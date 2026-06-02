От этого домашнего печенья вас будет за уши не оттащить: делимся рецептом

Если вам тоже то и дело хочется чего-нибудь сладкого к чаю, но идеи уже подходят к концу, у нас есть подходящий рецепт как раз этот случай. Им с нашими коллегами из издания 51.RU поделилась гуру домашенй кухни Наталья Богданова. С приготовлением печенья с кисло-сладким вареньем по ее инструкции справится даже ребенок.
Для приготовления понадобится:
сливочное масло или маргарин — 200 г;
сахар — 1 стакан;
яйца — 2 шт.;
мука — 3 стакана;
разрыхлитель — 10 г;
ванилин — 1 щепотка.
Как готовить:
Немного растопите масло, но не до жидкого состояния.
В любой последовательности смешайте все ингредиенты и замесите мягкое, не липнущее тесто.
Треть теста уберите в пакет и в морозилку. Оставшееся тесто раскатайте в пласт 10–12 мм. Смажьте кислым густым вареньем.
Когда тесто в морозилке станет твердым, потрите его на терке поверх варенья.
Выпекайте в духовке при 200 градусах 25 минут.
Можно оставить готовое блюдо как пирог или нарезать кусочками в виде печенья.
