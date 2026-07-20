Запаситесь водой: ярославцев предупредили об аномальной жаре

Прогноз погоды в Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцев предупредили об аномальной жаре. Как сообщили в областном МЧС, днем 20 июля воздух в регионе прогреется до +30 градусов.

Спасатели предупредили, что такие погодные условия чреваты возникновением ЧС. Из-за перегрева техника может выйти из строя, также увеличивается риск возникновения пожаров. Кроме того жаркая погода пагубно влияет на урожай.

В ведомстве рассказали, как вести себя при сильной жаре:

Одевайте светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка;

Чаще находитесь в тени;

Избегайте физических нагрузок;

Пейте больше чистой воды и воздержитесь от алкоголя.

Отдельное рекомендации предложили и для водителей. Спасатели напомнили, что автомобиль лучше парковать в тени и не оставлять в закрытом салоне детей и животных.

«Перед поездкой обязательно проверять техническое состояние машины. В жару особое внимание стоит обратить на систему охлаждения двигателя, уровень масла, состояние тормозных колодок и давление в шинах. Обязательно берите с собой достаточно прохладной воды и необходимые лекарства», — дополнили в ведомстве.

Ранее специалисты центра «Фобос» предупредили о жаркой погоде на неделе с 20 по 26 числа. По их прогнозу, после аномального потепления в Центральную Россию вернутся грозы и ливни.