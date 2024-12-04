Дом Трефолева в Ярославле купила компания из Питера: что там сделают

В Ярославле продали помещения в доме на Трефолева, 12 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле продали на торгах помещения в доме № 12 на улице Трефолева. Аукцион прошел еще в конце сентября. Но информацию об этом власти Ярославля озвучили только сейчас.

3 декабря о продаже здания на общегородском совещании в мэрии рассказал председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Ярославля Денис Пуговишников.

— Мы связались с новым правообладателем объекта. Он нам представил график подготовки необходимых документов и приспособления здания к современному использованию. Мы взяли ситуацию на контроль и будем взаимодействовать, — сообщил чиновник.

Как оказалось, владельцем здания стала компания «Харбор клуб» из Санкт-Петербурга, занимающаяся гостиничным бизнесом. Она приобрела помещения на улице Трефолева за 16 миллионов рублей. Владелец компании Владимир Дроздов рассказал порталу 76.RU, как намерен использовать историческое здание в центре Ярославля.

— Планируем открыть в нём гостиницу. О ее уровне и стилистике на данном этапе пока говорить преждевременно. Но хотелось бы стремиться к уровню четырех звезд. Возможно, это будет бутик-отель, — отметил новый собственник.

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Сейчас компания занимается поиском проектировщика на объект. Перед тем, как приступить к приспособлению здания под новое использование, по словам Владимира Дроздова, нужно пройти еще ряд согласований.

— Хотелось бы, чтобы открытие гостиницы произошло в конце 2026 года — начале 2027 года. В Ярославле это наш первый объект. И нам очень интересен этот проект, — добавил он.

ООО «Харбор клуб» образовано в 2018 году, зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Владелец и генеральный директор — Владимир Дроздов. Компания является владельцем отеля Harbor Club Hotel, который расположен в центре северной столицы. Снять номер на ночь здесь стоит в среднем 4-6 тысяч рублей. Чистая прибыль компании на конец 2023 года — 14,8 миллиона рублей. Владимир Дроздов также является владельцем компании «Иста», работающей в сфере ресторанного бизнеса (чистая прибыль на конец 2023 года — 7,2 миллиона рублей), соучредителем компании «Балт Инвест Групп», занимающейся недвижимостью (чистая прибыль на конец 2023 года — 7 миллионов рублей). На аукционе компания ООО «Харбор клуб» действовала через агента — питерскую фирму «Зебра» которая специализируется на сопровождении сделок по покупке имущества на торгах.

Напомним, дом № 12 на улице Трефолева был построен в 1847 году. В нём жил и работал ярославский поэт и журналист Леонид Трефолев, в честь которого позже назвали и саму улицу, где расположено здание. Также этот объект известен как Дом доходный Кожина — Волковых — Ильина — Власьевых. Здание является выявленным объектом культурного наследия, нуждается в ремонте и восстановлении.

Мэрия Ярославля несколько раз пыталась продать дом. Например, в 2021 году его выставляли на торги за 24,9 миллиона рублей. В ноябре 2020 года — за 29,9 миллиона рублей. Но покупателя не находилось.

Летом 2023 года власти объявили, что собираются передать помещения в этом здании социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование на 49 лет. Говорили, что якобы есть заинтересованные люди, которые хотели бы сделать внутри объекта аллею музеев. Но планы так и не воплотились в жизнь. Когда дело дошло до дела, заявки на конкурс так никто и не подал. В итоге свободные помещения в доме снова выставили на торги.