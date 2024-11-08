Будто кадры из старого фильма: любуемся черно-белым Ярославлем

Каждый день наши глаза ловят множество цветовых оттенков. Красные стены зданий, желтые полосы на пешеходном переходе или цвет мокрого асфальта на дорогах во время дождя. Но что, если мы уберем краски из нашей жизни. Станет ли всё вокруг менее интересным?