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Топ самых денежных вакансий в Ярославской области

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Город До 490 тысяч рублей на руки: аналитики назвали топ-10 самых денежных вакансий в Ярославской области

До 490 тысяч рублей на руки: аналитики назвали топ-10 самых денежных вакансий в Ярославской области

Кому готовы платить больше всего в регионе

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5 комментариев
Рассказываем, кому готовы платить по полмиллиона в месяц

Аналитики сервиса hh.ru назвали топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий, открытых в Ярославской области в июле. Больше всего предлагают зарплату главному инженеру по строительству — 300 тысяч рублей в месяц. Правда, для получения этой работы надо иметь релевантный опыт и быть готовым к переезду в Московскую область.

На втором месте по уровню зарплаты находится вакансия продакт-менеджера детской одежды. Здесь специалисту предлагают зарплату от 240 тысяч рублей до вычета налога. Для того чтобы участвовать в отборе на должность надо записать видеовизитку с рассказом о своих навыках и компетенциях.

Чуть меньше предлагают за вакансию IOS-разработчика уровня Middle. Суть работы — разрабатывать международный онлайн-сервис. Зарплата за месяц — от 230 тысяч рублей до вычета налога.

Средний уровень дохода, который компании Ярославской области указали в вакансиях на Hh.ru за июль, составил 54 400 рублей.

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Ярославской области:

  1. Главный инженер по строительству, 300 тысяч рублей на руки.

  2. Продакт-менеджер детской одежды, от 240 тысяч рублей до вычета налогов.

  3. IOS-разработчик международного сервиса, от 230 тысяч рублей до вычета налогов.

  4. Менеджер по продаже автомобилей, от 200 тысяч рублей до вычета налогов.

  5. Операционный директор, от 200 до 300 тысяч рублей на руки.

  6. Руководитель юридической службы, от 200 тысяч рублей на руки.

  7. Директор по производству, от 150 до 300 тысяч рублей на руки.

  8. Водитель категории Е, от 146 до 260 тысяч рублей до вычета налогов.

  9. Трейдер, от 145 до 490 тысяч рублей на руки.

  10. Менеджер по продажам, от 130 до 450 тысяч рублей на руки.

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Комментарии
7
Гость
11 августа 2024, 20:00
Маловато будет, на СВ0 намного больше 💀🎖️💰
Гость
11 августа 2024, 19:58
Каждый русский работающий человек в стабильной россии получает от двухсот тыщ сказал Таврический 😁
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