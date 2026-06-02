Еда Что приготовить Инструкция От этого домашнего печенья вас будет за уши не оттащить: делимся рецептом

От этого домашнего печенья вас будет за уши не оттащить: делимся рецептом

Готовится оно быстро, а получается ну очень вкусным

От этого печенья вас будет не оторвать

От этого печенья вас будет не оторвать

Источник:

Наталья Богданова, читательница 51.RU

Если вам тоже то и дело хочется чего-нибудь сладкого к чаю, но идеи уже подходят к концу, у нас есть подходящий рецепт как раз этот случай. Им с нашими коллегами из издания 51.RU поделилась гуру домашенй кухни Наталья Богданова. С приготовлением печенья с кисло-сладким вареньем по ее инструкции справится даже ребенок.

Для приготовления понадобится:

  • сливочное масло или маргарин — 200 г;

  • сахар — 1 стакан;

  • яйца — 2 шт.;

  • мука — 3 стакана;

  • разрыхлитель — 10 г;

  • ванилин — 1 щепотка.

Как готовить:

  1. Немного растопите масло, но не до жидкого состояния.

  2. В любой последовательности смешайте все ингредиенты и замесите мягкое, не липнущее тесто.

  3. Треть теста уберите в пакет и в морозилку. Оставшееся тесто раскатайте в пласт 10–12 мм. Смажьте кислым густым вареньем.

  4. Когда тесто в морозилке станет твердым, потрите его на терке поверх варенья.

  5. Выпекайте в духовке при 200 градусах 25 минут.

Можно оставить готовое блюдо как пирог или нарезать кусочками в виде печенья.

Юлия Кузнецова
