Поднялся огромный столб дыма: что горело ночью в спальном районе Ярославля — видео

Поздним вечером 19 июля во Фрунзенском районе Ярославля начался пожар. Жители города заметили огромный столб дыма, поднявшийся неподалеку от проспекта Фрунзе.
«Горит дом. Пересечение улицы Лебедевской и Ильинского переулка», — написали очевидцы в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».
К посту жители города приложили видео, снятое из окна квартиры. На записи видно оранжевый столб дыма, поднимающийся вдали.
В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что пожар начался в 22:37 на Морозовской улице, 4. Судя по «Яндекс.Картам», там находился небольшой полуразрушенный деревянный дом.
На место выезжали пять спецмашин и 16 пожарных. Огонь тушили почти четыре часа — до 2:17.
«В результате пожара повреждено строение на площади 48 квадратных метров. Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.
Ночью 19 июля в Ярославской области произошла трагедия — во время пожара в частном доме погиб 70-летний пенсионер. В МЧС уже озвучивали предварительную версию о возгорании.