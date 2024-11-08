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Город фоторепортаж Будто кадры из старого фильма: любуемся черно-белым Ярославлем

Будто кадры из старого фильма: любуемся черно-белым Ярославлем

На эти кадры можно залипнуть

340
5 комментариев

Подборка черно-белых эстетичных фотографий

Каждый день наши глаза ловят множество цветовых оттенков. Красные стены зданий, желтые полосы на пешеходном переходе или цвет мокрого асфальта на дорогах во время дождя. Но что, если мы уберем краски из нашей жизни. Станет ли всё вокруг менее интересным?

В фотографиях Кирилла Поверинова Ярославль покажется в черно-белом обличии. В этом материале минимум цветов, но если вглядеться, то можно найти множество интересных деталей.

Знаки собрались в интересную композицию

Одни гуляют — другие работают

Арки идеально подходят для черно-белых фотографий

В ожидании старта

Без цвета больше внимания уделяется деталям

Ярославцы бродят среди строительных лесов

Используйте отражения для создания такого эффекта

Среди вереницы колонн показываются горожане

Беготня за голубями может остаться светлым воспоминанием о детстве

Архитектурная мешанина в подворотне

Музыкант играет для горожан в арке

А вы обращали внимание на количество деталей на стенах Знаменской башни?

Из подворотни выглядывает частичка Ярославля

Ярославская симметрия

Центр забит автомобилями

Купол знаменской башни в отражении выглядит не менее утонченно

На Сретенскую церковь даже без цветовых акцентов можно долго любоваться

Ярославль будто откинуло на десятки лет назад

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Комментарии
5
Гость
32 минуты
Я люблю черно-белое фото. Знаю, главное – это не цвет. Сохраняя историю, кто-то Уловил мимолетный сюжет. И контрасты сопутствуют снимку...
Гость
33 минуты
Неплохая подборка
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