«Защита языка»: в Ярославле обновили запрет на использование иностранных слов на вывесках

В Ярославле по-новому сформулировали запрет на использование иностранных слов на вывесках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэр Ярославля 7 ноября изменил постановление, принятое еще в 2017 году, в котором речь шла о запрете использования иностранных слов на информационных конструкциях — вывесках и режимных табличках, размещенных на фасадах, крышах, витринах и других внешних поверхностях зданий (на нестационарные торговые объекты запрет не распространяется).

— Запрещается использование в текстах (надписях), являющихся содержанием информационных конструкций, иностранных слов и выражений, за исключением случаев регистрации на территории Российской Федерации таких слов и выражений в качестве товарного знака или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, — говорится в документе.

Раньше тоже запрещали, но по-другому

Ранее владельцев таких информационных конструкций уже обязывали соблюдать определенные правила оформления (они закреплены в Концепции информационного пространства города, утвержденной в 2017 году). Например, требовалось, чтобы информационные конструкции гармонировали с архитектурным обликом окружающей застройки, сохраняли декоративное убранство фасада, не имели мерцающих элементов и другое.

Запрет на использование иностранных слов тоже существовал. Но в предыдущей редакции он звучал по-другому. Речь шла о запрете использования товарных знаков, в том числе на иностранных языках, если они не были в установленном порядке зарегистрированы на территории Российской Федерации.

Запрет на использование иностранных слов на информационных конструкциях был прописан в постановлении мэрии Ярославля № 530 от 12 апреля 2017 года «О размещении информационных конструкций на территории города Ярославля». Пункт, в котором речь шла о запрете иностранных слов, дословно выглядел так: «Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации».

Что и зачем изменили

Эту формулировку решили поправить. Причем, как пояснили в Агентстве по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля, которое согласовывает внешний вид всех вывесок в городе, основной причиной стало само определение товарного знака.

— Дело в том, что по действующему гражданскому законодательству РФ товарный знак возникает как таковой с момента его регистрации в Роспатенте. До его регистрации говорить о товарном знаке нельзя, его не существует. Изменения, внесенные в этой части, учитывают данное обстоятельство, — прокомментировали в агентстве.

Однако в новой формулировке кажется, что запрет на использование иностранных слов на вывесках расширен: речь уже идет не только о товарных знаках, а абсолютно обо всех словах. В Агентстве по рекламе, наружной информации и оформлению Ярославля пояснили, что и раньше по факту этот запрет тоже действовал.

— Использование иностранных слов и выражений на вывесках, не являющихся частью товарного знака, не допускается. Данное ограничение имелось и до вступления в силу данных изменений. В настоящий момент оно лишь переформулировано. Как и раньше, так и сейчас использование иностранных слов и выражений запрещено, если только речь не идет о товарном знаке, — пояснили в Агентстве по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля.

По словам руководства агентства, каких-то изменений в его работе, в требованиях к оформлению информационных конструкций не произойдет. Старые вывески, утвержденные специалистами агентства, владельцам менять не придется. Но если в городе обнаружат информационную конструкцию, не прошедшую необходимого согласования, то ее демонтируют. А владельца привлекут к административной ответственности.

В агентстве добавили, что изменения, внесенные в старое постановление, не ограничиваются только переформулировкой пункта про иностранные слова. В документ внесли пункты, которые, наоборот, должны упростить жизнь владельцев вывесок. Например, продлен срок разрешенного использования вывесок с 1 года до 5 лет, а также предоставлена возможность получить разрешение на использование той или иной конструкции в электронном виде.

А почему вообще запретили?

Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено запретов на использование при оформлении вывесок иностранных слов и выражений. Почему же в Ярославле пошли на такой шаг?

— Статьей 3 Закона о государственном языке РФ предусмотрены случаи, при которых необходимо в обязательном порядке использовать русский язык, в том числе это касается информации, предназначенной для потребителей товаров (работ, услуг). Вместе с тем данное требование не приводит к запрету на использование в случаях, указанных в статье 3 данного закона, иностранных слов и выражений, а скорее обязывает к их переводу. Следовательно, при введении ограничения на использование иностранных слов и выражений мэрия города Ярославля руководствовалась не обязанностью, возложенной на нее законодательством РФ, а проявила инициативу по защите государственного языка РФ и недопущению излишнего использования иностранных слов и выражений при оформлении информационного пространства на территории города, — прокомментировали в Агентстве по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля.