Будто кадры из старого фильма: любуемся черно-белым Ярославлем
На эти кадры можно залипнуть
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Каждый день наши глаза ловят множество цветовых оттенков. Красные стены зданий, желтые полосы на пешеходном переходе или цвет мокрого асфальта на дорогах во время дождя. Но что, если мы уберем краски из нашей жизни. Станет ли всё вокруг менее интересным?
В фотографиях Кирилла Поверинова Ярославль покажется в черно-белом обличии. В этом материале минимум цветов, но если вглядеться, то можно найти множество интересных деталей.