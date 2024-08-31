Небо окрасилось перламутром: над Ярославской областью разлилось северное сияние

Показываем завораживающие кадры уникального явления Источник: читатель 76.RU Владислав Беляев











В ночь на 31 августа над Ярославлем и областью разлилось северное сияние. Небо окрасилось в фиолетовый и зеленый.

Причина возникновения необычного явления — вспышка на Солнце, которая вызвала магнитную бурю на Земле. По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ), с 18 часов 30 августа по 12 часов 31 августа отмечается рост возмущений магнитного поля.

G1 — уровень незначительной мощности магнитной бури (может вызвать слабые колебания в энергосистеме, оказать незначительное влияние на работу спутников) Источник: лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ)











Кадрами северного сияния поделился читатель 76.RU Владислав Беляев.

Кадр сделан на берегу Волги в Дзержинском районе Ярославля Источник: читатель 76.RU Владислав Беляев











Небо раскрасилось в разные оттенки Источник: читатель 76.RU Владислав Беляев











Северное сияние называют в честь богини утренней зари из римской мифологии, Авроры (от лат. Aurora), а тех, кто следит за явлением, — охотниками за Авророй.

Красота! Источник: читатель 76.RU Владислав Беляев











Северное сияние удалось зафиксировать и Игнатию Щукину. Эффектные кадры были записаны в поселке Некрасовское Ярославской области.

Видео записано в поселке Некрасовское Источник: Игнатий Щукин