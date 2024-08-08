Путин обсудил ситуацию в Курской области: что известно о боях на границе с Россией

Президент и врио губернатора обсудили атаки ВСУ на Курскую область Источник: Кремль. Новости / T.me











Президент России Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Они обсудили оперативную обстановку и детали боев на границе региона с Украиной.

— Когда произошло нападение на территорию Суджанского района Курской области в 5 утра 6 августа, противник силами пехоты, бронетехники попытался прорвать нашу государственную границу. Оперативный штаб сразу собрался, и я вместе со всеми членами штаба практически в круглосуточном режиме координирую эту работу. Задействованы все заместители губернатора, наше правительство областное и все силовые органы, которые в штаб входят, плюс министерство обороны, — рассказал Смирнов на встрече.

После этого, по его словам, началась работа над вывозом людей с приграничных территорий. Это было сделать проблематично из-за постоянных атак со стороны противника. Сейчас работа по эвакуации людей уже налажена, жителей отвозят на безопасное расстояние в автобусах и поездах. На местах им помогут врачи, приехавшие в область на помощь из других регионов.



Сейчас власти работают над усилением безопасности. В частности, решили все АЗС в Курской области оборудовать средствами РЭБ и бронезащитой.



Президент РФ назначил выплату в 10 тысяч рублей всем, кто пострадал от наступления ВСУ. А также попросил оценить и другой ущерб — утрата имущества, жилья.



— Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет всё это сделать, — сказал Владимир Путин.



Встреча Путина с врио губернатора Курской области Источник: Кремль. Новости / T.me

Что известно об ударах по Курской области

Курскую область активно атаковали с утра 6 августа до ночи 8-го числа. За это время ракетную опасность объявляли более 8 раз. Помимо этого, на территорию региона пытались проникнуть ВСУ. Мы собрали хронику происходящего.



— Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника в глубь территории Российской Федерации, — сообщили в Минобороны.

После этого президент провел совещание с членами Правительства РФ, где обсудил и ситуацию в Курской области. По ее окончании он собрал встречу с силовым блоком, на нем присутствовали министр обороны РФ Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов, а также руководитель ФСБ Александр Бортников.

— ВСУ атаковали границу возле Курской области численностью войск до 1 тысячи человек с целью захвата территории. Продвижение ВСУ в глубь территории РФ остановлено. Потери ВСУ при попытке наступления в Курской области составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми, — доложил Герасимов на совещании.

Сегодня Минобороны обновило статистику: противник при наступлении потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в т. ч. танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак».

Валерий Герасимов доложил о ситуации в Курской области Источник: Кремль. Новости / T.me

Пострадавшие при атаке

Атаку удалось пресечь, однако пострадали множество человек. Один из них — военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Вчера, 7 августа, появились сообщения о его смерти, об этом сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин, а также экс-депутат Верховной рады и политик Олег Царёв. Однако оказалось, что военкор выжил. 8 августа его доставили в курскую больницу с ожогами и травмой головы.

Военкор в эти дни находился в Курской области и вел прямые включения с места. В моменте его перемещения на машине по региону его атаковал дрон-камикадзе. Следом ехала съемочная группа. Они рассказали, что после атаки машину отбросило, а после приземления она взорвалась. Однако Поддубного из нее выбросило, что спасло жизнь.

Позднее корреспондент дал первый комментарий о случившемся.



— Всё будет хорошо. Прекрасные врачи. В общем, делают на отлично свою работу. Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами! Всё хорошо, — сообщил Поддубный.

Журналиста доставили на вертолете в НИИ Склифосовского. Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое, но стабильное.

Поддубный пообщался с врачом о своем состоянии Источник: Московская медицина / Telegram

Помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов сообщил, что от обстрелов пострадали 34 человека, они находятся в больнице. Среди них — пять детей. Уполномоченный по правам ребенка в регионе сообщил, что 100 детей и 30 взрослых из Курской области эвакуируют в Подмосковье. В Подольске и Пушкине подготовлено 400 мест в детских лагерях для размещения.