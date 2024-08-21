«Мы в отчаянии!»: ярославцы взбунтовались против вышки связи рядом с домами

В сквере на улице Курчатова хотят поставить вышку сотовой связи Источник: предоставлено Ларисой Дмитриевской











Жители Ярославля взбунтовались против строительства вышки сотовой связи на улице Курчатова. Они называют ситуацию критической. Люди сообщают, что конструкцию собираются поставить в сквере.

— У этого сквера непростая судьба. Он был спроектирован как дендропарк и разбит нашими бабушками и дедушками, работникам предприятий Красноперекопского района в 50-е годы прошлого века. Здесь собраны растения со всей России. Сквер очень любят жители, и им небезразлична его судьба, — написала в редакцию 76.RU Лариса Дмитриевская.

Забетонировали площадку

По словам жителей, часть территории сквера некоторое время назад уже пытались застроить. Тогда людям удалось отстоять зеленую зону.

— Потенциальными застройщиками была нарушена сквозная липовая аллея, территория заросла сорными деревьями. Защитники сквера не опустили руки. Сейчас они ведут активную работу по благоустройству парка, взаимодействуют с депутатами, органами власти, ландшафтными дизайнерами, участвуют в разных проектах и мероприятиях с целью получить помощь и финансирование на восстановление аллеи, модернизацию освещения, — сообщили жители.

Ярославцы хотят, чтобы сквер оставался местом прогулок и отдыха.

— Однако 16 августа в сквер приехали трактор и грузовик. В зеленой зоне начались какие-то работы. Здесь выкопали яму, разрушили газон, вывезли КАМАЗ грунта, поместили в яму четыре бетонных кольца, забетонировали площадку площадью около 12–16 кв. м, — пожаловалась Лариса Дмитриевская.

Местным жителям рабочие сообщили, что устанавливают 5G-вышку.

— Данная деятельность обладает признаками самовольного строительства фундамента. Жителей возмутил данный факт. Правилами землепользования и застройки города Ярославля не предусмотрено строительство и размещение таких вышек в зоне Р.1 (зона городских парков, садов, скверов). Представители администрации района по телефону сообщили, что не уполномочены управлять данной ситуацией. Депутаты тоже отказались помочь. Мы в отчаянии! — сообщили жители.

Местные жители против такого соседства Источник: предоставлено Ларисой Дмитриевской











Ответ мэрии

Редакция 76.RU переадресовала вопрос в мэрию города. Там заявили, что вышку ставят законно.

— В отношении земельного участка по Московскому проспекту, за домом № 92, расположенного в рекреационной зоне, комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля выдано разрешение на использование земельного участка ООО «ЮТА» в целях размещения сооружения связи, — пояснили в департаменте градостроительства мэрии.

Чиновники отметили, что по постановлению правительства Ярославской области от 02.04.2015 № 366-П объекты связи могут размещаться во всех территориальных зонах, включая рекреационные. Главное — соблюдать все строительные правила, технические регламенты и прочие нормы.

— На основании выданного разрешения департамент градостроительства рассмотрел и согласовал чертеж на земляные работы. В проекте специализированной организацией выполнен расчет вредных воздействий, подтверждающий отсутствие техногенного влияния станции сотовой связи на окружающую среду и отсутствие необходимости организации санитарно-защитной зоны. Ввод в эксплуатацию оборудования вышки сотовой связи возможен после получения заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области, — добавили в департаменте градостроительства.

Власти подчеркнули, что расстояние от вышки связи до ближайших жилых домов по улице Курчатова составляет 40 метров, что соответствует требованиям к размещению объектов связи.

Что говорят специалисты

Напомним, в России немало случаев, когда жители городов выступают против строительства вышек сотовой связи. Как правило, люди опасаются негативного влияния на здоровье. Операторы сотовой связи заверяют, что такие станции безопасны. В компании «Билайн» порталу NGS24.RU пояснили: на территории РФ действуют одни из самых строгих норм по предельно допустимому уровню электромагнитного излучений — 10 мкВт/см2. В Европе этот показатель ровно в 10 раз больше.

Эту информацию подтверждают и ученые.

— Базовая станция вызывает минимальный уровень излучения, который только может быть. В Россию в принципе запрещено ввозить мощные радиоизлучающие элементы. Излучение от многих бытовых приборов выше, чем от базовых станций. Например, мощность излучения от мобильного телефона около головы выше, чем от вышки сотовой связи. Но и их бояться не стоит, так как в законодательстве есть ограничения и на этот счет. Если вы купили мобильный телефон в России, значит, он имеет безопасное для человека излучение, — рассказал NGS24.RU кандидат технических наук Дмитрий Черников.