Ярославцам предложили обменять мелочь на банкноты. Где будут принимать монеты

Жители Ярославской области смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные купюры или без комиссии зачислить ее на свой банковский счет. С 7 по 20 октября в регионе будет проходить «Монетная неделя». Это — всероссийская акция.
В Ярославской области в акции примут участие 10 банков. Чтобы сдать монеты, нужно прийти в одно из указанных отделений с паспортом. Сотрудники примут к обмену все российские монеты, выпущенные с 1997 года в любом количестве. Перед процедурой мелочь рекомендуют рассортировать по номиналам.
— Несмотря на развитие безналичных платежей, мелкая разменная монета жизненно необходима экономике. Ее используют организации для точных расчетов с клиентами. Банк России ежегодно чеканит много монет, но значительная часть не возвращается в оборот, оседая в карманах или копилках. «Монетная неделя» поможет вернуть в оборот мелочь и сократить затраты на ее чеканку, а ярославцы смогут пополнить свой бюджет, — рассказала эксперт по наличному денежному обращению ярославского отделения Банка России Оксана Кулистова.
По подсчетам Банка России в обороте в стране находится больше 72 млрд монет. На каждого жителя страны приходится примерно по 500 штук. Во время акции в мае-июне 2024 года ярославцы сдали в местные банки около 321 тысячи монет на 1,147 млн рублей. Общий вес возвращенных в оборот монет превысил 1,3 тонны. Чаще других ярославцы сдавали монеты номиналом 10 рублей, на них пришлась четверть сданной мелочи.
Условия проведения акции в разных отделениях банков могут отличаться. Адреса банков-участников, время и условия обмена можно уточнить на сайте акции.
Куда можно сдать мелочь в обмен на купюры
Ярославль
Которосльная набережная, 57;
ул. Чайковского, 26;
ул. Собинова, 30;
ул. Гагарина, 51;
Московский проспект, 147;
ул. Советская, 64;
ул. Гоголя, 2;
ул. Советская, 21;
ул. Чайковского, 30;
ул. Свободы, 34;
ул. Комсомольская, 6;
ул. Угличская, 21;
ул. Серго Орджоникидзе, 37 к 2;
ул. Свободы, 2;
ул. Рыбинская, 46;
ул. Чкалова, 23;
ул. Советская, 57;
Московский проспект, 178;
ул. Кирова, 10/25;
Ленинградский проспект, 69А;
ул. Пушкина, 2 к 2;
переулок Герцена, 2;
ул. Серго Орджоникидзе, 27;
Московский проспект, 108;
Тутаевское шоссе, 1;
ул. Кирова, 16.
Рыбинск
проспект Серова, 1;
ул. Гоголя, 10А;
ул. Чкалова, 69 / Кирова, 16;
ул. Кирова, 9 / Герцена, 62;
ул. Ломоносова / Волжская набережная, 109;
ул. Крестовая, 109;
ул. Радищева, 29А.
Переславль-Залесский
ул. Менделеева, 2.
Ростов
ул. Пролетарская, 7;
мкр №1, 36А.
Тутаев
ул. Советская, 41.
Углич
Рыбинское шоссе, 31.
Пошехонье
площадь Свободы, 7.
Данилов
ул. Володарского, 43/12.
Гаврилов-Ям
ул. Советская, 22.
Любим
ул. Советская, 10.
Мышкин
Успенская площадь, 1.