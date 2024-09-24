Делает скандальный бизнесмен: в Ярославле сорвали сроки благоустройства легендарного парка

Делом заинтересовались правоохранители Источник: Прокуратура Ярославской области / t.me











В Ярославле подрядчик сорвал сроки благоустройства Парка 30-летия Победы в Дзержинском районе. Это место горожане чаще называют Очки. Такое прозвище образовалось из-за формы прудов.

Благоустройством занимается ООО «Ярдоремстрой». Агентство по муниципальному заказу ЖКХ Ярославля заключило контракт с компанией в марте 2024 года. Цена работ составила больше 64 миллионов рублей.

ООО «Ярдоремстрой» — ярославская компания, зарегистрированная на Промышленной улице. Была образована в 2000 году. Основным видом деятельности указано строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Евгений Геннадьевич Сезонов. Владелец — Вагинак Владимирович Погосян.

Последнее имя знакомо ярославцам. Вагинак Погосян — известный дорожник. В 2015 году он руководил компанией «Автодор», получавшей контракты на ремонт дорог, Вагинак Погосян был осужден судом за мошенничество, получив реальный срок — 1,5 года колонии-поселения. Правда, в нее он так и не приезжал. В 2022 году «Ярдоремстрой» попала в список недобросовестных поставщиков. Такое решение приняли в УФАС Костромской области из-за того, что с подрядчиком расторгли контракт. В этом тексте мы рассказывали, чем еще занималась фирма.

Благоустройство не окончено Источник: Прокуратура Ярославской области / t.me











В Ярославской областной прокуратуре рассказали, что подрядчик должен был окончить работы в Очках еще 31 августа 2024 года. Но до сих пор в парке царит разруха.

— Вместе с тем подрядчиком выполнен лишь незначительный объем работ, что привело к срыву срока выполнения контракта, — рассказали в правоохранительных органах.

После проверки районная прокуратура возбудила в отношении руководителя «Ярдоремстроя» дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Материалы направили мировому судье.

Санкция ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ предусматривает наказание для должностных лиц в виде штрафа от 5 до 15% стоимости неисполненных обязательств по контракту, но не меньше 30 тысяч рублей или дисквалификации на срок до двух лет.

Сейчас вместо благоустройства — горы грязи Источник: Прокуратура Ярославской области / t.me











Представители компании «Ярдоремстрой» в беседе с 76.RU пообещали, что благоустройство будет завершено. Правда, точные сроки не указали.

— Мы обязательно завершим благоустройство, но более подробной информации я предоставить вам не могу, — рассказали в компании. — Сейчас сезон заканчивается, и на месте у нас никто не сидит. Все сотрудники на выезде, на объектах. Все работают. В офисе нет никого. Сейчас световой день короткий, мы ловим хорошую погоду, работаем, чтобы поскорее закончить все объекты.

По данным сервиса «Контур.Фокус», срок исполнения контракта продлили до 7 октября 2024 года.

Как считаете, ремонтники смогут успеть до 7 октября? Источник: Прокуратура Ярославской области / t.me











Что за благоустройство?

О том, что Очки будут приводить в порядок, стало известно в феврале 2024 года. Стоимость работ по контракту оценили в 69 миллионов 486 тысяч 961 рубль. За эти деньги, в том числе, подрядчик должен был демонтировать асфальт и заменить его плиткой, привести в порядок газон, заняться освещением, установить новые скамейки и благоустроить клумбы.

Помимо этого, на территории должен появиться большой игровой комплекс. Там планируют установить качели, карусели, теннисный стол, батут, канатную дорогу. В списках того, что должно появиться в брагинском парке — арт объект «Очки». Идея со скамейкой в виде оправы принадлежит школьнику.

— Ребята шли мимо, глава района их увидела и подозвала. Спросила: «Что вы хотите в этом парке?» И какой-то мальчишка кричит: «А сделайте здесь очки». Это записали в протокол, а потом подумали, почему бы и нет, — рассказывал 76.RU главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Конструкцию оценили в 1,9 миллиона рублей.