Няня для ребенка бесплатно: в Ярославской области появилась новая госуслуга

Семьи с детьми могут вызывать бесплатную няню Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области появилась новая опция для семей с маленькими детьми — «социальная няня». Родители могут бесплатно получить помощь в присмотре за ребенком до 3 лет. Госуслуга действует с июля 2026 года, но доступна не для всех.

— Мы внедряем новую услугу «Социальная няня» по присмотру за малышами до трех лет, чтобы поддержать родителей, испытывающих дефицит времени из-за учебы или работы. Воспользоваться такой помощью могут молодые, многодетные и студенческие семьи, одинокие мамы, а также воспитывающие ребенка-инвалида, — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Няня присмотрит за малышом до 4 часов в день. Пригласить помощницу можно домой, так и оставить ребенка в центрах социального обслуживания или в реабилитационном «Семейном центре» (улица Юности, 18).

Правда, чтобы пригласить бесплатную няню, нужно сперва доказать, что ваша семья относится к числу нуждающихся в помощи. Для оформления нужно пройти через две госорганизации.

Для получения услуги родителям или законным представителям нужно обратиться с заявлением в ГКУ ЯО «Единый центр социальной поддержки населения Ярославской области» для признания нуждающимися в данной услуге и оформления индивидуальной программы, а после получения необходимых документов — в организацию социального обслуживания с письменным заявлением об оказании услуги.

На что ещё могут рассчитывать молодые родители в Ярославской области:

300 тысяч рублей за рождение третьего ребенка (если обоим родителям нет 35 лет);

200 тысяч рублей при рождении первого ребенка до 25 лет, второго — до 27 лет и третьего — до 29 лет;

бесплатный прокат детских вещей (коляски, кроватки, стульчики для кормления и многое другое).