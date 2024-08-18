НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

4 м/c,

с-з.

 749мм 50%
Подробнее
2 Пробки
USD 88,91
EUR 97,84
Северное сияние
Абьюзер в отношениях
Как работает глухой таксист
Голубая луна
Срочник пропал под Курском
Модные ярославцы
Приговор бывшему сатанисту
Карантин по бешенству
Реконструируют рынок
Город «Доведен сигнал»: власти объяснили, что за сирена выла в Ярославле ночью

«Доведен сигнал»: власти объяснили, что за сирена выла в Ярославле ночью

Звук раздался в спальном районе

1 447
4 комментария

Поздним вечером жители спального района услышали сирену

В ночь на 18 августа жители Заволжского района Ярославля стали сообщать о работающей сирене. Информация появилась в Telegram-канале «Подслушано в Ярославле» в районе часа ночи.

Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе правительства Ярославской области, сработал сигнал «Авиационная опасность».

— В период проведения специальной военной операции Ярославская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Целями беспилотников являются крупные промышленные предприятия и объекты обеспечения жизнедеятельности области. Беспилотные летательные аппараты своевременно обнаружены средствами противовоздушной обороны. Для недопущения причинения ущерба от боевого применения беспилотных летательных аппаратов до дежурных служб промышленных предприятий, органов местного самоуправления незамедлительно доведён сигнал «Авиационная опасность». Приведены в боевую готовность силы и средства противовоздушной обороны, а также экстренных оперативных служб и правоохранительных органов. Принятыми мерами причинение ущерба гражданам и экономике области вследствие применения беспилотных летательных аппаратов не допущено, — прокомментировали власти.

По словам пользователей Сети, характерный звук раздался на улицах Саукова, Орджоникидзе и проспекте Машиностроителей.

Напомним, в Ярославской области уже несколько раз отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Последняя из них, согласно официальным данным, была 10 августа. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, сбитые беспилотники летели через соседнее государство.

ПО ТЕМЕ
Сирена БПЛА Беспилотник Спальный район
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
18 августа 2024, 13:34
Ну и куда бежать?
Гость
18 августа 2024, 14:08
Уши развесили, Встали в хоровод. Весело, весело Встретим Новый год!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление