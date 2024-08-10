«Дети называют Бабой-ягой, а взрослые — ведьмой»: как многодетная мама стала звездой интернета, летая на метле

В первый «полет» ведьма отправилась всего месяц назад Источник: Роман Данилкин











«Меня подождите!», «Куда полетела-то?», «Это же Маргарита!» — такие возгласы сопровождают загадочную незнакомку во время каждого «полета». Хрупкая брюнетка уже месяц шокирует жителей Самары. Она в бальных платьях рассекает на моноколесе по улицам, набережной и паркам. Кринолин полностью маскирует девайс. Так что изумленным прохожим остается только гадать: как же этой феечке удается парить над землей? Ради съемочной группы 63.RU «ведьма» спустилась с небес на землю и даже позволила нашему оператору немыслимую вольность — заглянуть себе под юбку.

Источник: Алексей Ногинский

Диплом юриста, свое турагентство, блог, на который подписано более 50 тысяч человек, четырнадцать лет брака, трое детей, их школы, кружки и секции... В этой череде социальных ролей дочки, жены, мамы, бизнесвумен и бесконечных «надо» и «должна» 34-летняя Лилия Ремизова начала забывать о собственных «хочу» и мечтах.

— Я, наверное, просто мама, которая любит разъезжать в красивых нарядах. Дарить настроение людям, — говорит о себе Лилия Источник: Роман Данилкин











Кроссовки и джинсы-скинни — а вы знали, что под юбкой у ведьмочки? Источник: Роман Данилкин











— Я с детства хотела быть звездой, сниматься в кино. Но как-то вот жизнь так складывалась, что я забила на это. Стала мамой троих детей: старшему сыну Ярославу 12 лет, дочкам Анжелике и Василисе по 10 и 7 лет. Работала, занималась их воспитанием, отодвинув свои желания, — признается Лилия. — Но поняла, что если я все-таки хочу известности, то должна что-то предпринимать, идти к своей цели.

За шустрой ведьмочкой наш оператор гонялся на велосипеде Источник: Роман Данилкин











Блог Лилия завела четыре года назад, снимала короткие скетчи. Но комедийный и бытовой контент у каждого второго. Выделиться из толпы и пробиться в топ по просмотрам помог рилс с «полетом» по набережной Источник: Роман Данилкин











Выбраться из бесконечного «дня сурка» «многомаме» помогли блог и «полеты» на моноколесе. «Окрылил» красотку муж Дмитрий: давний поклонник уницикла научил жену управлять этим девайсом, чтобы кататься вместе.

В «полеты» Лилия берет с собой мужа. Серьезный айтишник не хочет светиться в медиапространстве, но с готовностью снимает на телефон любимую супругу Источник: Роман Данилкин











— Сначала учимся держать баланс на моноколесе одной ногой, пробуем проехаться, потом ставим вторую ножку. Главное, не делать этого резко, а то можно упасть. Нужно приноровиться. Давишь педаль носочком — едешь вперед, пяточкой — останавливаешься, — дает мастер-класс нашей съемочной группе «летающий» блогер. Источник: Роман Данилкин











— На колесо встала три года назад. Сначала я категорически отказывалась, но муж настоял. Проехала несколько метров, и мне очень понравилось. Такое чувство, что паришь над землей, — делится восторгом Лилия. — В прошлом году купила это пышное фиолетовое платье, хотела кататься в нем на моноколесе. Ни муж, ни родные и представить себе не могли, как это вообще возможно? Но у меня возможно все. Если я хочу, я сделаю.



— Необычный образ понравился людям и быстро стал узнаваем в городе. Мне писали подписчики из Мексики и Англии, спрашивали, где и когда я «летаю». Хотели приехать в Самару, чтобы посмотреть на всё это в реале, — удивляется блогер Источник: Роман Данилкин











Правда, осуществить задумку «многомама» смогла лишь этим летом: то не было кринолина для юбки и Лилия ждала, пока его доставят, то муж отказывался снимать видео. Когда же всё было готово, наступила осень, а вместе с ней пришли дожди и холод. Зато в этом июне первый же «полет» дамы в пурпурном платье, темных очках, с сумочкой и веером навел шороху на набережной. А рилс набрал больше 23 миллионов просмотров.

