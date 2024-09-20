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Город В Ярославле прервут телевещание. Когда и почему

В Ярославле прервут телевещание. Когда и почему

В городе завоют сирены

1 473
10 комментариев

Когда не будут работать телеканалы

Власти Ярославля предупредили о проверке систем оповещения. 2 октября в городе завоют сирены. Помимо этого, прервется телевещание.

— Запланировано проведение комплексной проверки готовности региональной системы оповещения населения Ярославской области, муниципальной системы оповещения населения Даниловского района с включением оконечных средств оповещения и доведением до населения сигнала оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» и информации в виде аудио-, аудиовизуального, текстового сообщения «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ!», в том числе путем замещения телерадиовещания с перерывом вещательных программ, — говорится в сообщении на сайте мэрии.

Проверять системы оповещения будут с 10:00 до 12:30. Также о том, что в городе завоют сирены, предупреждала администрация Ростовского района.

— Просим сохранять спокойствие, проверка является плановой, — уточнили власти.

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Сирены Проверка систем оповещения Мэрия Телевещание
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Комментарии
10
280714103
54 минуты
Скрепы пострадают... духовные
Гость
38 минут
Не пора ли уж окна крест-накрест бумажной лентой заклеивать. Говорят при бомбёжках помогает. Меньше осколков стекла в дом летит.
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