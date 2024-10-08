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В центре Ярославля на Новый год установят каток за 112 млн рублей. Показываем проект

Когда его откроют

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22 комментария

Предполагается, что так будет выглядеть каток на Советской площади

В Ярославле начали искать подрядчика на обустройство зимнего катка на Советской площади. Информацию об этом на сайте Госзакупок разместила городская дирекция спортивных сооружений. Объявленная стоимость работ — 111 миллионов 673 тысячи рублей. В эту сумму входит монтаж комплекса, его обслуживание и демонтаж.

— Период функционирования ледового комплекса — с 20 декабря 2024 года по 9 марта 2025 года, — говорится в документации.

В состав комплекса будут входить ледовое поле общей площадью 4370 кв. метров, включая хоккейное поле площадью 1456 кв. метров (26 х 56 кв. метров), два павильона проката коньков, павильон выдачи билетов и заточки коньков. Также подрядчик должен будет установить холодильное, осветительное и звуковое оборудование, привезти две профессиональные ледозаливочные машины.

В документации также оговаривается, что у комплекса должен быть сайт с возможностью online-записи на сеансы катания и колл-центр с режимом работы 24/7.

Посещение катка будет бесплатным.

Предполагается, что работу катка можно будет приостановить, если температура воздуха на улице повысится до +10 градусов, если будет «повышенная солнечная активность» при температуре +5 градусов и в случае обильных осадков (дождя или снега).

Итоги определения поставщика услуги станут известны 25 октября.

Напомним, еще в августе правительство Ярославской области выкладывало эскизы будущего ледового комплекса на Советской площади. Они, правда, отличались от того, что размещено сейчас на сайте госзакупок. В частности, на старых картинках на Советской площади был обозначен большой круглый каток, в документах на сайте госзакупок его уже нет.

Так ледовый комплекс выглядел на эскизах, опубликованных в августе 2024 года

Мы попросили чиновников пояснить, каким все-таки будет конечный вид комплекса. Ждем ответ.

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Комментарии
22
Гость
40 минут
А,что не на стадионах катки, как было раньше люди давно против этих катков у церкви.
Гость
48 минут
Зачем, 112 мл. рублей тратить, пока страна воюет!!!
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