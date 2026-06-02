Из-за этих уловок вы переплачиваете на кассе тысячи рублей — как сэкономить на продуктах

Самая частая причина переплат в магазинах — расхождение стоимости на ценнике и на кассе. В большой семье такая невнимательность может обернуться лишними тратами до тысячи рублей за одну покупку. Об этих и других нюансах, которые ударяют по бюджету, рассказала юрист Ольга Гимадеева.

По словам Гимадеевой, подобные ситуации встречаются нередко: товар на полке лежит по одной цене, на кассе же его пробивают дороже. Еще одна распространенная ошибка — задвоение товара в чеке, не проведенная акция формата «1+1», а также пробивание акционных продуктов по полной стоимости. При этом в небольших магазинах, как отмечает юрист, до сих пор встречается и обвешивание при продаже весового ассортимента.

Еще одна зона риска — бонусы и подарки в мобильных приложениях магазинов. По словам Гимадеевой, кассиры не всегда напоминают о возможности списать баллы или забрать положенный по акции кофе, круассан или другие товары.

Чтобы не переплачивать, юрист советует заранее проверять цену через сканеры в торговом зале, сфотографировать ценники, а затем сверить стоимость в чеке на кассе.

Отдельно, до оплаты, специалист советует обращать внимание на сроки годности и этикетки. Иногда на полках можно встретить просроченные изделия или упаковку с переклеенными ярлыками.