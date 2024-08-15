Для ярославцев бесплатно споют группы «Мураками» и «Волков Бэнд». Когда

Группа «Мураками» бесплатно выступит на «Пире на Волге» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Ярославле пройдут бесплатные концерты групп «Мураками» (12+) и «Волков Бэнд» (0+). Музыканты выступят на гастрономическом фестивале «Пир на Волге» (6+), который пройдет 24-25 августа на Стрелке.

— Вы ждали, мы тоже, и это свершилось! — радостно анонсируют музыкальную часть события в группе фестиваля в соцсетях.

Концерт группы «Волков Бэнд» состоится 24 августа в 20:30, «Мураками» выступит 25 августа в 18:30.

«Мураками» — музыкальная группа, образованная в ноябре 2004 года в Казани. Широкую известность коллектив получил в 2010 году, после выхода хита «Нулевой километр» (12+). Солистка группы — Диляра Вагапова, финалистка телепроекта «Народный артист-2» (12+). «Волков Бэнд» — ярославская музыкальная кавер-группа, состоящая из актеров Волковского театра и существующая с 2012 года.

Напомним, гастрономический фестиваль «Пир на Волге» проводится в Ярославле с 2016 года. В этом году депутат ярославского муниципалитета Анатолий Каширин предложил отменить мероприятие из-за СВО.

— Думал, что в нынешних условиях, когда мы собираем еду и питье нашим согражданам в Курскую, Белгородскую области, не говоря уже о новых территориях, власти откажутся от этой затеи. Это плохо, это аморально — веселиться, пить, есть, когда вся страна собирает еду своим собратьям, которым сейчас очень и очень плохо, — аргументировал он свою позицию.

Организаторы «Пира на Волге» ответили, что фестиваль — это возможность гордиться своим регионом.

— Потому что здесь представлено всё самое лучшее, что у нас есть: фермеры, производители, ремесленники, художники, музыканты, артисты. Для территории это возможность показать, чем богата Ярославская область. Это как выставка «Россия», только в масштабе Ярославского региона. Это мероприятие — про культуру, туризм, патриотическое воспитание, которое объединяет десятки тысяч людей! — говорится в официальном заявлении организаторов, — указано в официальном комментарии устроителей «Пира на Волге».