— Езжу со скоростью 10–15 километров в час. Стараюсь уступать дорогу велосипедистам и самокатчикам. С последними не всегда понятно, куда они вообще направляются. Пропускаю всех и потом еду, — признается Лилия Ремизова. Источник: Роман Данилкин











— Ездить на моноколесе в бальном платье не так просто. Нужны и определенные погодные условия, — объясняет блогер Источник: Роман Данилкин











Источник: Роман Данилкин











— Мое колесо устроено таким образом, что часть шины закрыта. Поэтому я могу себе позволить ездить на нем в таких нарядах. На остальных видах моноколес платье моментально зажует, и человек просто упадет, — объясняет тонкости передвижения Лилия Источник: Роман Данилкин











Четкого графика «полетов» нет. День и время вылета зависят от мужа: когда он свободен и готов снимать Источник: Роман Данилкин











— Изначально я каталась без метлы. Ехала, а мне вслед уже неслось: «Это Маргарита!» А когда я услышала: «Ведьма, ведьма», то купила метлу. Как скажете, ведьма так ведьма, — рассказывает Лилия. — Подписчицы меня поддерживают и пишут, что все мы, женщины, немного ведьмы. Во время «полетов» получаю столько эмоций от прохожих, восторг, удивление! Очень приятно! Я действительно заряжаюсь этой энергией.

Предполетная подготовка Источник: Роман Данилкин











Создание популярного образа — недешевое удовольствие. Хотя большая часть предметов уже была в гардеробе красотки. Специально для нашей съемочной группы Лилия подсчитала стоимость ведьминского лука Источник: Роман Данилкин











Шляпка-наколка на волосы — около тысячи рублей Источник: Роман Данилкин











Сумочка — около 2 тысяч рублей Источник: Роман Данилкин











Очки — 10 тысяч рублей Источник: Роман Данилкин











Перчатки — в районе 600–700 рублей Источник: Роман Данилкин











Метла — около 600 рублей Источник: Роман Данилкин











Платье — порядка 12 тысяч рублей Источник: Роман Данилкин











Кринолин — еще 3 тысячи рублей Источник: Роман Данилкин











Моноколесо куплено несколько лет назад. Тогда оно стоило около 60–70 тысяч рублей Источник: Роман Данилкин











В гардеробе «летающего» блогера есть красное и голубое бальные платья, костюмы Малефисенты, Уэнсдей и русской красавицы.

— В детстве такими пышными нарядами я похвастаться не могла, у нашей семьи не было возможности купить их. Но я смотрела мультфильмы и представляла себя принцессой, которая кружится с принцем на балу, — обезоруживающе улыбается Лилия. — Сейчас, когда катаюсь в сказочном образе, много людей подходит. Серьезно! Только остановлюсь платье поправить, как народ сбегается, становится в очередь, чтобы сфотографироваться. Более того, меня уже и без этих нарядов узнают на улице. Получается так, что весь город меня уже знает: люди здороваются, ручкой машут. Оказывается, у нас в городе много моих подписчиков. Бывают забавные случаи. Если взрослые называют ведьмой, то дети Бабой-ягой и фотографируются с такой настороженностью на лицах, побаиваются.

А вы уже встречали Лилию-«Маргариту»? Источник: Роман Данилкин











Дети первое время не подозревали, что их мама — летающая «ведьма». Они застали ее врасплох, когда гуляли с бабушкой по набережной. Лилия с мужем в тот момент как раз снимали ролик.



— «Мама! Мама!» — закричали дети. Пришлось остановиться, — вспоминает то, как ее разоблачили, Лилия.



Дети к увлечению мамы относятся хорошо. А старший сын тоже освоил моноколесо.



В планах Лилии Ремизовой — продолжать эпатировать пешеходов новыми образами и снимать рилсы. Блогер признается, что для нее это не коммерческий проект:

— Я это делаю бесплатно для себя, для людей, а не в погоне за рекламой. Человек должен заниматься тем, что ему нравится, в первую очередь. Не гоняться за деньгами.

История Лилии чем-то похожа на сказку про Золушку Источник: Роман Данилкин









