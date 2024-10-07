Ярославцам предложили обменять мелочь на банкноты. Где будут принимать монеты

Где можно будет обменять мелочь Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Жители Ярославской области смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные купюры или без комиссии зачислить ее на свой банковский счет. С 7 по 20 октября в регионе будет проходить «Монетная неделя». Это — всероссийская акция.

В Ярославской области в акции примут участие 10 банков. Чтобы сдать монеты, нужно прийти в одно из указанных отделений с паспортом. Сотрудники примут к обмену все российские монеты, выпущенные с 1997 года в любом количестве. Перед процедурой мелочь рекомендуют рассортировать по номиналам.

— Несмотря на развитие безналичных платежей, мелкая разменная монета жизненно необходима экономике. Ее используют организации для точных расчетов с клиентами. Банк России ежегодно чеканит много монет, но значительная часть не возвращается в оборот, оседая в карманах или копилках. «Монетная неделя» поможет вернуть в оборот мелочь и сократить затраты на ее чеканку, а ярославцы смогут пополнить свой бюджет, — рассказала эксперт по наличному денежному обращению ярославского отделения Банка России Оксана Кулистова.

По подсчетам Банка России в обороте в стране находится больше 72 млрд монет. На каждого жителя страны приходится примерно по 500 штук. Во время акции в мае-июне 2024 года ярославцы сдали в местные банки около 321 тысячи монет на 1,147 млн рублей. Общий вес возвращенных в оборот монет превысил 1,3 тонны. Чаще других ярославцы сдавали монеты номиналом 10 рублей, на них пришлась четверть сданной мелочи.

Условия проведения акции в разных отделениях банков могут отличаться. Адреса банков-участников, время и условия обмена можно уточнить на сайте акции.

Куда можно сдать мелочь в обмен на купюры

Ярославль

Которосльная набережная, 57;

ул. Чайковского, 26;

ул. Собинова, 30;

ул. Гагарина, 51;

Московский проспект, 147;

ул. Советская, 64;

ул. Гоголя, 2;

ул. Советская, 21;

ул. Чайковского, 30;

ул. Свободы, 34;

ул. Комсомольская, 6;

ул. Угличская, 21;

ул. Серго Орджоникидзе, 37 к 2;

ул. Свободы, 2;

ул. Рыбинская, 46;

ул. Чкалова, 23;

ул. Советская, 57;

Московский проспект, 178;

ул. Кирова, 10/25;

Ленинградский проспект, 69А;

ул. Пушкина, 2 к 2;

переулок Герцена, 2;

ул. Серго Орджоникидзе, 27;

Московский проспект, 108;

Тутаевское шоссе, 1;

ул. Кирова, 16.

Рыбинск

проспект Серова, 1;

ул. Гоголя, 10А;

ул. Чкалова, 69 / Кирова, 16;

ул. Кирова, 9 / Герцена, 62;

ул. Ломоносова / Волжская набережная, 109;

ул. Крестовая, 109;

ул. Радищева, 29А.

Переславль-Залесский

ул. Менделеева, 2.

Ростов

ул. Пролетарская, 7;

мкр №1, 36А.

Тутаев

ул. Советская, 41.

Углич

Рыбинское шоссе, 31.

Пошехонье

площадь Свободы, 7.

Данилов

ул. Володарского, 43/12.

Гаврилов-Ям

ул. Советская, 22.

Любим

ул. Советская, 10.

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