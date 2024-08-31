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Северное сияние в Ярославле
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Город Небо окрасилось перламутром: над Ярославской областью разлилось северное сияние

Небо окрасилось перламутром: над Ярославской областью разлилось северное сияние

Показываем кадры уникального явления

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1 комментарий

Показываем завораживающие кадры уникального явления

В ночь на 31 августа над Ярославлем и областью разлилось северное сияние. Небо окрасилось в фиолетовый и зеленый.

Причина возникновения необычного явления — вспышка на Солнце, которая вызвала магнитную бурю на Земле. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ), с 18 часов 30 августа по 12 часов 31 августа отмечается рост возмущений магнитного поля.

G1 — уровень незначительной мощности магнитной бури (может вызвать слабые колебания в энергосистеме, оказать незначительное влияние на работу спутников)

Кадрами северного сияния поделился читатель 76.RU Владислав Беляев.

Кадр сделан на берегу Волги в Дзержинском районе Ярославля

Небо раскрасилось в разные оттенки

Северное сияние называют в честь богини утренней зари из римской мифологии, Авроры (от лат. Aurora), а тех, кто следит за явлением, — охотниками за Авророй.

Красота!

Северное сияние удалось зафиксировать и Игнатию Щукину. Эффектные кадры были записаны в поселке Некрасовское Ярославской области.

Видео записано в поселке Некрасовское

Что касается влияния магнитных бурь на здоровье человека, то в мировом научном сообществе нет единого мнения по этому вопросу. Однако если вы в такие периоды чувствуете ухудшение самочувствия, то лучше позаботьтесь о себе. Как советуют врачи, больше пейте воды, ограничьте употребление алкоголя и соли. Также стоит избегать стрессов, нервных нагрузок и недосыпа.

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Северное сияние Вспышки на Солнце Магнитная буря
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Комментарии
1
Гость
31 августа 2024, 17:37
Люблю Россию!!!
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