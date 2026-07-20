Поднялся огромный столб дыма: что горело ночью в спальном районе Ярославля — видео

Что горело ночью в Ярославле Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

Поздним вечером 19 июля во Фрунзенском районе Ярославля начался пожар. Жители города заметили огромный столб дыма, поднявшийся неподалеку от проспекта Фрунзе.

«Горит дом. Пересечение улицы Лебедевской и Ильинского переулка», — написали очевидцы в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» во «Вконтакте».

К посту жители города приложили видео, снятое из окна квартиры. На записи видно оранжевый столб дыма, поднимающийся вдали.

Огонь тушили около четырех часов Источник: ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ! / Vk.com

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что пожар начался в 22:37 на Морозовской улице, 4. Судя по «Яндекс.Картам», там находился небольшой полуразрушенный деревянный дом.

На место выезжали пять спецмашин и 16 пожарных. Огонь тушили почти четыре часа — до 2:17.

«В результате пожара повреждено строение на площади 48 квадратных метров. Пострадавших нет», — уточнили в МЧС.