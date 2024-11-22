Чинили старые и покупали новые: сколько миллионов потратят на новогодние украшения в Ярославле

Сколько денег уйдет на новогодние украшения Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В мэрии Ярославля рассказали, сколько денег будет потрачено на украшение города к Новому году. Всего планируют израсходовать 5,9 миллиона рублей. Из этой суммы 2,8 миллиона потратят на новые украшения и материалы для уже имеющихся элементов.

— Приобретена светотехника для ремонта элементов новогоднего оформления, полностью заменено оформление на консолях «Фаберже» и «Бокалы», дополнительно будет изготовлено 9 круговых консолей для размещения в центральной части города, полностью обновлена хвоя и подиум на елке в Заволжском районе на проспекте Машиностроителей, изготовлена цифра 5 на Советскую площадь, отремонтированы и частично заменены прожекторы на площади Волкова и улице Андропова, восстановлен шар для установки на проспекте Доброхотова, — рассказали 76.RU в городской администрации.

Также власти рассказали, что сейчас заканчивается процедура запроса котировок на поставку гирлянд для замены над проспектами в Дзержинском и Заволжском районах. На обслуживание елки на Советской площади в этом году уйдет почти 300 тысяч рублей. На монтаж потратят 150 тысяч, а на техническое обслуживание и демонтаж — 140.

В сравнении с Нижним Новгородом власти Ярославля решили потратить на украшения не так уж много денег. Наши коллеги из NN.RU рассказывали, что в этом году администрация потратит 62,7 миллиона на праздничное оформление города.

Ранее мы рассказывали, что власти ищут подрядчика, который изготовит 9 шаров «Фаберже» для украшения Советской улицы. На это готовы потратить больше полумиллиона.