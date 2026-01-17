НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Еда Что приготовить Инструкция Тот самый вкус из детства: готовим кондитерскую колбаску, как наши бабушки

Тот самый вкус из детства: готовим кондитерскую колбаску, как наши бабушки

Десерт можно сделать быстро, это простой рецепт

208
Кондитерскую колбаску готовить легко | Источник: Ольга Якунчева / 59.RUКондитерскую колбаску готовить легко | Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Кондитерскую колбаску готовить легко

Источник:

Ольга Якунчева / 59.RU

Когда-то этот десерт обожали многие, а особенно детвора, что неудивительно — шоколадная колбаска очень вкусная, ее хочется есть бесконечно. А еще подшучивать над друзьями, выдавая ее за копченую мясную. Но сейчас этот рецепт подзабыт. А зря, ведь он очень простой, десерт готовится быстро. Наша коллега Ольга Якунчева из издания 59.RU заглянула в кулинарную книгу своей бабушки и решила его приготовить.

Набор продуктов простой | Источник: Ольга Якунчева / 59.RUНабор продуктов простой | Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Набор продуктов простой

Источник:

Ольга Якунчева / 59.RU

Для приготовления нужно взять 300 граммов традиционного печенья — «Юбилейного», «Злакового», «К кофе» и прочего, 200 граммов сливочного масла, 80 граммов измельченных грецких орехов, стакан сахара, 2 столовые ложки какао-порошка, 2 столовые ложки воды или молока, 1 яйцо (не обязательно). Также необходимы будут пергаментная бумага или фольга, а идеально — марля или ткань, они не пристают к продукту и легко убираются.

Для приготовления нужно растопить в кастрюльке сливочное масло, добавить 2 столовые ложки воды или молока, какао и сахар, размешать и варить 5 минут на маленьком огне, помешивая. Остудить до теплого состояния и добавить сырое яйцо.

Размягчаем масло | Источник: Ольга Якунчева / 59.RUРазмягчаем масло | Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Размягчаем масло

Источник:

Ольга Якунчева / 59.RU

Добавляем какао и сахар | Источник: Ольга Якунчева / 59.RUДобавляем какао и сахар | Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Добавляем какао и сахар

Источник:

Ольга Якунчева / 59.RU

Отдельно в миске мелко рубим печенье, смешиваем его с измельченными орехами. Соединяем шоколадную массу со смесью печенья с орехами, тщательно перемешиваем.

Мельчим печенье | Источник: Ольга Якунчева / 59.RUМельчим печенье | Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Мельчим печенье

Источник:

Ольга Якунчева / 59.RU

Соединяем с орехами и шоколадной массой | Источник: Ольга Якунчева / 59.RUСоединяем с орехами и шоколадной массой | Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Соединяем с орехами и шоколадной массой

Источник:

Ольга Якунчева / 59.RU

Далее нужно выложить массу на фольгу (пергамент или марлю) в виде колбаски (диаметром не толще обычной копченой колбасы). Ближе к краю осторожно заматываем, придаем круглую форму, покатав по столу как скалку.

Заворачиваем в фольгу (а лучше в марлю) | Источник: Ольга Якунчева / 59.RUЗаворачиваем в фольгу (а лучше в марлю) | Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Заворачиваем в фольгу (а лучше в марлю)

Источник:

Ольга Якунчева / 59.RU

Отправляем на холод на пару часов. Далее достаем, режем как настоящую колбасу, подаем к чаю. Ммм, вот он — тот самый забытый вкус из детства.

Режем на кусочки | Источник: Ольга Якунчева / 59.RUРежем на кусочки | Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Режем на кусочки

Источник:

Ольга Якунчева / 59.RU

А вы любите шоколадную колбасу?

Впервые вижу такой шедевр
В детстве очень нравилась
Никогда не нравилась
Я ее просто обожаю!
ПО ТЕМЕ
Ольга ЯкунчеваОльга Якунчева
Ольга Якунчева
корреспондент раздела «Культура»
Рецепт Десерт
