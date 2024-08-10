«Сменили траекторию»: сбитые под Ярославлем беспилотники летели через Белоруссию

— В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели с Украины. Над территорией Беларуси мы уничтожили цели. Остальные были переданы (у нас единое ПВО с Россией) Российской Федерации. И по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление — Смоленск. Но потом они изменили траекторию полета — те, которые над Россией остались и направились в район Ярославля. Но были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены, — заявил Лукашенко.

