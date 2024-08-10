НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

облачно, дождь

ощущается как +22

0 м/c,

 749мм 64%
Подробнее
USD 87,99
EUR 95,18

СРОЧНО

Надвигаются гроза и похолодание

Тина Канделаки в Рыбинске
Атака беспилотников
Ярославна об отдыхе на море
Пройдет звездопад
Афиша развлечений
Эвакуировали крупный ТЦ
Пожаловались на запах газа
Новое кладбище под Ярославлем
Во что собирать грибы
Почему гудела сирена
Город Развлечения истории «Дети называют Бабой-ягой, а взрослые — ведьмой»: как многодетная мама стала звездой интернета, летая на метле

«Дети называют Бабой-ягой, а взрослые — ведьмой»: как многодетная мама стала звездой интернета, летая на метле

Съемочная группа 63.RU разоблачила эпатажную незнакомку

45
1 комментарий
В первый «полет» ведьма отправилась всего месяц назад

«Меня подождите!», «Куда полетела-то?», «Это же Маргарита!» — такие возгласы сопровождают загадочную незнакомку во время каждого «полета». Хрупкая брюнетка уже месяц шокирует жителей Самары. Она в бальных платьях рассекает на моноколесе по улицам, набережной и паркам. Кринолин полностью маскирует девайс. Так что изумленным прохожим остается только гадать: как же этой феечке удается парить над землей? Ради съемочной группы 63.RU «ведьма» спустилась с небес на землю и даже позволила нашему оператору немыслимую вольность — заглянуть себе под юбку.

Диплом юриста, свое турагентство, блог, на который подписано более 50 тысяч человек, четырнадцать лет брака, трое детей, их школы, кружки и секции... В этой череде социальных ролей дочки, жены, мамы, бизнесвумен и бесконечных «надо» и «должна» 34-летняя Лилия Ремизова начала забывать о собственных «хочу» и мечтах.

— Я, наверное, просто мама, которая любит разъезжать в красивых нарядах. Дарить настроение людям, — говорит о себе Лилия
Кроссовки и джинсы-скинни — а вы знали, что под юбкой у ведьмочки?

— Я с детства хотела быть звездой, сниматься в кино. Но как-то вот жизнь так складывалась, что я забила на это. Стала мамой троих детей: старшему сыну Ярославу 12 лет, дочкам Анжелике и Василисе по 10 и 7 лет. Работала, занималась их воспитанием, отодвинув свои желания, — признается Лилия. — Но поняла, что если я все-таки хочу известности, то должна что-то предпринимать, идти к своей цели.

За шустрой ведьмочкой наш оператор гонялся на велосипеде
Блог Лилия завела четыре года назад, снимала короткие скетчи. Но комедийный и бытовой контент у каждого второго. Выделиться из толпы и пробиться в топ по просмотрам помог рилс с «полетом» по набережной

Выбраться из бесконечного «дня сурка» «многомаме» помогли блог и «полеты» на моноколесе. «Окрылил» красотку муж Дмитрий: давний поклонник уницикла научил жену управлять этим девайсом, чтобы кататься вместе.

В «полеты» Лилия берет с собой мужа. Серьезный айтишник не хочет светиться в медиапространстве, но с готовностью снимает на телефон любимую супругу
— Сначала учимся держать баланс на моноколесе одной ногой, пробуем проехаться, потом ставим вторую ножку. Главное, не делать этого резко, а то можно упасть. Нужно приноровиться. Давишь педаль носочком — едешь вперед, пяточкой — останавливаешься, — дает мастер-класс нашей съемочной группе «летающий» блогер.

— На колесо встала три года назад. Сначала я категорически отказывалась, но муж настоял. Проехала несколько метров, и мне очень понравилось. Такое чувство, что паришь над землей, — делится восторгом Лилия. — В прошлом году купила это пышное фиолетовое платье, хотела кататься в нем на моноколесе. Ни муж, ни родные и представить себе не могли, как это вообще возможно? Но у меня возможно все. Если я хочу, я сделаю.

— Необычный образ понравился людям и быстро стал узнаваем в городе. Мне писали подписчики из Мексики и Англии, спрашивали, где и когда я «летаю». Хотели приехать в Самару, чтобы посмотреть на всё это в реале, — удивляется блогер

Правда, осуществить задумку «многомама» смогла лишь этим летом: то не было кринолина для юбки и Лилия ждала, пока его доставят, то муж отказывался снимать видео. Когда же всё было готово, наступила осень, а вместе с ней пришли дожди и холод. Зато в этом июне первый же «полет» дамы в пурпурном платье, темных очках, с сумочкой и веером навел шороху на набережной. А рилс набрал больше 23 миллионов просмотров.

