В Ярославле из бюджета города потратят полмиллиона на «Фаберже». Показываем, что хотят купить

На что потратят деньги Источник: Алена Косточкина / 76.RU











В Ярославле власти потратят больше полумиллиона рублей на украшения города, со звучным названием «Фаберже». Только речь идет не о знаменитых яйцах, а о декоративных консолях.

По данным сайта Госзакупок, власти собираются купить для города 9 подобных украшений. Начальная цена контракта — 558 тысяч рублей. Деньги будут потрачены из городского бюджета. Потенциальные подрядчики могут подать заявки до 15 ноября. Заказчиком выступает муниципальное «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля.

Успеть выполнить работы нужно будет за 15 дней с момента заключения контракта. Подрядчик должен забрать образец консоли «Фаберже» со склада на Костромском шоссе, сделать по его примеру еще 9 таких, а затем установить украшения.

Указано, что каркас консоли состоит из двух полушарий, которые соединяются в шар. Каждое из полушарий представляет собой соединение из двух кругов: первый круг диаметром 50 сантиметров из алюминиевой трубы квадратной формы 2х2 сантиметра. Второй круг диаметром 1 метр из алюминиевой трубы квадратной формы 1,5х1,5 сантиметра. К кругам крепят 13 лучей из квадратной алюминиевой трубы 1х1 сантиметров. После сборки конструкцию украшают гирляндой с теплым белым светом и двумя веточками искусственной хвои.

— Хвоя украшается пластиковыми шарами красного и золотого цвета диаметром 8–10 миллиметров общим количеством 12 штук, — говорится в описании закупки.

Вот так будут выглядеть консоли «Фаберже» Источник: ЕИС Закупки











Судя по всему, шары разместят на уличных фонарных столбах. В проекте контракта указано, что подрядчик должен будет привезти и установить украшения на Советской площади. Стоит заметить, что у города уже есть подобные украшения. В прошлом году их размещали на столбах неподалеку от здания правительства.

Вот так выглядят «Фаберже» на улицах Ярославля Источник: Алена Косточкина / 76.RU











Как вам подобные украшения? Источник: Алена Косточкина / 76.RU











Ранее в мэрии сообщали, что всего в городе перед Новым годом установят больше 50 праздничных елей, 150 декоративных конструкций, консолей и перетяжек. Ярославские улицы должны украсить больше 20 километров гирлянд. Закончить украшать город планируют 10 декабря.