Тот самый вкус из детства: готовим кондитерскую колбаску, как наши бабушки

Кондитерскую колбаску готовить легко Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Когда-то этот десерт обожали многие, а особенно детвора, что неудивительно — шоколадная колбаска очень вкусная, ее хочется есть бесконечно. А еще подшучивать над друзьями, выдавая ее за копченую мясную. Но сейчас этот рецепт подзабыт. А зря, ведь он очень простой, десерт готовится быстро. Наша коллега Ольга Якунчева из издания 59.RU заглянула в кулинарную книгу своей бабушки и решила его приготовить.

Набор продуктов простой Источник: Ольга Якунчева / 59.RU Для приготовления нужно взять 300 граммов традиционного печенья — «Юбилейного», «Злакового», «К кофе» и прочего, 200 граммов сливочного масла, 80 граммов измельченных грецких орехов, стакан сахара, 2 столовые ложки какао-порошка, 2 столовые ложки воды или молока, 1 яйцо (не обязательно). Также необходимы будут пергаментная бумага или фольга, а идеально — марля или ткань, они не пристают к продукту и легко убираются.

Для приготовления нужно растопить в кастрюльке сливочное масло, добавить 2 столовые ложки воды или молока, какао и сахар, размешать и варить 5 минут на маленьком огне, помешивая. Остудить до теплого состояния и добавить сырое яйцо.

Размягчаем масло Источник: Ольга Якунчева / 59.RU Добавляем какао и сахар Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Отдельно в миске мелко рубим печенье, смешиваем его с измельченными орехами. Соединяем шоколадную массу со смесью печенья с орехами, тщательно перемешиваем.

Мельчим печенье Источник: Ольга Якунчева / 59.RU Соединяем с орехами и шоколадной массой Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Далее нужно выложить массу на фольгу (пергамент или марлю) в виде колбаски (диаметром не толще обычной копченой колбасы). Ближе к краю осторожно заматываем, придаем круглую форму, покатав по столу как скалку.

Заворачиваем в фольгу (а лучше в марлю) Источник: Ольга Якунчева / 59.RU

Отправляем на холод на пару часов. Далее достаем, режем как настоящую колбасу, подаем к чаю. Ммм, вот он — тот самый забытый вкус из детства.

Режем на кусочки Источник: Ольга Якунчева / 59.RU