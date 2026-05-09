От шашлыка до ватрушек: 5 быстрых рецептов в аэрогриле для тех, кому надоело стоять у плиты

Простые и быстрые рецепты в аэрогриле Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Иногда на приготовление сложных и многоступенчатых блюд не хочется тратить много времени. Вечером после работы, да и в солнечные выходные, немногих привлекает перспектива долго стоять над плитой и контролировать готовку. Спасением в таких случаях может стать аэрогриль — чудо техники, которое стало популярным после обсуждений в соцсетях. В этом агрегате можно даже пожарить шашлык и запекать пельмени.

Телеграм-редактор 76.RU Ксения Ткаченко не устояла перед новым кухонным помощником и решила попробовать приготовить в аэрогриле простые блюда, которые можно подать на завтрак, обед и ужин. На их приготовление не понадобится много времени, а ингредиенты точно есть у каждого в холодильнике. Приступим!

Шашлык

Шашлык можно подать с красным луком и любимым салатом Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Этот рецепт подойдет тем, кто не может дождаться открытия сезона шашлыков. Мясо в аэрогриле не будет пахнуть костром, но точно получится сочным, румяным и с хрустящей корочкой.

Ингредиенты:

1 килограмм мяса, подойдет свиная шея;

соль, перец, паприка;

1 луковица;

3 ложки сметаны.

Приготовление:

Нарежьте свинину на небольшие кусочки, как на шампуры. Добавьте к мясу репчатый лук, нарезанный кольцами, сметану, соль и специи. Все тщательно перемешайте, чтобы все кусочки мяса были покрыты сметанным соусом. Отправьте шашлык в холодильник минимум на 3 часа, лучше на ночь. За это время мясо пропитается соусом, станет мягче и сочнее.

Установите аэрогриль на 30 минут и 200 градусов, выложите мясо в чашу и запустите программу. Через 15 минут кусочки можно перевернуть, чтобы шашлык получился румяным со всех сторон.

Подавать можно с любимым гарниром, лавашем, салатом или просто с соусом.

Творожные ватрушки

Творожные ватрушки — вариант для быстрого и полезного завтрака Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Идея для быстрого завтрака — смешайте все ингредиенты и готово. Подойдет для ленивого утра выходного дня или полезного перекуса.

Ингредиенты:

400 грамм творога. Лучше брать сухой и однородный, или можно пробить погружным блендером, чтобы масса стала нежнее.

2 столовые ложки манки;

одно яйцо;

сахар по вкусу. Можно вообще сделать ватрушки несладкими, если соблюдаете диету.

любые ягоды, например, черная смородина. Можно взять замороженные или свежие.

сметана.

Приготовление:

Размягчите творог вилкой, чтобы масса была однородной и без комочков. Разбейте в творог яйцо, тщательно перемешайте. В получившуюся массу добавьте манку и сахар. Все тщательно перемешайте. Масса должна хорошо держать форму, почти не липнуть к рукам.

Застелите дно чаши аэрогриля пекарской бумагой или силиконовым ковриком. Ложкой или руками выложите небольшие лепешки, сформируйте края. Сверху намажьте заготовки сметаной, так ватрушки получатся румяными. На сметану выложите любимые ягоды. Выпекайте 15 минут при температуре 180 градусов. Используйте режим для сырников, если такой есть в аэрогриле.

Подавать можно горячими или уже в остывшем виде.

Картошка по-деревенски

Картошечку можно подрумянить еще больше, если захотите Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Картошка по этому рецепту получится даже лучше, чем в ресторанах фастфуда. Если хотите получить зажаристые кусочки, просто продлите время готовки. Но смотрите, не передержите!

Ингредиенты:

6 средних картофелин;

столовая ложка подсолнечного масла;

соль, перец, паприка или смесь перцев.

Приготовление:

Картошку хорошо помойте, очистите от грязи и глазков, но мундир не снимайте. Нарежьте на небольшие дольки. Чем тоньше получатся кусочки, тем быстрее они приготовятся. Переложите картошку в глубокую миску, добавьте соль, перец, любимые специи и масло. Хорошо перемешайте кусочки, чтобы каждый был покрыт маслом и специями.

Выложите в чашу аэрогриля так, чтобы кусочки не касались друг друга, между ними должно быть небольшое пространство для лучшей циркуляции воздуха. Выпекайте 20 минут при температуре 200 градусов. Примерно на середине программы переверните кусочки, чтобы они равномерно прожарились. За несколько минут до окончания программы картошку можно посыпать тертым сыром, чтобы получилась ароматная хрустящая корочка.

Подавать можно к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо или закуска.

Запеченная индейка

Ленивый обед для тех, кто не хочет тратить много времени на готовку Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Это рецепт подойдет тем, кто не любит заморачиваться и хочет потратить на приготовление ужина как можно меньше времени.

Ингредиенты:

1 килограмм бедра индейки;

соль, перец, специи;

майонез или сметана.

Приготовление:

Если вам попались толстые кусочки индейки, нарежьте бедро вдоль на своеобразные стейки, чтобы мясо быстрее пропеклось. Для мягкости и сочности кусочки лучше отбить кухонным молотком с обеих сторон. Натрите стейки солью, перцем и специями по вкусу. Выложите в чашу аэрогриля и сверху намажьте майонезом или сметаной. Так мясо приобретает красивую румяную корочку.

Выпекайте мясо 25 минут при температуре 200 градусов. Мясо можно накрыть фольгой на 10 минут, чтобы оно лучше пропеклось и не подгорело. Время от времени проверяйте мясо, если необходимо, скорректируйте время приготовления. Не пересушите индейку.

Подавать можно с любимым гарниром или овощным салатом.

Конвертики с сыром

Лепешки станут отличным перекусом или закуской Источник: Ксения Ткаченко / 76.RU

Рецепт очень быстрого завтрака или перекуса. На приготовление уйдет буквально 10 минут и минимум усилий.

Ингредиенты:

пшеничные лепешки — 6 штук;

творожный сыр с любыми добавками или классический;

твердый сыр.

Приготовление:

Натрите сыр на мелкой терке, смешайте с вашим любимым творожным сыром. Намажьте смесью сыров половинку лепешку, а сверху накройте второй частью так, чтобы начинка оказалась внутри.

Выложите получившиеся конвертики в чашу аэрогриля, чтобы они не перекрывали друг друга. Выпекайте до 5 минут при температуре 180 градусов. На середине программы переверните лепешку. При необходимости скорректируйте время приготовления, если заметите, что лепешки выпекаются слишком быстро.

Ранее мы также рассказывали, как приготовить нашумевшие пельмени в аэрогриле.

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