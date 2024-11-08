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Город В Ярославле из бюджета города потратят полмиллиона на «Фаберже». Показываем, что хотят купить

В Ярославле из бюджета города потратят полмиллиона на «Фаберже». Показываем, что хотят купить

Информация появилась на сайте Госзакупок

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6 комментариев

На что потратят деньги

В Ярославле власти потратят больше полумиллиона рублей на украшения города, со звучным названием «Фаберже». Только речь идет не о знаменитых яйцах, а о декоративных консолях.

По данным сайта Госзакупок, власти собираются купить для города 9 подобных украшений. Начальная цена контракта — 558 тысяч рублей. Деньги будут потрачены из городского бюджета. Потенциальные подрядчики могут подать заявки до 15 ноября. Заказчиком выступает муниципальное «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля.

Успеть выполнить работы нужно будет за 15 дней с момента заключения контракта. Подрядчик должен забрать образец консоли «Фаберже» со склада на Костромском шоссе, сделать по его примеру еще 9 таких, а затем установить украшения.

Указано, что каркас консоли состоит из двух полушарий, которые соединяются в шар. Каждое из полушарий представляет собой соединение из двух кругов: первый круг диаметром 50 сантиметров из алюминиевой трубы квадратной формы 2х2 сантиметра. Второй круг диаметром 1 метр из алюминиевой трубы квадратной формы 1,5х1,5 сантиметра. К кругам крепят 13 лучей из квадратной алюминиевой трубы 1х1 сантиметров. После сборки конструкцию украшают гирляндой с теплым белым светом и двумя веточками искусственной хвои.

— Хвоя украшается пластиковыми шарами красного и золотого цвета диаметром 8–10 миллиметров общим количеством 12 штук, — говорится в описании закупки.

Вот так будут выглядеть консоли «Фаберже»

Судя по всему, шары разместят на уличных фонарных столбах. В проекте контракта указано, что подрядчик должен будет привезти и установить украшения на Советской площади. Стоит заметить, что у города уже есть подобные украшения. В прошлом году их размещали на столбах неподалеку от здания правительства.

Вот так выглядят «Фаберже» на улицах Ярославля

Как вам подобные украшения?

Ранее в мэрии сообщали, что всего в городе перед Новым годом установят больше 50 праздничных елей, 150 декоративных конструкций, консолей и перетяжек. Ярославские улицы должны украсить больше 20 километров гирлянд. Закончить украшать город планируют 10 декабря.

Власти уточнили, что в этом году в основном приводили в порядок украшения, которые уже есть. В гирляндах и консолях обновляли подсветку, например. В мэрии пояснили, что в этом году на Красной площади установят композицию с медведями, а снеговики-музыканты, которые красовались там в прошлом году, перекочуют на Октябрьскую площадь.

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Комментарии
6
Гость
1 час
Когда откроют поликлинику взамен закрывшейся?
Гость
1 час
Чем дороже контракт, тем больше откат.
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