Два района Ярославля останутся без отопления: когда

В центре Ярославля отключат отопление Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Два центральных района Ярославля — Кировский и Ленинский — 23 октября на день останутся без отопления. Об этом предупредили в «ТГК-2».

— ПАО «ТГК-2» проведет профилактические ремонтные работы на оборудовании Ярославской ТЭЦ-1. В среду, 23 октября 2024 года, будет временно ограничено теплоснабжение потребителей центрального района Ярославля. Своевременное проведение ремонта необходимо для надежной работы системы централизованного теплоснабжения города в зимний период. Компания приносит извинения за временные неудобства, — предупредили в организации.

Как пояснил на общегородском совещании в мэрии города 22 октября директор ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков, именно этот день был выбран для проведения работ потому, что температура воздуха на улице будет выше, чем на предыдущей неделе.

— Отопление будет отсутствовать в жилых домах и зданиях в период с 8 до 17 часов. Горячее водоснабжение в это время будет идти с обратного трубопровода. Работы будут вестись максимально оперативно, чтобы отопление вернуть жителям как можно быстрее, — отметили в ТГК-2.

Всего, по данным компании, ограничение теплоснабжения коснется 428 жилых домов, 36 школ, 17 садиков, 24 лечебных учреждений. Также батареи остынут в административных зданиях.