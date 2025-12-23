Безупречная классика: три вкусных салата для новогоднего стола — простые и быстрые рецепты

Публикуем видео рецепта оливье с домашним майонезом Источник: Семен Громов, Дмитрий Гладышев / Городские медиа

И вот мы уже на финишной прямой на пути к 2026 году. Остались последние приготовления к праздничному столу. А что же приготовить? Если всё еще не определились, то спешим показать вам три рецепта салатов. Два из них — классика в новом исполнении, а один отличается необычным сочетанием. Итак, сохраняйте список ингредиентов и запоминайте инструкцию приготовления.

Оливье с домашним майонезом

Для салата вам понадобятся: маринованные огурчики — 250 г, копченое мясо — 300 г, картофель запеченный — 250 г, морковь запеченная — 250 г, яйцо отварное — 5 штук, красный лук — 50 г, маринованный горошек — 250 г.

Секретный ингредиент — это домашний майонез. Для него необходимы: яйцо отварное — 3 штуки, вода — 100 мл, растительное масло — 70 мл, сок лимона — 1 столовая ложка, соль — ½ чайной ложки, черный перец — ¼ чайной ложки, горчица — ½ чайной ложки.

Как приготовить домашний майонез для оливье Источник: Семен Громов / 72.RU

Селедка под шубой по-новому

Мы решили не придумывать колесо и всего лишь немного освежить классический рецепт, который любят все. Итак, записывайте ингредиенты и добавляйте их в список продуктов:

сельдь слабосоленая — 350 г;

картофель запеченный — 250 г;

морковь запеченная — 200 г;

яйцо — 6 шт.;

свекла запеченная — 250 г;

майонез домашний — 100 г.

Подробная инструкция — в видео ниже.

Быстрый рецепт селедки под шубой Источник: Семен Громов / 72.RU

Мандарины и копчености

Ну и какой же праздник без роскошного и необычного салата? Особенно когда хочется удивить близких и гостей небанальными блюдами. Именно таким и можно назвать этот салат. В списке ингредиентов для него:

салат айсберг — 150 г;

мандарин — 150 г;

сыровяленый балык — 50 г;

сырокопченая шейка — 50 г;

сыр моцарелла — 120 г;

грецкий орех (обжаренный) — 90 г;

греческий йогурт — 80 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

черный перец — ¼ ч. л.;

апельсиновый сок — 2 ст. л.;

сухарики.

Салат с мандаринами и копченостями на Новый год удивит гостей Источник: Семен Громов / 72.RU