вам новогодние украшения в городе?