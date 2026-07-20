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Происшествия Поднялся огромный столб дыма: что горело ночью в спальном районе Ярославля — видео

Поднялся огромный столб дыма: что горело ночью в спальном районе Ярославля — видео

В МЧС рассказали детали пожара

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Что горело ночью в Ярославле | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.comЧто горело ночью в Ярославле | Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Что горело ночью в Ярославле

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Поздним вечером 19 июля во Фрунзенском районе Ярославля начался пожар. Жители города заметили огромный столб дыма, поднявшийся неподалеку от проспекта Фрунзе.

«Горит дом. Пересечение улицы Лебедевской и Ильинского переулка», — написали очевидцы в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

К посту жители города приложили видео, снятое из окна квартиры. На записи видно оранжевый столб дыма, поднимающийся вдали.

Огонь тушили около четырех часов

Источник:

ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что пожар начался в 22:37 на Морозовской улице, 4. Судя по «Яндекс.Картам», там находился небольшой полуразрушенный деревянный дом.

На место выезжали пять спецмашин и 16 пожарных. Огонь тушили почти четыре часа — до 2:17.

«В результате пожара повреждено строение на площади 48 квадратных метров. Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.

Ночью 19 июля в Ярославской области произошла трагедия — во время пожара в частном доме погиб 70-летний пенсионер. В МЧС уже озвучивали предварительную версию о возгорании.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Пожар МЧС Строение ЧП
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Комментарии
10
Гость
38 минут
Ну не такой уж и огромный. Куда нам до Москвы Тут труба пониже и дым пожиже
Гость
43 минуты
Всегда читаю такие новости с замиранием сердца - главное, что пострадавших и огонь не успел перекинутся
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Гость
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