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Город Новый год — 2025 Чинили старые и покупали новые: сколько миллионов потратят на новогодние украшения в Ярославле

Чинили старые и покупали новые: сколько миллионов потратят на новогодние украшения в Ярославле

В мэрии порталу 76.RU назвали цифры

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9 комментариев

Сколько денег уйдет на новогодние украшения

В мэрии Ярославля рассказали, сколько денег будет потрачено на украшение города к Новому году. Всего планируют израсходовать 5,9 миллиона рублей. Из этой суммы 2,8 миллиона потратят на новые украшения и материалы для уже имеющихся элементов.

— Приобретена светотехника для ремонта элементов новогоднего оформления, полностью заменено оформление на консолях «Фаберже» и «Бокалы», дополнительно будет изготовлено 9 круговых консолей для размещения в центральной части города, полностью обновлена хвоя и подиум на елке в Заволжском районе на проспекте Машиностроителей, изготовлена цифра 5 на Советскую площадь, отремонтированы и частично заменены прожекторы на площади Волкова и улице Андропова, восстановлен шар для установки на проспекте Доброхотова, — рассказали 76.RU в городской администрации.

Также власти рассказали, что сейчас заканчивается процедура запроса котировок на поставку гирлянд для замены над проспектами в Дзержинском и Заволжском районах. На обслуживание елки на Советской площади в этом году уйдет почти 300 тысяч рублей. На монтаж потратят 150 тысяч, а на техническое обслуживание и демонтаж — 140.

В сравнении с Нижним Новгородом власти Ярославля решили потратить на украшения не так уж много денег. Наши коллеги из NN.RU рассказывали, что в этом году администрация потратит 62,7 миллиона на праздничное оформление города.

Ранее мы рассказывали, что власти ищут подрядчика, который изготовит 9 шаров «Фаберже» для украшения Советской улицы. На это готовы потратить больше полумиллиона.

Также в этом году хотят купить большой видеоэкран, который планируют установить на Советской площади. По задумке сначала на нем будут транслировать новогоднее обращение президента, а потом оборудование перенесут на Даманский остров, чтобы организовать летний кинотеатр.

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Комментарии
9
Гость
1 час
это копейки, пусть будет красиво 🥂🤝 хватит сидеть в темноте и нищите
Гость
20 минут
За чей счет банкет???
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