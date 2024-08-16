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Город Пир на Волге «Когда посетит — поймет»: мэр Ярославля встал на защиту гастрономического фестиваля

«Когда посетит — поймет»: мэр Ярославля встал на защиту гастрономического фестиваля

«Пир на Волге» просил отметить депутат Анатолий Каширин

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14 комментариев

Продюсер фестиваля Юлия Скороходова и мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал детали организации

Мэр Ярославля Артем Молчанов высказался в защиту гастрономического фестиваля «Пир на Волге» (0+), который просил отменить депутат муниципалитета Анатолий Каширин. Праздник должен пройти 24 и 25 августа на Стрелке.

— Инициатива такая есть, и она публично была озвучена. Еще раз, наверное, должен отметить несколько тезисов фестиваля. Фестиваль — это в первую очередь объединение. Фестиваль — это во вторую очередь семейные традиции. Фестиваль — это, конечно, любовь к родному городу и к патриотизму. Об этом мы сегодня в первую очередь говорим, — сказал мэр на пресс-конференции с журналистами 15 августа. — И рассказывая о содержании фестиваля, и видя тем более реакцию и поддержку других регионов, большого количества регионов. И видя благотворительную направленность, которая сегодня заложена в фестивале, мы понимаем, что через это содержание мероприятие просто необходимо.

Организаторы ранее сравнивали «Пир на Волге» с прошедшей ранее на ВДНХ в Москве выставкой-форумом «Россия» (0+), где презентовали достижения регионов, только в масштабах Ярославской области.

В этом году в ярославском фестивале принимают участие рестораторы с Дальнего Востока, из Удмуртии, Сибири, также приедут фермеры из Белгородской и Курской областей.

— Я думаю, что Анатолий Анатольевич, когда познакомится с программой и посетит фестиваль, поймет, почему он является важным и насколько он сегодня соответствует тем целям, задачам — объединения, поддержки предпринимательства, развития нашей страны, патриотизма, поддержки традиций, — добавил Артем Молчанов.

Накануне депутат муниципалитета Анатолий Каширин попросил отменить проведение мероприятия. По его мнению, пировать во время СВО некорректно.

— Думал, что в нынешних условиях, когда мы собираем еду и питье нашим согражданам в Курскую, Белгородскую области, не говоря уже о новых территориях, власти откажутся от этой затеи. Это плохо, это аморально — веселиться, пить, есть, когда вся страна собирает еду своим собратьям, которым сейчас очень и очень плохо, — писал народный избранник на своей странице во «ВКонтакте».

Однако, по словам мэра, Анатолий Каширин не писал заявлений в мэрию и не обращался к мэру с данным вопросом лично.

Площадкой масштабного гастрономического праздника традиционно станет Стрелка. В этом году в программе, помимо кулинарных битв, кинопоказов и презентации новых блюд, будет сырный фестиваль. Для гостей фестиваля споет рок-группа «Мураками».

По словам организаторов, на фестиваль приедут туристы из разных регионов России.

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Комментарии
14
Гость
16 августа 2024, 07:57
Опять всю Стрелку загадят, вытопчат всю траву. Это мероприятие лучше проводить не на Стрелке. Проводили бы на Советской площади на против Правительства области. Пусть покушают. Травки на площади нет, асфальт, топтать нечего
Гость
16 августа 2024, 08:18
Эдгар По, "Пир во время Чумы"... а в чём - то, депутат прав!
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