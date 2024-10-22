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Город Два района Ярославля останутся без отопления: когда

Два района Ярославля останутся без отопления: когда

У кого и по какой причине остынут батареи

1 811
6 комментариев

В центре Ярославля отключат отопление

Два центральных района Ярославля — Кировский и Ленинский — 23 октября на день останутся без отопления. Об этом предупредили в «ТГК-2».

— ПАО «ТГК-2» проведет профилактические ремонтные работы на оборудовании Ярославской ТЭЦ-1. В среду, 23 октября 2024 года, будет временно ограничено теплоснабжение потребителей центрального района Ярославля. Своевременное проведение ремонта необходимо для надежной работы системы централизованного теплоснабжения города в зимний период. Компания приносит извинения за временные неудобства, — предупредили в организации.

Как пояснил на общегородском совещании в мэрии города 22 октября директор ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков, именно этот день был выбран для проведения работ потому, что температура воздуха на улице будет выше, чем на предыдущей неделе.

— Отопление будет отсутствовать в жилых домах и зданиях в период с 8 до 17 часов. Горячее водоснабжение в это время будет идти с обратного трубопровода. Работы будут вестись максимально оперативно, чтобы отопление вернуть жителям как можно быстрее, — отметили в ТГК-2.

Всего, по данным компании, ограничение теплоснабжения коснется 428 жилых домов, 36 школ, 17 садиков, 24 лечебных учреждений. Также батареи остынут в административных зданиях.

Вопросы по отключению тепла жители центральных районов могут задать по телефонам диспетчерской службы ЯТС: (4852) 25-38-95 и в своих управляющих компаниях.

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Ремонт Отключение отопления Многоквартирные дома ТГК-2
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Комментарии
6
Гость
1 час
Простите великодушно, что встреваю в дела великих хозяйственников, но в сообщениях и отчетах мэрии утверждалось, что еще в августе город был готов к отопительному сезону на 98%. А теперь вдруг непредвиденные(?) профилактические работы... В связи с этим возникает правомерный вопрос: кто кого «обманывал» беззастенчиво и без опасений за последствия для собственной головы, руководство ТГК-2 или руководитель мэрии? И будет ли кто-то наказан(?) по установленному факту «обмана» теми, кому положено в таких ситуациях возбуждаться?
Гость
53 минуты
Да летом отключают не 1 раз, а осенью ремонт зачем летом отключать?
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