Еда Мнение Сплошная химия и деньги на ветер? Агроном рассказал, стоит ли сейчас тратиться на привозную клубнику

Ягоду уже вовсю продают на рынках и в супермаркетах

Клубнику скупают ящиками | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Клубнику скупают ящиками

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Официально клубничный сезон еще не начался, но привозной ягоды появляется всё больше — ее везут из южных стран, где она поспевает раньше. Агроном Владимир Викулов рассказал нашим коллегам из 29.RU, чем заморская клубника отличается от местной и каких сюрпризов от нее можно ждать.

Разминка перед главным урожаем

«Неместная клубника, привезенная, конечно, по вкусу проигрывает нашей местной, которая появится позже. Для ее хранения и транспортировки, естественно, подбираются специальные сорта, которые выдержат эти условия. За счет более прочной ягоды, за счет меньшего количества сахара», — объясняет специалист.

Определить хорошую ягоду, по мнению агронома, можно даже не глядя.

Ты подходишь к месту продажи и даже за несколько метров, на улице чувствуется аромат клубники. А то, что выращено в тепличных условиях, — гораздо слабее аромат и вкус уступает.

Владимир Викулов

ведущий агроном лаборатории плодоводства, заведующий Мичуринским садом Тимирязевской академии

Это вовсе не значит, что от покупки ранней клубники нужно отказаться наотрез.

«Она вкусная, особенно после зимы. И когда человек не ел давно хорошей клубники, конечно, это будет очень вкусно. Можно полакомиться как десертом в небольшом количестве в ожидании нашего основного урожая, в качестве небольшой дегустационной разминки. Но никак не килограммами», — советует Владимир Викулов.

По его словам, при длительной транспортировке ягоду неизбежно обрабатывают средствами, которые предотвращают гниение.

«Это может быть сохранение в газовой среде или обработка. Если урожай сформировался при недостатке света, то клубника может накапливать повышенное содержание нитратов. Это надо учитывать, особенно для детей младшего возраста, у которых пищеварительный аппарат не готов к высокому содержанию вот этих азотных соединений, пожилых людей и людей с проблемами с ЖКТ», — объясняет эксперт.

А что думают врачи?

«В ранней клубнике, выращенной с помощью дополнительных удобрений, содержится аномально высокое количество салицилатов и бензойной кислоты. Эти вещества — либераторы гистамина, то есть заставляют тучные клетки организма выбрасывать гистамин напрямую. Поэтому даже без склонности к аллергии клубника может давать псевдоаллергические реакции», — говорит врач общей практики, специалист по общественному здоровью и организации здравоохранения Елена Павлова.

Эксперт объясняет: чтобы ягода пережила транспортировку за тысячи километров и имела товарный вид, ее срывают в стадии технической зрелости, но не истинной. И в этом скрывается дополнительная опасность: в такой клубнике содержится повышенное количество специфических белков, которые нужны растению для защиты от холода и инфекций и которые являются мощными аллергенами для иммунной системы человека.

Елена Павлова советует обработать раннюю клубнику перед тем, как пробовать: не просто помыть, а сделать солевой раствор — чайная ложка соли на литр холодной воды — и замочить в нем ягоды на 10–15 минут. После нужно промыть клубнику в растворе и тщательно ополоснуть проточной водой.

«Это поможет частично смыть белки-аллергены с поверхности и споры грибов», — рекомендует врач.

Покупаете раннюю клубнику?

Да, скучаю по ягоде
Нет, дождусь сезона
А у меня своя
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Комментарии
1
Гость
11 минут
у людей на макарошки с хлебушком денег нет у многих, какая клубника нафиг
Гость
