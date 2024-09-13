Землю накрыл магнитный шторм: над Ярославской областью разлилось северное сияние. Кадры

Над Ярославской областью в ночь на 13 сентября разлилось северное сияние. Яркие кадры редкого для наших широт явления выложили в соцсети жители разных районов — Ярославского, Рыбинского, Борисоглебского. Причиной стала накрывшая Землю магнитная буря.
— На Земле регистрируется буря планетарного масштаба уровня G3 (сильный шторм). Нижняя граница зоны полярных сияний сейчас примерно на 60 градусах широты. Высокие вероятности для центральных регионов России, — сообщили в 18:40 12 сентября в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).
Кстати, магнитная буря, начавшаяся вечером 12 сентября, продлилась и в пятницу. По прогнозам ученых, она закончится только около 18 часов 13 сентября.
Смотрим фото северного сияния над Ярославской областью.