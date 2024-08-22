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Город «Делают заплатки»: в Ярославле дорожники сняли новый асфальт. Власти объяснили зачем

«Делают заплатки»: в Ярославле дорожники сняли новый асфальт. Власти объяснили зачем

В мэрии пояснили, что происходит на проспекте Октября

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7 комментариев

Жители города заметили на проспекте рабочих

Жители Ярославля заметили рабочих, снимающих новый асфальт на проспекте Октября. Запись об этом появилась в группе «Жесть Ярославль» во «ВКонтакте» 20 августа. На видео заметна дорожная техника и рабочие.

— На протяжении всего проспекта Октября снимают новый асфальт! И делают заплатки… Зачем? — задались вопросом горожане.

У людей возник вопрос о том, зачем перекладывать новый асфальт

Ответ на вопрос, что происходит на проспекте Октября, дали в мэрии. Оказалось, изначально асфальт уложили некачественно, потому пришлось переделывать.

— Асфальтовое покрытие не прошло лабораторные исследования на толщину укладываемых слоев. Поэтому подрядной организации указано на переделку данных участков проезжей части, — рассказали в Агентстве по муниципальному заказу ЖКХ мэрии Ярославля.

Напомним, ремонт проспекта Октября начался еще в 2023 году. Подрядчиком выступает АО «Рыбинское УМСР». Сумма контракта — больше 636 миллионов рублей. Работы на проспекте Октября по графику должны закончить 31 августа.

Акционерное общество «Рыбинское УМСР» — компания, зарегистрированная в Рыбинске на улице 9 Мая. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральный директор фирмы — Евгений Николаевич Сдвижков, который раньше был депутатом областной думы. Сервис «Контур.Фокус» сообщает, что по состоянию на 2017 год в списке акционеров были: ООО «Волжский ЖБК», ООО «Совхоз „Новинки“», Андрей Алексеевич Левин, Ярослав Евгеньевич Сдвижков и Вера Владимировна Сдвижкова. В конце 2023 года выручка компании составила 1,5 миллиарда, а чистая прибыль — 271 миллион.

Фирма неоднократно проводила ремонты в Ярославле: были успешные и скандальные проекты. К примеру, ремонт проспекта Ленина в 2017 году за 105 миллионов рублей завершился успешно. А вот во время ремонта улицы Пушкина в 2020-м фирма оказалась в центре скандала. Рабочие стерли границу между зоной, охраняемой ЮНЕСКО, и остальным городом, демонтировав с тротуара бронзовые таблички, которые разделяли территории. Также «Рыбинское УМСР» ремонтирует проспекты Фрунзе и Ленинградский. Помимо этого, компания занимается ремонтом улицы Свободы в центре Ярославля.

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Комментарии
7
Гость
22 августа 2024, 11:19
Интересно,а как определили что эти участки нужно переделать а другие нет?
Гость
22 августа 2024, 10:38
Сдвижков по другому не умеет.
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