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Еда Интересно про еду Обзор Хотели полакомиться и получили диагноз: о чем говорит тяга к сладкому

Хотели полакомиться и получили диагноз: о чем говорит тяга к сладкому

И можно ли избавиться от этой зависимости

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Сладкое&nbsp;— быстрая возможность для организма восполнить энергию | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUСладкое&nbsp;— быстрая возможность для организма восполнить энергию | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сладкое — быстрая возможность для организма восполнить энергию

Источник:
Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Сладкоежки знают: отказаться от шоколадки или пирожного бывает очень сложно. Но что если причина не в слабой силе воли, а в том, что организм недополучает определенные вещества? Мы поговорили с врачом-терапевтом, гастроэнтерологом и нутрициологом Анастасией Галеевой и узнали, почему возникает неконтролируемая тяга к сладкому и какие продукты нужно есть, чтобы организм перестал требовать сахар.

Почему нас тянет на сладкое

Желание съесть десерт после плотного обеда или ужина — не всегда каприз или распущенность. По словам Анастасии Галеевой, за этой «слабостью» может стоять ряд физиологических и психологических причин.

— Частая причина — это дефицит. Энергию нашему организму дает глюкоза. Глюкоза — основной источник энергии для клеток, особенно для мозга. При интенсивных физических нагрузках, умственной работе, нерегулярном питании или строгих диетах организм может требовать быстрого восполнения запасов глюкозы, — объясняет медик.

Иными словами, если вы пропускаете завтрак или много тренируетесь и работаете, мозг кричит: «Срочно нужна энергия!» Самый простой и быстрый способ ее получить — сахар. Простые углеводы быстрее всасываются в кровь и дают резкий подъем уровня глюкозы, но он так же быстро падает и вызывает новую волну голода и усталости.

Вторая причина — нехватка витаминов и микроэлементов. По словам Анастасии Галеевой, тяга к сладкому может быть связана с дефицитом хрома, магния, железа, витаминов группы B (особенно B1, B3, B6, B12), витамина D или фолиевой кислоты. Эти вещества играют важную роль в углеводном обмене и работе нервной системы. Поэтому когда их не хватает, организм может «просить» сладости как самый доступный источник быстрой энергии.

Но есть и более серьезные медицинские состояния, из-за которых хочется сметать десерты.

— Может быть при уже более серьезных проблемах, как инсулинорезистентность, когда клетки теряют чувствительность к инсулину, из-за чего глюкоза не поступает в нужном количестве, и клетки испытывают энергетический голод. Или гипогликемия — состояние, при котором уровень сахара в крови опускается ниже нормы, что вызывает желание съесть сладкое. Также частой причиной желания поесть сладкого являются нарушения микробиоты кишечника. Дисбактериоз или размножение условно-патогенных организмов (например, грибков кандиды) могут усиливать тягу к сладкому, — рассказывает гастроэнтеролог.

Иногда десерт становится ритуалом или привычкой, которую сложно побороть | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUИногда десерт становится ритуалом или привычкой, которую сложно побороть | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Иногда десерт становится ритуалом или привычкой, которую сложно побороть

Источник:
Станислав Соколов / NGS.RU

Немаловажную роль играют психологические и эмоциональные факторы. Сладости вызывают выброс серотонина и дофамина, которые создают ощущение удовольствия. Поэтому у некоторых съесть десерт становится привычкой или ритуалом, а также могут ассоциироваться с эмоциями.

Нельзя исключать и генетическую предрасположенность, гормональные колебания у женщин во время цикла и банальный недосып.

Как перестать есть сладкое

Полный запрет на сладости почти всегда обречен на провал: человек испытывает стресс, который усиливает аппетит и еще большую тягу к десертам. Медик советует постепенно сокращать количество сладостей в рационе, регулярное питание и осознанный подход к еде.

— Я бы сказала, что не само сладкое вредно, а в каком количестве его съедать. Я не люблю давать альтернативу сладкого своим пациентам в качестве заменителей. Лучше выбирать фрукты с низким гликемическим индексом, натуральный мед, у кого нет аллергии, ягоды, кокосовый сахар, — говорит Анастасия Галеева.

Чтобы мысли о сладостях перестали преследовать, важно, чтобы в тарелке были белок, сложные углеводы с клетчаткой и полезные жиры.

В качестве белка лучше выбирать курицу, индейку, рыбу, яйца, творог, бобовые — они помогают удерживать уровень сахара в крови на стабильном уровне и дают длительное чувство сытости. Сложные углеводы и клетчатка (гречка с овощами, бурый рис, киноа, цельнозерновой хлеб, овсянка долгой варки) перевариваются медленно, они постепенно отдают энергию и замедляют всасывание сахаров. Полезные жиры — авокадо, орехи, семена, оливковое масло — также обеспечивают долгое чувство сытости и помогают избежать вечерних атак на холодильник.

Вредно не само сладкое, а его количество | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUВредно не само сладкое, а его количество | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Вредно не само сладкое, а его количество

Источник:
Станислав Соколов / NGS.RU

— Есть мнение, что, если добавить больше белка в рацион, тяга к сладкому уменьшится. В целом это верно. Но опять же нужно знать, сколько белка каждому человеку можно, есть ли заболевания, которые являются противопоказанием к большому потреблению белка, — добавляет врач.

Иногда под маской голода или желанием съесть что-то запретное скрывается жажда. Стакан теплой воды перед едой или в момент острого приступа «сладкомании» помогает снизить его интенсивность.

Снижать потребность в сахаре могут и специи. Корица, ваниль, мускатный орех способны имитировать сладкий вкус.

Если же десерт всё же хочется, лучше выбрать несколько долек горького шоколада с содержанием какао не менее 70% или натуральный йогурт с ягодами.

Тяга к сладкому — сложный сигнал организма. Как подчеркивает Анастасия Галеева, ключ к решению проблемы — сбалансированное, регулярное и полезное питание, налаженный режим с достаточным количеством сна и осознанное отношение к еде.

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Анастасия ИльинаАнастасия Ильина
Анастасия Ильина
Редактор
Еда Сладкое Десерт
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