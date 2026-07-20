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Город Няня для ребенка бесплатно: в Ярославской области появилась новая госуслуга

Няня для ребенка бесплатно: в Ярославской области появилась новая госуслуга

Кто ей может воспользоваться

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Семьи с детьми могут вызывать бесплатную няню | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU Семьи с детьми могут вызывать бесплатную няню | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Семьи с детьми могут вызывать бесплатную няню

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области появилась новая опция для семей с маленькими детьми — «социальная няня». Родители могут бесплатно получить помощь в присмотре за ребенком до 3 лет. Госуслуга действует с июля 2026 года, но доступна не для всех.

— Мы внедряем новую услугу «Социальная няня» по присмотру за малышами до трех лет, чтобы поддержать родителей, испытывающих дефицит времени из-за учебы или работы. Воспользоваться такой помощью могут молодые, многодетные и студенческие семьи, одинокие мамы, а также воспитывающие ребенка-инвалида, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Няня присмотрит за малышом до 4 часов в день. Пригласить помощницу можно домой, так и оставить ребенка в центрах социального обслуживания или в реабилитационном «Семейном центре» (улица Юности, 18).

Правда, чтобы пригласить бесплатную няню, нужно сперва доказать, что ваша семья относится к числу нуждающихся в помощи. Для оформления нужно пройти через две госорганизации.

Для получения услуги родителям или законным представителям нужно обратиться с заявлением в ГКУ ЯО «Единый центр социальной поддержки населения Ярославской области» для признания нуждающимися в данной услуге и оформления индивидуальной программы, а после получения необходимых документов — в организацию социального обслуживания с письменным заявлением об оказании услуги.

На что ещё могут рассчитывать молодые родители в Ярославской области:

  • 300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка (если обоим родителям нет 35 лет);

  • 200 тысяч рублей при рождении первого ребенка до 25 лет, второго — до 27 лет и третьего — до 29 лет;

  • бесплатный прокат детских вещей (коляски, кроватки, стульчики для кормления и многое другое).

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Няня Семья Родители и дети Многодетная семья
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Комментарии
45
Гость
1 минута
Мамочкам всегда необходима поддержка, нет сейчас такого что всей деревней воспитывают
Гость
2 минуты
Да начнется мамский кайф))
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Гость
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