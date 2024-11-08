«Смотрит на садик и в окна квартир»: ярославцев возмутила сотовая вышка рядом с домами

Новая вышка сотовой связи возмутила жителей Фрунзенского района Источник: читательница 76.RU











Жителей улицы Писемского в Ярославле возмутила установка вышки сотовой связи прямо под окнами их домов и вблизи к детскому саду № 218. Фото и видео появившейся на днях конструкции прислала в редакцию читательница 76.RU.

— Вышка сотовой связи смотрит прямо на детский сад и в окна квартир жителей! Что тут можно сказать? Спасибо тому, кто это сделал, — саркастически комментирует женщина ситуацию.

Люди недовольны, что конструкцию поставили посреди жилой застройки Источник: читательница 76.RU

Люди считают, что вышка появилась посреди жилой застройки незаконно. Мы запросили пояснение у мэрии. Но власти ответили, что нарушений нет.

— По заявлению АО «Первая башенная компания» выдано разрешение№ 263 от 05.04.2024 на использование земель для установки антенно-мачтового устройства (опоры связи) по улице Писемского, напротив дома № 46. При выдаче разрешения соблюдено установленное законодательством минимальное расстояние от сооружения до детского учреждения — 6 метров, — пояснили в комитете по управлению муниципальным имуществом Ярославля.

По данным сервиса «Контур. Фокус», АО «Первая башенная компания» зарегистрировано в Москве. Занимается развитием телекоммуникационной инфраструктуры. Информация о собственниках скрыта. Чистая прибыль за 2022 год составила 3,1 млрд рублей. Данных о финансах за 2023 год нет.

Напомним, в августе против установки вышки сотовой связи боролись жители улицы Курчатова в Ярославле. Там металлический столб собирались воткнуть прямо посреди сквера. Люди вышли наперерез технике, начали собирать подписи против установки. Но в итоге вышку всё равно поставили. Власти отметили, что нарушений в этом нет.

В целом в России немало случаев, когда жители городов выступают против строительства таких вышек. Обычно главным опасением людей становится то, что станция окажет негативное воздействие на их здоровье и самочувствие. Операторы сотовой связи заверяют, что такие конструкции безопасны. Портал NGS24.RU публиковал пояснение компании «Билайн» по этой теме. Там отметили, что на территории России действуют одни из самых строгих норм по предельно допустимому уровню электромагнитного излучения — 10 мкВт/см2. И сотовые компании это учитывают. В Европе, например, данный показатель в 10 раз больше.

Ученые тоже не подтверждают, что сотовые вышки как-то негативно влияют на людей.

— Базовая станция вызывает минимальный уровень излучения, который только может быть. Излучение от многих бытовых приборов выше, чем от базовых станций. Например, мощность излучения от мобильного телефона около головы выше, чем от вышки сотовой связи, — рассказал NGS24.RU кандидат технических наук Дмитрий Черников.