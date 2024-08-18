«Доведен сигнал»: власти объяснили, что за сирена выла в Ярославле ночью

В ночь на 18 августа жители Заволжского района Ярославля стали сообщать о работающей сирене. Информация появилась в Telegram-канале «Подслушано в Ярославле» в районе часа ночи.
Как уточнили порталу 76.RU в пресс-службе правительства Ярославской области, сработал сигнал «Авиационная опасность».
— В период проведения специальной военной операции Ярославская область неоднократно подвергалась атакам беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Целями беспилотников являются крупные промышленные предприятия и объекты обеспечения жизнедеятельности области. Беспилотные летательные аппараты своевременно обнаружены средствами противовоздушной обороны. Для недопущения причинения ущерба от боевого применения беспилотных летательных аппаратов до дежурных служб промышленных предприятий, органов местного самоуправления незамедлительно доведён сигнал «Авиационная опасность». Приведены в боевую готовность силы и средства противовоздушной обороны, а также экстренных оперативных служб и правоохранительных органов. Принятыми мерами причинение ущерба гражданам и экономике области вследствие применения беспилотных летательных аппаратов не допущено, — прокомментировали власти.
По словам пользователей Сети, характерный звук раздался на улицах Саукова, Орджоникидзе и проспекте Машиностроителей.
Напомним, в Ярославской области уже несколько раз отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Последняя из них, согласно официальным данным, была 10 августа. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, сбитые беспилотники летели через соседнее государство.