«Это плохо, это аморально»: Ярославский депутат потребовал отменить «Пир на Волге»

Депутат Анатолий Каширин выступил против проведения «Пира на Волге» Источник: Кирилл Поверинов, Анатолий Каширин / Vk.com











Ярославский депутат Анатолий Каширин потребовал отменить гастрономический фестиваль «Пир на Волге», который должен пройти в Ярославле 24–25 августа. По его мнению, пировать во время СВО некорректно.

— Узнал из новостей, что «Пир на Волге» всё-таки планируют проводить в Ярославле. Думал, что в нынешних условиях, когда мы собираем еду и питье нашим согражданам в Курскую, Белгородскую области, не говоря уже о новых территориях, власти откажутся от этой затеи. Это плохо, это аморально — веселиться, пить, есть, когда вся страна собирает еду своим собратьям, которым сейчас очень и очень плохо. Честно говоря, я был уверен, что у самих организаторов возобладает здравый смысл, — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, Анатолий Каширин в этом году также стал инициатором отмены салютов в Ярославле на майские праздники. В последний весенний месяц в городе должно было прогреметь сразу три салюта. Так как с 2020 года Ярославль является городом трудовой доблести, предполагается, что салюты здесь нужно устраивать 1 и 9 Мая, а также в День города, который отмечается в последнюю субботу мая.

— Ряд ветеранских организаций заявляют, что необходимо отказаться от некоторых увеселительных мероприятий типа фейерверков в пользу СВО. А деньги направить на поддержку спецоперации, — выступил тогда Каширин.

В итоге салюты 1 и 9 мая в Ярославле отменили. Власти объяснили это целями безопасности. Но на День города праздничный фейерверк всё-таки устроили.