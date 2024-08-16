Огромный, с дорожками: власти показали, как будет выглядеть главный каток Ярославля

Правительство Ярославской области показало, как будет выглядеть главный каток Ярославля, который собираются открыть на Советской площади зимой. Его сделают просторнее, чем в прошлом году.
— Размеры ледовой арены увеличат больше чем в полтора раза. Будут организованы ледовый круг и дорожки для катания, а также хоккейный корт для тренировок, — рассказал губернатор Михаил Евраев.
Будут предусмотрены пункты проката коньков и раздевалки.
Также глава региона отметил, что по-новому будут выглядеть и ледовые площадки в районах.
— В прошлом году открыли для свободного посещения катки в каждом районе региона. В этом году поставил задачу сделать площадки еще привлекательнее, интереснее, удобнее. На территориях, где будут размещены катки, необходимо предусмотреть освещение, праздничную иллюминацию, видеоэкраны с трансляцией, горки, аттракционы, новогодние ярмарки, музыкальное сопровождение. Там, где это возможно, сделать дорожки, — отметил Евраев.
В правительстве сообщили, что на организацию катков из регионального бюджета предусмотрели 300 миллионов рублей.