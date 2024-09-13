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Город Землю накрыл магнитный шторм: над Ярославской областью разлилось северное сияние. Кадры

Землю накрыл магнитный шторм: над Ярославской областью разлилось северное сияние. Кадры

Редкое для наших широт явление зафиксировано в ночь на 13 сентября

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1 комментарий

Над Ярославской областью разлилось северное сияние

Над Ярославской областью в ночь на 13 сентября разлилось северное сияние. Яркие кадры редкого для наших широт явления выложили в соцсети жители разных районов — Ярославского, Рыбинского, Борисоглебского. Причиной стала накрывшая Землю магнитная буря.

— На Земле регистрируется буря планетарного масштаба уровня G3 (сильный шторм). Нижняя граница зоны полярных сияний сейчас примерно на 60 градусах широты. Высокие вероятности для центральных регионов России, — сообщили в 18:40 12 сентября в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Кстати, магнитная буря, начавшаяся вечером 12 сентября, продлилась и в пятницу. По прогнозам ученых, она закончится только около 18 часов 13 сентября.

Магнитная буря продлится до вечера 13 сентября

Смотрим фото северного сияния над Ярославской областью.

Фото северного сияния ярославцы выложили в соцсетях

Из-за магнитного шторма небо окрасилось в разные оттенки

Этот кадр снят в Рыбинском районе

Такое нечасто увидишь в наших широтах

А это небо в Ярославском районе над деревней Мологино

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Комментарии
1
Гость
13 сентября 2024, 14:43
Это страшно!...
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