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Еда Что приготовить Инструкция Рецепт для ленивых: готовим суп с сосисками — на него понадобится 20 минут

Рецепт для ленивых: готовим суп с сосисками — на него понадобится 20 минут

Горячий обед из того, что есть в холодильнике

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Минимум возни&nbsp;— максимум удовольствия | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUМинимум возни&nbsp;— максимум удовольствия | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Минимум возни — максимум удовольствия

Источник:
Станислав Соколов / NGS.RU

Суп с сосисками — идеальное блюдо для тех, кто хочет сэкономить время. Никакой долгой варки бульона и экзотических специй. Картошка, морковка, лучок и пара сосисок — и через полчаса на столе дымится тарелка наваристого горячего обеда. Особенно хорош этот суп, когда лень идти в магазин. Хотите добавить перчинки? Киньте щепотку паприки или положите плавленый сырок — и вкус заиграет по-новому.

Ингредиенты

Продукты рассчитаны на кастрюлю в 2,5–3 литра

  • Сосиски — 4–5 штук;

  • картофель — 3–4 средние штуки;

  • морковь — 1 штука;

  • лук репчатый — 1 небольшая головка;

  • вермишель мелкая (по желанию) — 2 столовые ложки;

  • растительное масло — 1 столовая ложка;

  • соль, черный перец — по вкусу;

  • лавровый лист — 1–2 штуки;

  • свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок;

  • вода — 2–2,5 литра.

Приготовление

  1. Картофель очистите, нарежьте кубиками (около 1,5 см). Морковь натрите на крупной терке или нарежьте тонкой соломкой. Лук мелко порубите.

  2. Вскипятите воду в кастрюле. Посолите (примерно 0,5 ч. ложки, потом отрегулируете). Засыпьте картофель и варите на среднем огне 10 минут.

  3. Пока варится картошка, разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте лук до прозрачности (1–2 минуты), добавьте морковь и жарьте еще 3–4 минуты, помешивая. Не нужно сильно румянить — достаточно легкого золотистого цвета.

  4. Нарежьте сосиски кружками толщиной 5–7 мм. Можно добавить их сразу к зажарке и прогреть 1 минуту — так появится легкий копченый вкус, а можно бросить прямо в суп.

  5. Когда картофель почти готов, переложите в суп зажарку с сосисками. Если используете вермишель — добавьте ее сейчас. Перемешайте.

  6. Варите суп еще 5–7 минут (вермишель — 3–4 минуты, чтобы не разварилась). Положите лавровый лист, поперчите. Выключите огонь, дайте настояться под крышкой 5 минут.

  7. Разлейте по тарелкам, посыпьте рубленой зеленью. Можно добавить ложку сметаны или майонеза.

Советы

Дешевые сосиски при варке могут стать резиновыми или развалиться. Берите молочные или сливочные — они нежнее.

Хотите более наваристый суп? Добавьте пару ложек промытого риса вместе с картошкой. Хотите прозрачный бульон — не обжаривайте овощи, а добавьте их сырыми.

Для пикантности положите в зажарку чайную ложку томатной пасты или щепотку сушеного чеснока.

Лучше съесть суп в день приготовления, потому что вермишель разбухает и теряет свою текстуру.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Суп Рецепт Сосиска Обед
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Комментарии
6
Гость
20 апреля, 21:45
Золотухина, оправдываешь свое неумение готовить?
Гость
20 апреля, 11:11
Это не суп, а трэш-мешанина в кипятке. За 20 минут готовится нормальная карбонара
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Гость
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