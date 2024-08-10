«Сменили траекторию»: сбитые под Ярославлем беспилотники летели через Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 августа сообщил, что беспилотники, сбитые на подлете к Ярославлю, пролетели над территорией Белоруссии. Эти слова опубликовал официальный сайт главы государства.
— В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели с Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление — Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета — те, которые над Россией остались и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены, — заявил Лукашенко.
Напомним, в ночь на 10 августа в Ярославской области были сбиты шесть дронов. Губернатор региона Михаил Евраев уточнил, что БПЛА пытались атаковать одно из предприятий области. Но своей цели они не достигли. Во время атаки никто не пострадал.