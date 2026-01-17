Тот самый вкус из детства: готовим кондитерскую колбаску, как наши бабушки

Когда-то этот десерт обожали многие, а особенно детвора, что неудивительно — шоколадная колбаска очень вкусная, ее хочется есть бесконечно. А еще подшучивать над друзьями, выдавая ее за копченую мясную. Но сейчас этот рецепт подзабыт. А зря, ведь он очень простой, десерт готовится быстро. Наша коллега Ольга Якунчева из издания 59.RU заглянула в кулинарную книгу своей бабушки и решила его приготовить.
Для приготовления нужно взять 300 граммов традиционного печенья — «Юбилейного», «Злакового», «К кофе» и прочего, 200 граммов сливочного масла, 80 граммов измельченных грецких орехов, стакан сахара, 2 столовые ложки какао-порошка, 2 столовые ложки воды или молока, 1 яйцо (не обязательно). Также необходимы будут пергаментная бумага или фольга, а идеально — марля или ткань, они не пристают к продукту и легко убираются.
Для приготовления нужно растопить в кастрюльке сливочное масло, добавить 2 столовые ложки воды или молока, какао и сахар, размешать и варить 5 минут на маленьком огне, помешивая. Остудить до теплого состояния и добавить сырое яйцо.
Отдельно в миске мелко рубим печенье, смешиваем его с измельченными орехами. Соединяем шоколадную массу со смесью печенья с орехами, тщательно перемешиваем.
Далее нужно выложить массу на фольгу (пергамент или марлю) в виде колбаски (диаметром не толще обычной копченой колбасы). Ближе к краю осторожно заматываем, придаем круглую форму, покатав по столу как скалку.
Отправляем на холод на пару часов. Далее достаем, режем как настоящую колбасу, подаем к чаю. Ммм, вот он — тот самый забытый вкус из детства.
А вы любите шоколадную колбасу?