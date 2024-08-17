Битва с нейросетью, блогеры, чайные церемонии: что еще будет на «Пире на Волге» в Ярославле

Фестиваль пройдет на Стрелке Источник: Александра Мамонтова











Появилась предварительная программа фестиваля «Пир на Волге» (0+). Он пройдет на Стрелке в Ярославле 24-25 августа.

В этом году в программе фестиваля запланированы

Битва искусственного и естественного интеллектов — «Шефы против нейросети».

— Они будут соревноваться в приготовлении гастрономического воплощения ярославского культурного кода, — уточнили в правительстве Ярославской области.

Проект «Руками младенцев»: профессиональные повара, блогеры и гости фестиваля вместе со своими детьми приготовят блюда по традиционным семейным рецептам.

Сырный фестиваль.

— В рамках сырного фестиваля пройдут лекции от союза нутрициологов России о вкусной и здоровой пище. Будут организованы дегустации, школа юных пиццайоло, «сырный твистер» и другие развлечения. Гостей фестиваля пригласят на большой ярославский обед, полдник и ужин с кулинарными блогерами-миллионниками, завтраки на траве и на яхте. Также будут представлены кухня разных регионов РФ и фермерские продукты, — рассказали в правительстве.

Марафон тренировок от спортивных клубов, крокет, петанк, корнхол, шахматы и другое.

Мастер-классы по керлингу, фрисби и волейболу, показательные выступления борцов кудо и гимнастов на петлях, тренировки по джампингу и сайклу, деревянные крафт-игры и турнир по ярославскому ринго.

В этом году в ярославском фестивале принимают участие рестораторы с Дальнего Востока, из Удмуртии, Сибири, также приедут фермеры из Белгородской и Курской областей.

— На фестивале будут работать молодежные интерактивные площадки, проходить чайные церемонии, VR-игры, будут представлены арт-объекты и инсталляции. Гости фестиваля смогут стать участниками благотворительных, культурных и экопроектов, — добавили власти.

Для гостей фестиваля также споет рок-группа «Мураками».