Небо окрасилось перламутром: над Ярославской областью разлилось северное сияние

В ночь на 31 августа над Ярославлем и областью разлилось северное сияние. Небо окрасилось в фиолетовый и зеленый.
Причина возникновения необычного явления — вспышка на Солнце, которая вызвала магнитную бурю на Земле. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ), с 18 часов 30 августа по 12 часов 31 августа отмечается рост возмущений магнитного поля.
Кадрами северного сияния поделился читатель 76.RU Владислав Беляев.
Северное сияние называют в честь богини утренней зари из римской мифологии, Авроры (от лат. Aurora), а тех, кто следит за явлением, — охотниками за Авророй.
Северное сияние удалось зафиксировать и Игнатию Щукину. Эффектные кадры были записаны в поселке Некрасовское Ярославской области.
Что касается влияния магнитных бурь на здоровье человека, то в мировом научном сообществе нет единого мнения по этому вопросу. Однако если вы в такие периоды чувствуете ухудшение самочувствия, то лучше позаботьтесь о себе. Как советуют врачи, больше пейте воды, ограничьте употребление алкоголя и соли. Также стоит избегать стрессов, нервных нагрузок и недосыпа.