НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

2 м/c,

ю-з.

 752мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,40
EUR 89,90
Пожар в спальном районе
Аномальная жара
Какие новостройки будут дорожать
Ритуальный бизнес
Здесь был Пушкин
Карабулинская развязка
Новый ТЦ
Построят дорогу
Расписание метеоров
Город Запаситесь водой: ярославцев предупредили об аномальной жаре

Запаситесь водой: ярославцев предупредили об аномальной жаре

Какой будет погода в регионе

471
Прогноз погоды в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрогноз погоды в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Прогноз погоды в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили об аномальной жаре. Как сообщили в областном МЧС, днем 20 июля воздух в регионе прогреется до +30 градусов.

Спасатели предупредили, что такие погодные условия чреваты возникновением ЧС. Из-за перегрева техника может выйти из строя, также увеличивается риск возникновения пожаров. Кроме того жаркая погода пагубно влияет на урожай.

В ведомстве рассказали, как вести себя при сильной жаре:

  • Одевайте светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;

  • Чаще находитесь в тени;

  • Избегайте физических нагрузок;

  • Пейте больше чистой воды и воздержитесь от алкоголя.

Отдельное рекомендации предложили и для водителей. Спасатели напомнили, что автомобиль лучше парковать в тени и не оставлять в закрытом салоне детей и животных.

«Перед поездкой обязательно проверять техническое состояние машины. В жару особое внимание стоит обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах. Обязательно берите с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства», — дополнили в ведомстве.

Ранее специалисты центра «Фобос» предупредили о жаркой погоде на неделе с 20 по 26 числа. По их прогнозу, после аномального потепления в Центральную Россию вернутся грозы и ливни.

Следить за погодой также можно в нашем сервисе «Погода 76.RU».

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Жара Аномальное потепление Экстренное предупреждение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 минута
Аномальной жара? Кто пишет эту ерунду? +27-28гр.это аномальная жара? жара была в 2010году под 40гр.это то, что я помню.
Гость
11 минут
Лето в этом годуне балует сухими и солнечными днями. Поэтому радуемся, когда такие деньги выпадают
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Нежелание вмазать воспринималось с подозрением». Как алкоголизм в России превратился в культ и куда уходит сегодня
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане
Артем Устюжанин
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
«Пять минут до центра — если вы голубь». Как вычислить мошенников при посуточной аренде квартир — личный опыт
Любовь Никитина
Автор мнения
Рекомендуем