— Езжу со скоростью 10–15 километров в час. Стараюсь уступать дорогу велосипедистам и самокатчикам. С последними не всегда понятно, куда они вообще направляются. Пропускаю всех и потом еду, — признается Лилия Ремизова.
— Ездить на моноколесе в бальном платье не так просто. Нужны и определенные погодные условия, — объясняет блогер
— Мое колесо устроено таким образом, что часть шины закрыта. Поэтому я могу себе позволить ездить на нем в таких нарядах. На остальных видах моноколес платье моментально зажует, и человек просто упадет, — объясняет тонкости передвижения Лилия
Четкого графика «полетов» нет. День и время вылета зависят от мужа: когда он свободен и готов снимать

— Изначально я каталась без метлы. Ехала, а мне вслед уже неслось: «Это Маргарита!» А когда я услышала: «Ведьма, ведьма», то купила метлу. Как скажете, ведьма так ведьма, — рассказывает Лилия. — Подписчицы меня поддерживают и пишут, что все мы, женщины, немного ведьмы. Во время «полетов» получаю столько эмоций от прохожих, восторг, удивление! Очень приятно! Я действительно заряжаюсь этой энергией.

Предполетная подготовка
Создание популярного образа — недешевое удовольствие. Хотя большая часть предметов уже была в гардеробе красотки. Специально для нашей съемочной группы Лилия подсчитала стоимость ведьминского лука
Шляпка-наколка на волосы — около тысячи рублей
Сумочка — около 2 тысяч рублей
Очки — 10 тысяч рублей
Перчатки — в районе 600–700 рублей
Метла — около 600 рублей
Платье — порядка 12 тысяч рублей
Кринолин — еще 3 тысячи рублей
Моноколесо куплено несколько лет назад. Тогда оно стоило около 60–70 тысяч рублей

В гардеробе «летающего» блогера есть красное и голубое бальные платья, костюмы Малефисенты, Уэнсдей и русской красавицы.

— В детстве такими пышными нарядами я похвастаться не могла, у нашей семьи не было возможности купить их. Но я смотрела мультфильмы и представляла себя принцессой, которая кружится с принцем на балу, — обезоруживающе улыбается Лилия. — Сейчас, когда катаюсь в сказочном образе, много людей подходит. Серьезно! Только остановлюсь платье поправить, как народ сбегается, становится в очередь, чтобы сфотографироваться. Более того, меня уже и без этих нарядов узнают на улице. Получается так, что весь город меня уже знает: люди здороваются, ручкой машут. Оказывается, у нас в городе много моих подписчиков. Бывают забавные случаи. Если взрослые называют ведьмой, то дети Бабой-ягой и фотографируются с такой настороженностью на лицах, побаиваются.

А вы уже встречали Лилию-«Маргариту»?

Дети первое время не подозревали, что их мама — летающая «ведьма». Они застали ее врасплох, когда гуляли с бабушкой по набережной. Лилия с мужем в тот момент как раз снимали ролик.

— «Мама! Мама!» — закричали дети. Пришлось остановиться, — вспоминает то, как ее разоблачили, Лилия.

Дети к увлечению мамы относятся хорошо. А старший сын тоже освоил моноколесо.

В планах Лилии Ремизовой — продолжать эпатировать пешеходов новыми образами и снимать рилсы. Блогер признается, что для нее это не коммерческий проект:

— Я это делаю бесплатно для себя, для людей, а не в погоне за рекламой. Человек должен заниматься тем, что ему нравится, в первую очередь. Не гоняться за деньгами.

История Лилии чем-то похожа на сказку про Золушку

Как вам такая «ведьмочка»?

Супер! Молодец! Красавица, свой бизнес, трижды мама, счастливый брак и еще оригинальное хобби. Всем бы так!
Сумасшедшая. Ну, куда матери троих детей страдать такой... ммм... ерундой?
Если ей нравится, здорово! Если это по душе кому-то еще, тем более прекрасно!
Мне всё равно
Другое

ПО ТЕМЕ
Моноколесо Полет Блогер Рилс Ведьма Уэнсдэй Малефисента
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
10 августа 2024, 17:06
так это холопам запрещено как и мультики всё отрубили нафиг а мы молча глотаем на коленях
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год
Катерина Абдулова
Корреспондент 86.RU
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Рекомендуем