«Прямо на лёд!»: в Ярославле власти проверят укладку асфальта в популярном парке

Ярославцы пожаловались на некачественную, по их мнению, работу Источник: Читатель 76.RU











Власти проверят асфальт, который уложил подрядчик в Юбилейном парке в Ленинском районе Ярославля. Местные жители еще в конце ноября сообщали, что спецтехника раскатала покрытие прямиком по обледенелой дороге.

— В Юбилейном парке положили асфальт, конечно же, прямо на лёд! Всё как обычно, — написал читатель 76.RU Алексей 27 ноября.

Так выглядит свежий асфаль в Юбилейном парке Источник: Читатель 76.RU











Мы запрашивали комментарий по поводу случившегося у властей. Спустя почти неделю, 3 декабря, в администрации уточнили, что асфальт укладывали на территории у ДК имени А. М. Добрынина. По договору работы, которые выполняет компания «Ремстрой», должны были закончить 30 ноября.

За тем, как протекают работы, следит ДГХ мэрии Ярославля по просьбе директора Дворца культуры имени Добрынина. 2 декабря на место выехала комиссия. И проверяющим результат не понравился.

— Был проведен визуальный осмотр уложенного асфальто-бетонного покрытия, по результатам которого было выявлено его неудовлетворительное состояние. Кроме того, был произведен отбор проб для освидетельствования качества асфальто-бетонного покрытия. Результаты лабораторного исследования будут получены не позднее 6 декабря 2024 года, — говорится в ответе городской администрации.

Также там пояснили, что власти контролируют ремонт территории и следят, чтобы подрядчик выполнил все условиях контракта.

ООО ПСК «Ремстрой» — ярославская фирма, образованная в 2021 году. Указано, что она зарегистрирована на Полушкиной Роще, однако по результатам проверки ФНС в ноябре 2024 года адрес признали недостоверным. Компания занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. С апреля 2024 года владелец и генеральный директор — Камл Рубикович Касоян. В 2023 году компания заработала 12,7 млн. рублей. Правда, чистая прибыль после всех затрат составила лишь 77 тысяч.