Прозрачные сферы и бокалы: в мэрии показали, какие украшения появятся в Ярославле к Новому году

Где искать новогоднее настроение в городе Источник: мэрия Ярославля











К Новому году на улицах Ярославля появятся прозрачные сферы и гирлянды. В распоряжение редакции 76.RU попала концепция новогоднего оформления города, разработанная мэрией. Публикуем обзор.

Ранее ярославские власти сообщали, что на украшения этой зимой потратят 5,9 миллиона рублей. На эту сумму закупили технику для ремонта консолей «Фаберже» и «Бокалы», которыми украшают фонарные столбы. Кроме того, власти запланировали закупку цифры 5 на Советскую площадь, ремонт и частичную замену прожекторов на площади Волкова и улице Андропова.

В городе установят 25 новогодних плакатов Источник: мэрия Ярославля











К Новому году украсят общественный транспорт Источник: мэрия Ярославля Гирлянды и венки появятся на снегоуборочной технике Источник: мэрия Ярославля

Согласно концепции, основная часть украшений будет установлена у главного катка — на Советской площади. Напомним, каток обойдется бюджету в 112 миллионов рублей. Рядом с ним разместят прозрачные сферы в стиле загородных глемпингов. Сюда вернется золотой медведь, которого закупали в прошлом году. На лето скульптуру перевозили сначала к музею-заповеднику, затем на Даманский остров.

Согласно проекту, на площади разместят три прозрачные сферы Источник: мэрия Ярославля

«Золотой медведь» встанет напротив областного правительства Источник: мэрия Ярославля

В центре появится световая бахрома Источник: мэрия Ярославля

На схеме оформления помимо геокуполов и арт-объектов обозначены камин с открытым огнем, сцена и огромный видеоэкран. Традиционно будут смонтированы домики для рождественской ярмарки, карусели и горка.

Размещение объектов на Советской площади Источник: мэрия Ярославля











Как ранее анонсировали власти, самый активный и нарядный район получит подарок.

— Самому нарядному району Ярославля подарят новогоднюю ель. С 1 декабря стартует ежегодный конкурс «Новогодний Ярославль». В этом году впервые объявлена номинация «Самый активный новогодний район города» — на территории района должно быть расположено наибольшее количество объектов новогоднего оформления. В следующем новом году на одной из площадок победителя установят большую новогоднюю ель с украшениями, — сообщалось в мэрии.