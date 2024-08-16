«Когда посетит — поймет»: мэр Ярославля встал на защиту гастрономического фестиваля

Продюсер фестиваля Юлия Скороходова и мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал детали организации Источник: Кирилл Поверинов











Мэр Ярославля Артем Молчанов высказался в защиту гастрономического фестиваля «Пир на Волге» (0+), который просил отменить депутат муниципалитета Анатолий Каширин. Праздник должен пройти 24 и 25 августа на Стрелке.

— Инициатива такая есть, и она публично была озвучена. Еще раз, наверное, должен отметить несколько тезисов фестиваля. Фестиваль — это в первую очередь объединение. Фестиваль — это во вторую очередь семейные традиции. Фестиваль — это, конечно, любовь к родному городу и к патриотизму. Об этом мы сегодня в первую очередь говорим, — сказал мэр на пресс-конференции с журналистами 15 августа. — И рассказывая о содержании фестиваля, и видя тем более реакцию и поддержку других регионов, большого количества регионов. И видя благотворительную направленность, которая сегодня заложена в фестивале, мы понимаем, что через это содержание мероприятие просто необходимо.

Организаторы ранее сравнивали «Пир на Волге» с прошедшей ранее на ВДНХ в Москве выставкой-форумом «Россия» (0+), где презентовали достижения регионов, только в масштабах Ярославской области.

В этом году в ярославском фестивале принимают участие рестораторы с Дальнего Востока, из Удмуртии, Сибири, также приедут фермеры из Белгородской и Курской областей.

— Я думаю, что Анатолий Анатольевич, когда познакомится с программой и посетит фестиваль, поймет, почему он является важным и насколько он сегодня соответствует тем целям, задачам — объединения, поддержки предпринимательства, развития нашей страны, патриотизма, поддержки традиций, — добавил Артем Молчанов.

Накануне депутат муниципалитета Анатолий Каширин попросил отменить проведение мероприятия. По его мнению, пировать во время СВО некорректно.

— Думал, что в нынешних условиях, когда мы собираем еду и питье нашим согражданам в Курскую, Белгородскую области, не говоря уже о новых территориях, власти откажутся от этой затеи. Это плохо, это аморально — веселиться, пить, есть, когда вся страна собирает еду своим собратьям, которым сейчас очень и очень плохо, — писал народный избранник на своей странице во «ВКонтакте».

Однако, по словам мэра, Анатолий Каширин не писал заявлений в мэрию и не обращался к мэру с данным вопросом лично.

Площадкой масштабного гастрономического праздника традиционно станет Стрелка. В этом году в программе, помимо кулинарных битв, кинопоказов и презентации новых блюд, будет сырный фестиваль. Для гостей фестиваля споет рок-группа «Мураками».