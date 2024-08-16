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Город Огромный, с дорожками: власти показали, как будет выглядеть главный каток Ярославля

Огромный, с дорожками: власти показали, как будет выглядеть главный каток Ярославля

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11 комментариев

Так будет выглядеть главный каток Ярославля на Советской площади

Правительство Ярославской области показало, как будет выглядеть главный каток Ярославля, который собираются открыть на Советской площади зимой. Его сделают просторнее, чем в прошлом году.

— Размеры ледовой арены увеличат больше чем в полтора раза. Будут организованы ледовый круг и дорожки для катания, а также хоккейный корт для тренировок, — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Будут предусмотрены пункты проката коньков и раздевалки.

Каток будет больше, чем в пролом году

Также глава региона отметил, что по-новому будут выглядеть и ледовые площадки в районах.

— В прошлом году открыли для свободного посещения катки в каждом районе региона. В этом году поставил задачу сделать площадки еще привлекательнее, интереснее, удобнее. На территориях, где будут размещены катки, необходимо предусмотреть освещение, праздничную иллюминацию, видеоэкраны с трансляцией, горки, аттракционы, новогодние ярмарки, музыкальное сопровождение. Там, где это возможно, сделать дорожки, — отметил Евраев.

Катки откроют и в районах

В правительстве сообщили, что на организацию катков из регионального бюджета предусмотрели 300 миллионов рублей.

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Каток Советская площадь Аттракцион Зима
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Комментарии
11
Гость
16 августа 2024, 10:10
"Главный каток" будет по всему городу! Вместо того, чтобы тратить деньги на эту мишуру - потратьте на очистку тротуаров от льда! Ходить зимой по городу невозможно! Люди травмируются, ломают руки-ноги!
Гость
16 августа 2024, 10:59
Как то не получилось попасть на каток прошлой зимой, вход только по предварительной записи на сайте какой умник придумал?
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