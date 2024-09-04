«Будет общаться с речными созданиями»: в Ярославле открыли вакансию «повелитель рыб». Зачем

Необычного специалиста ищут в Ярославле Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU, скриншот Hh.ru











На популярном сервисе по поиску работы появилась необычная вакансия. Ярославский работодатель ищет сотрудника на должность «повелителя рыб».

— Ты всегда мечтал управлять речным миром и стать властелином всех пресноводных обитателей? Теперь у тебя есть шанс! Мы ищем повелителя рыб — уникального специалиста, который будет общаться с речными созданиями, оберегать наши водные артерии и вести новый YouTube-канал об этом удивительном мире! — говорится в объявлении компании «Турфиш».

Опыта работы для трудоустройства не требуется. А обещают платить в месяц 50 тысяч рублей. Правда, это сумма до вычета налога.

Из требований — «уметь разговаривать с рыбой и знать, что ей нужно». Приветствуются знания по пресноводным тайникам, где скрываются самые красивые и уединенные речные места. Также любить создавать увлекательный видео- и фотоконтент. И главное требование:

— Твой знак зодиака желательно Рыбы! — говорится в объявлении.

График работы — гибкий. Также работодатель обещает творческую свободу, возможность реализовывать свои идеи и создавать уникальный контент.

— Что тебе предстоит делать: путешествовать по рекам (исследовать самые глубокие и загадочные уголки речного мира), оберегать речных обитателей (следить за состоянием экосистем, помогать рыбе и другим пресноводным жителям), вести дневник речных приключений (записывай свои открытия и делись ими с жителями суши), создавать контент для YouTube (снимай свои путешествия, исследования и рассказы о жизни речных обитателей для нашего нового канала), — уточняются обязанности сотрудника на должности «повелитель рыб».

Как вам такая работа? Откликнулись бы на вакансию? Интересная вакансия, я бы откликнулся(ась) Я не умею снимать, мне бы эта работа не подошла Не знаю Свое мнение напишу в комментариях