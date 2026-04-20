Рецепт для ленивых: готовим суп с сосисками — на него понадобится 20 минут

Минимум возни — максимум удовольствия Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Суп с сосисками — идеальное блюдо для тех, кто хочет сэкономить время. Никакой долгой варки бульона и экзотических специй. Картошка, морковка, лучок и пара сосисок — и через полчаса на столе дымится тарелка наваристого горячего обеда. Особенно хорош этот суп, когда лень идти в магазин. Хотите добавить перчинки? Киньте щепотку паприки или положите плавленый сырок — и вкус заиграет по-новому.

Ингредиенты

Продукты рассчитаны на кастрюлю в 2,5–3 литра

Сосиски — 4–5 штук;

картофель — 3–4 средние штуки;

морковь — 1 штука;

лук репчатый — 1 небольшая головка;

вермишель мелкая (по желанию) — 2 столовые ложки;

растительное масло — 1 столовая ложка;

соль, черный перец — по вкусу;

лавровый лист — 1–2 штуки;

свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;

вода — 2–2,5 литра.

Приготовление

Картофель очистите, нарежьте кубиками (около 1,5 см). Морковь натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Лук мелко порубите. Вскипятите воду в кастрюле. Посолите (примерно 0,5 ч. ложки, потом отрегулируете). Засыпьте картофель и варите на среднем огне 10 минут. Пока варится картошка, разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте лук до прозрачности (1–2 минуты), добавьте морковь и жарьте еще 3–4 минуты, помешивая. Не нужно сильно румянить — достаточно легкого золотистого цвета. Нарежьте сосиски кружками толщиной 5–7 мм. Можно добавить их сразу к зажарке и прогреть 1 минуту — так появится легкий копченый вкус, а можно бросить прямо в суп. Когда картофель почти готов, переложите в суп зажарку с сосисками. Если используете вермишель — добавьте ее сейчас. Перемешайте. Варите суп еще 5–7 минут (вермишель — 3–4 минуты, чтобы не разварилась). Положите лавровый лист, поперчите. Выключите огонь, дайте настояться под крышкой 5 минут. Разлейте по тарелкам, посыпьте рубленой зеленью. Можно добавить ложку сметаны или майонеза.

Советы

Дешевые сосиски при варке могут стать резиновыми или развалиться. Берите молочные или сливочные — они нежнее.

Хотите более наваристый суп? Добавьте пару ложек промытого риса вместе с картошкой. Хотите прозрачный бульон — не обжаривайте овощи, а добавьте их сырыми.

Для пикантности положите в зажарку чайную ложку томатной пасты или щепотку сушеного чеснока.