НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +14

4 м/c,

с-з.

 752мм 63%
Подробнее
5 Пробки
USD 90,01
EUR 100,31
Забили до смерти
Возвращение народной маршрутки
Дикая кошка в доме
Ярославцы за работой
Аннамамедов об увольнении
Опасные ежи
Когда бархатный сезон
Про аренду жилья
Как собирать грибы
ДТП с автобусом. Видео
Город Для ярославцев бесплатно споют группы «Мураками» и «Волков Бэнд». Когда

Для ярославцев бесплатно споют группы «Мураками» и «Волков Бэнд». Когда

Концерты пройдут на фестивале «Пир на Волге»

589
1 комментарий

Группа «Мураками» бесплатно выступит на «Пире на Волге»

В Ярославле пройдут бесплатные концерты групп «Мураками» (12+) и «Волков Бэнд» (0+). Музыканты выступят на гастрономическом фестивале «Пир на Волге» (6+), который пройдет 24-25 августа на Стрелке.

— Вы ждали, мы тоже, и это свершилось! — радостно анонсируют музыкальную часть события в группе фестиваля в соцсетях.

Концерт группы «Волков Бэнд» состоится 24 августа в 20:30, «Мураками» выступит 25 августа в 18:30.

«Мураками» — музыкальная группа, образованная в ноябре 2004 года в Казани. Широкую известность коллектив получил в 2010 году, после выхода хита «Нулевой километр» (12+). Солистка группы — Диляра Вагапова, финалистка телепроекта «Народный артист-2» (12+). «Волков Бэнд» — ярославская музыкальная кавер-группа, состоящая из актеров Волковского театра и существующая с 2012 года.

Напомним, гастрономический фестиваль «Пир на Волге» проводится в Ярославле с 2016 года. В этом году депутат ярославского муниципалитета Анатолий Каширин предложил отменить мероприятие из-за СВО.

— Думал, что в нынешних условиях, когда мы собираем еду и питье нашим согражданам в Курскую, Белгородскую области, не говоря уже о новых территориях, власти откажутся от этой затеи. Это плохо, это аморально — веселиться, пить, есть, когда вся страна собирает еду своим собратьям, которым сейчас очень и очень плохо, — аргументировал он свою позицию.

Организаторы «Пира на Волге» ответили, что фестиваль — это возможность гордиться своим регионом.

— Потому что здесь представлено всё самое лучшее, что у нас есть: фермеры, производители, ремесленники, художники, музыканты, артисты. Для территории это возможность показать, чем богата Ярославская область. Это как выставка «Россия», только в масштабе Ярославского региона. Это мероприятие — про культуру, туризм, патриотическое воспитание, которое объединяет десятки тысяч людей! — говорится в официальном заявлении организаторов, — указано в официальном комментарии устроителей «Пира на Волге».

А вы планируете побывать на фестивале в этом году?

Да
Нет
Пока не знаю
ПО ТЕМЕ
Пир на Волге Концерт Мураками Волков Бэнд Гастрономический фестиваль
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
15 августа 2024, 12:07
76ру врёт. Никто не будет из этих прохвостов петь бесплатно-или бюджет города оплатит(горожане), или местного богатенького Буратино обяжут. Вот у нас в октябре старушка Валерия запоет и как объяснили бесплатно, но в местном паблике написали что какой-то фонд оплатит сию гастроль, но при этом он обойдётся фонду в семь миллионов. Недавно также бесплатно прокривлялась в Красноярске Глюкоза, пьяная сорвала концерт, КРАЗ обещал пять миллионов, но попридержал оплату-горожане посчитали оскорблением подобное выступление.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Пусть платят те, у кого нет детей». Экономист предложила вернуть налог для бездетных — почему
Анонимное мнение
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление