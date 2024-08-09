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Город «Принимаются одежда, медикаменты»: как помочь жителям Курской области в Ярославле

«Принимаются одежда, медикаменты»: как помочь жителям Курской области в Ярославле

Рассказываем, что и куда нести

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Рассказываем, чем можно помочь жителям Курской области

В Ярославле объявили сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Пункт открыли во Дворце молодежи на проспекте Ленина, 27. Принести необходимые вещи можно с 9 по 11 августа — с 10 до 19 часов.

В правительстве Ярославской области опубликовали список вещей, которые собирают:

— Принимаются новые одежда и обувь для взрослых и детей, медикаменты, канцелярские принадлежности, средства личной гигиены, продукты длительного хранения, питьевая вода, спальные принадлежности, раскладушки и матрасы, товары по уходу за детьми, — сообщили власти. — По всем вопросам можно обратиться по телефону: (4852) 25-13-25.

Напомним, что Курская область подверглась атаке ВСУ в ночь на 6 августа. Глава региона Алексей Смирнов сообщил о введении режима ЧС на территории области с 7 августа. Спустя два дня МЧС России объявило, что обстановка в Курской области отнесена к ЧС федерального характера. В регионе установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла правительственная комиссия на внеочередном заседании 9 августа.

По последним данным Минздрава, с 6 по 8 августа в Курской области пострадали 66 человек, в том числе 9 детей. В больницах находятся 33 взрослых и 5 детей.

8 августа президент Владимир Путин провел совещание с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Что известно о боях на границе с Россией — в этом материале.

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