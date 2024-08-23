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Город подробности «Чтобы не было проблем»: в Ярославле вопреки жалобам жителей воткнули вышку сотовой связи в сквере

«Чтобы не было проблем»: в Ярославле вопреки жалобам жителей воткнули вышку сотовой связи в сквере

Люди просили оставить территорию с насаждениями в покое

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6 комментариев

Люди были против того, чтобы исторический сквер у них под окнами губили

В Ярославле вопреки жалобам жителей установили вышку сотовой связи в сквере на улице Курчатова. Об этом порталу 76.RU сообщил общественник Валерий Пьяньков 23 августа:

— Вчера во второй половине дня начали делать, жители решили не препятствовать, чтобы не было проблем со стороны заказчика работ на тему того, что препятствовали работе подрядчика.

На фото, которое прислал Валерий, действительно видно установленную вышку. За день до этого, в четверг, 22 августа, жители Фрунзенского и Красноперекопского районов заблокировали работы по установке. Они перегородили подъезд к площадке машиной и палаткой. А подготовленную рабочими площадку для конструкции закидали палками и старыми покрышками. Люди объясняли, что они были против установки вышки посреди сквера.

Недовольство жильцов не сыграло роли в процессе установки вышки

Местные жители считают, что вышку можно поставить где-то у дороги.

— Вызывает недоумение, почему ее устанавливают почти посередине сквера. Уже уничтожена часть газона, повреждена корневая система зеленых насаждений, — возмущались ранее жители.

Люди начали сбор подписей против установки конструкции. Их они собирались направить в мэрию города. На 29 августа уже назначили встречу с представителями департамента градостроительства и комитета по управлению муниципальным имуществом. Неизвестно, к чему она приведет. Ведь вышка уже установлена. Вероятно, люди будут добиваться того, чтобы ее демонтировали и перенесли в другое место.

Местные жители рассказали, что у сквера, о котором идет речь, непростая судьба. Он был спроектирован как дендропарк и разбит в 50-е годы прошлого века работниками предприятий Красноперекопского района. Здесь собраны растения со всей России. По словам жителей, часть территории сквера некоторое время назад уже пытались застроить. Тогда людям удалось отстоять зеленую зону. Люди хотят сохранить это место, как территорию для отдыха.

Однако 16 августа в сквер приехала техника и началась установка вышки сотовой связи. В мэрии порталу 76.RU прокомментировали, что работы идут законно.

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Вышка Жители Опора Сотовая связь
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Комментарии
6
Гость
23 августа 2024, 19:46
И так рак на 1 месте,теперь и в сквере не погуляешь ,радиоционный фон на сколько киллометров
Гость
23 августа 2024, 19:15
О! А газовая будка у них там не вызывает никакого опасения?
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