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Город Мэр продал баню фоторепортаж Обнажился каменный скелет: в Ярославле ради жилой высотки сносят легендарную баню. Фоторепортаж

Обнажился каменный скелет: в Ярославле ради жилой высотки сносят легендарную баню. Фоторепортаж

Показываем, что от нее осталось

643
7 комментариев

В Ярославле сносят городскую баню

29 сентября 2024 года ярославцы сообщили, что рабочие начали сносить бывшую городскую баню № 2 на Большой Октябрьской улице, 85. Через неделю от здания осталось меньше половины.

Городскую баню продали в 2019 году, когда Ярославлем руководил мэр Владимир Волков. Здание купила московская предпринимательница Анастасия Озерова за 120 миллионов рублей, которая является учредителем компании «Специализированный застройщик „А1“».

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Специализированный застройщик „А1“» — московская компания, образованная 26 февраля 2021 года. Единственным учредителем числится Анастасия Геннадьевна Озерова. Она же и генеральный директор фирмы. Численность сотрудников — 1 человек. По данным на конец 2023 года, баланс организации составлял 157,2 миллиона рублей (это сумма всех активов, обязательств и собственного капитала. — Прим. ред.).

На месте здания планируется жилая застройка

29 февраля 2024 года московская компания получила разрешение на строительство. На месте здания возведут жилой комплекс из двух домов высотой до 12 этажей. Извещение о начале застройки территории новым ЖК сообщили в региональную Инспекцию государственного строительного надзора.

— Предусматривается строительство единого жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями, с организацией благоустроенного дворового пространства, — сообщил начальник инспекции Андрей Фирулев 27 августа. — Вход на территорию жилого комплекса будет сделан через пешеходную арку с улицы Большой Октябрьской и через две арки с улицы Лисицына и с внутриквартального проезда.

В этом фоторепортаже показываем, как сносят легендарное городское здание.

Территорию огородили забором

Половина бани лежит в виде кучи кирпичей

На все работы застройщикам дали 4 года

Прошло почти две недели, а от бани мало что осталось

Баню сносят экскаваторами

Сейчас можно разглядеть, что было внутри бани

Со стороны улицы Лисицына здание пока что сохраняет свой облик

Подробнее об истории продажи бани читайте в этом сюжете.

А вы за строительство ЖК на месте бани?

Да, отличное место, пусть строят!
Я против. Хочу, чтобы здесь была баня
Не хочу видеть ни баню, ни ЖК на этом месте. Напишу в комментариях свое предложение
Затрудняюсь ответить
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Комментарии
7
Гость
1 час
Ломать не строить! (русская народная пословица)
Гость
1 час
При Волкове много что продали А баня была самая большая и лучшая ну как всегда карманы всё решили там только земля столько стоила
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