Заряжаем свою батарейку: какие продукты поднимут на ноги в самый хмурый день — советы диетолога

Заряжаем свою батарейку: какие продукты поднимут на ноги в самый хмурый день — советы диетолога

Ярославский врач Татьяна Селезнева составила список полезных продуктов

88
Публикуем советы диетолога

Публикуем советы диетолога

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Зимой, особенно после длинных январских выходных, тяжело втянуться в привычный режим. Для многих становится проблемой обычное рутинное — подъем с кровати. На привычные дела не хватает энергии. Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с 76.RU рассказала, какие продукты помогут зарядить внутреннюю батарейку.

Что есть, чтобы были силы

В период холодов специалист рекомендует обогатить рацион продуктами, содержащими железо, B12, магний, селен и цинк.

Чтобы были силы вставать с кровати, важно пересмотреть свой рацион. В частности добавить в меню морепродукты, красное мясо, печень и сердце, яйца, бобовые, яблоки, гречку, какао. Эти продукты содержат железо.

«Железо наполняет клетки кислородом, влияя на уровень энергии. Поддерживает иммунитет и регуляцию температуры тела», — пояснила диетолог.

Энергии прибавят также продукты, содержащие B12: индейка, говядина, красная рыба, сыр, яйца, молоко и йогурт.

«B12 играет важную роль в энергетическом обмене. Дефицит может спровоцировать анемию и значительно повлиять на работоспособность. Искать этот витамин надо в продуктах животного происхождения», — добавила диетолог.

Магний — минерал, который отвечает за сон. Зимой он также необходим для восстановления и отдыха.

«При дефиците нарушается сон, возникает бессонница, быстрая утомляемость, тревожность. Магнием богаты кунжут, авокадо, орехи, бобовые и темно-зеленые овощи», — рассказала Татьяна Селезнева.

Еще один микроэлемент, который способствует снижению утомляемости — селен.

«Большое количество селена содержится в мясе, субпродуктах, рыбе, зерновых и молочных продуктах, шоколаде, чесноке, луке, брокколи, белокочанной капусте, орехах, грибах», — отметила эксперт.

Говядина, баранина, пшеничные отруби, тыквенные семечки и моллюски также содержат цинк. Этот микроэлемент участвует в преобразованиях энергии, регуляции жирового и углеводного обмена, нужен для нормальной работы мозга и нервных клеток.

«При дефиците цинка человек быстро устает, особенно если ведет активный образ жизни, занимается спортом», — указала специалист.

Пять элементов для энергии

Какие продукты богаты железом

Какие продукты богаты железом

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В каких продуктах есть B12 — список

В каких продуктах есть B12 — список

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

В каких продуктах содержится магний

В каких продуктах содержится магний

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Продукты, богатые селеном

Продукты, богатые селеном

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Пять продуктов, богатых цинком

Пять продуктов, богатых цинком

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Ранее мы также рассказывали, как не переедать в период холодов.

Рекомендуем