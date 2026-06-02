Еда Из-за этих уловок вы переплачиваете на кассе тысячи рублей — как сэкономить на продуктах

Из-за этих уловок вы переплачиваете на кассе тысячи рублей — как сэкономить на продуктах

Об этих хитростях вы зачастую не подозреваете

Порой на кассе при расчете могут обозначить совершенно другую цену

Порой на кассе при расчете могут обозначить совершенно другую цену

Источник:
Екатерина Тычинина / 74.RU

Самая частая причина переплат в магазинах — расхождение стоимости на ценнике и на кассе. В большой семье такая невнимательность может обернуться лишними тратами до тысячи рублей за одну покупку. Об этих и других нюансах, которые ударяют по бюджету, рассказала юрист Ольга Гимадеева.

По словам Гимадеевой, подобные ситуации встречаются нередко: товар на полке лежит по одной цене, на кассе же его пробивают дороже. Еще одна распространенная ошибка — задвоение товара в чеке, не проведенная акция формата «1+1», а также пробивание акционных продуктов по полной стоимости. При этом в небольших магазинах, как отмечает юрист, до сих пор встречается и обвешивание при продаже весового ассортимента.

Еще одна зона риска — бонусы и подарки в мобильных приложениях магазинов. По словам Гимадеевой, кассиры не всегда напоминают о возможности списать баллы или забрать положенный по акции кофе, круассан или другие товары.

Чтобы не переплачивать, юрист советует заранее проверять цену через сканеры в торговом зале, сфотографировать ценники, а затем сверить стоимость в чеке на кассе.

Отдельно, до оплаты, специалист советует обращать внимание на сроки годности и этикетки. Иногда на полках можно встретить просроченные изделия или упаковку с переклеенными ярлыками.

Поход за продуктами всё чаще напоминает квест. Список вроде бы короткий, корзина не переполнена, а итоговая сумма на кассе заставляет задуматься о философии бытия. Мы дали пять советов, благодаря которым можно сократить траты без гастрономических жертв.

Анатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции





Комментарии
2
Гость
5 минут
Ухты, оказывается это мы виноваты в повышении цен.
Гость
7 минут
Сверяй не сверяй, есть то надо что-то.
