«Делают заплатки»: в Ярославле дорожники сняли новый асфальт. Власти объяснили зачем

Жители Ярославля заметили рабочих, снимающих новый асфальт на проспекте Октября. Запись об этом появилась в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» 20 августа. На видео заметна дорожная техника и рабочие.

Напомним, ремонт проспекта Октября начался еще в 2023 году. Подрядчиком выступает АО «Рыбинское УМСР». Сумма контракта — больше 636 миллионов рублей. Работы на проспекте Октября по графику должны закончить 31 августа.

Акционерное общество «Рыбинское УМСР» — компания, зарегистрированная в Рыбинске на улице 9 Мая. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральный директор фирмы — Евгений Николаевич Сдвижков, который раньше был депутатом областной думы. Сервис «Контур.Фокус» сообщает, что по состоянию на 2017 год в списке акционеров были: ООО «Волжский ЖБК», ООО «Совхоз „Новинки“», Андрей Алексеевич Левин, Ярослав Евгеньевич Сдвижков и Вера Владимировна Сдвижкова. В конце 2023 года выручка компании составила 1,5 миллиарда, а чистая прибыль — 271 миллион.

Фирма неоднократно проводила ремонты в Ярославле: были успешные и скандальные проекты. К примеру, ремонт проспекта Ленина в 2017 году за 105 миллионов рублей завершился успешно. А вот во время ремонта улицы Пушкина в 2020-м фирма оказалась в центре скандала. Рабочие стерли границу между зоной, охраняемой ЮНЕСКО, и остальным городом, демонтировав с тротуара бронзовые таблички, которые разделяли территории. Также «Рыбинское УМСР» ремонтирует проспекты Фрунзе и Ленинградский. Помимо этого, компания занимается ремонтом улицы Свободы в центре Ярославля.