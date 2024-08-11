До 490 тысяч рублей на руки: аналитики назвали топ-10 самых денежных вакансий в Ярославской области

Рассказываем, кому готовы платить по полмиллиона в месяц Источник: Кирилл Поверинов











Аналитики сервиса hh.ru назвали топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий, открытых в Ярославской области в июле. Больше всего предлагают зарплату главному инженеру по строительству — 300 тысяч рублей в месяц. Правда, для получения этой работы надо иметь релевантный опыт и быть готовым к переезду в Московскую область.

На втором месте по уровню зарплаты находится вакансия продакт-менеджера детской одежды. Здесь специалисту предлагают зарплату от 240 тысяч рублей до вычета налога. Для того чтобы участвовать в отборе на должность надо записать видеовизитку с рассказом о своих навыках и компетенциях.

Чуть меньше предлагают за вакансию IOS-разработчика уровня Middle. Суть работы — разрабатывать международный онлайн-сервис. Зарплата за месяц — от 230 тысяч рублей до вычета налога.

Средний уровень дохода, который компании Ярославской области указали в вакансиях на Hh.ru за июль, составил 54 400 рублей.

Топ самых высокооплачиваемых вакансий в Ярославской области: