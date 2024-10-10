Обнажился каменный скелет: в Ярославле ради жилой высотки сносят легендарную баню. Фоторепортаж

В Ярославле сносят городскую баню Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











29 сентября 2024 года ярославцы сообщили, что рабочие начали сносить бывшую городскую баню № 2 на Большой Октябрьской улице, 85. Через неделю от здания осталось меньше половины.

Городскую баню продали в 2019 году, когда Ярославлем руководил мэр Владимир Волков. Здание купила московская предпринимательница Анастасия Озерова за 120 миллионов рублей, которая является учредителем компании «Специализированный застройщик „А1“».

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Специализированный застройщик „А1“» — московская компания, образованная 26 февраля 2021 года. Единственным учредителем числится Анастасия Геннадьевна Озерова. Она же и генеральный директор фирмы. Численность сотрудников — 1 человек. По данным на конец 2023 года, баланс организации составлял 157,2 миллиона рублей (это сумма всех активов, обязательств и собственного капитала. — Прим. ред.).

На месте здания планируется жилая застройка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











29 февраля 2024 года московская компания получила разрешение на строительство. На месте здания возведут жилой комплекс из двух домов высотой до 12 этажей. Извещение о начале застройки территории новым ЖК сообщили в региональную Инспекцию государственного строительного надзора.

— Предусматривается строительство единого жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями, с организацией благоустроенного дворового пространства, — сообщил начальник инспекции Андрей Фирулев 27 августа. — Вход на территорию жилого комплекса будет сделан через пешеходную арку с улицы Большой Октябрьской и через две арки с улицы Лисицына и с внутриквартального проезда.

В этом фоторепортаже показываем, как сносят легендарное городское здание.

Территорию огородили забором Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Половина бани лежит в виде кучи кирпичей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На все работы застройщикам дали 4 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Прошло почти две недели, а от бани мало что осталось Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Баню сносят экскаваторами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Сейчас можно разглядеть, что было внутри бани Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Со стороны улицы Лисицына здание пока что сохраняет свой облик Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Подробнее об истории продажи бани читайте в этом сюжете.