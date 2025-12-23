НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Безупречная классика: три вкусных салата для новогоднего стола — простые и быстрые рецепты

Безупречная классика: три вкусных салата для новогоднего стола — простые и быстрые рецепты

Показываем способ их приготовления

10 297
Публикуем видео рецепта оливье с домашним майонезом

Источник:

Семен Громов, Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Публикуем видео рецепта оливье с домашним майонезом

Источник:

Семен Громов, Дмитрий Гладышев / Городские медиа

И вот мы уже на финишной прямой на пути к 2026 году. Остались последние приготовления к праздничному столу. А что же приготовить? Если всё еще не определились, то спешим показать вам три рецепта салатов. Два из них — классика в новом исполнении, а один отличается необычным сочетанием. Итак, сохраняйте список ингредиентов и запоминайте инструкцию приготовления.

Оливье с домашним майонезом

Для салата вам понадобятся: маринованные огурчики — 250 г, копченое мясо — 300 г, картофель запеченный — 250 г, морковь запеченная — 250 г, яйцо отварное — 5 штук, красный лук — 50 г, маринованный горошек — 250 г.

Секретный ингредиент — это домашний майонез. Для него необходимы: яйцо отварное — 3 штуки, вода — 100 мл, растительное масло — 70 мл, сок лимона — 1 столовая ложка, соль — ½ чайной ложки, черный перец — ¼ чайной ложки, горчица — ½ чайной ложки.

Как приготовить домашний майонез для оливье

Источник:

Семен Громов / 72.RU

Селедка под шубой по-новому

Мы решили не придумывать колесо и всего лишь немного освежить классический рецепт, который любят все. Итак, записывайте ингредиенты и добавляйте их в список продуктов:

  • сельдь слабосоленая — 350 г;

  • картофель запеченный — 250 г;

  • морковь запеченная — 200 г;

  • яйцо — 6 шт.;

  • свекла запеченная — 250 г;

  • майонез домашний — 100 г.

Подробная инструкция — в видео ниже.

Быстрый рецепт селедки под шубой

Источник:

Семен Громов / 72.RU

Мандарины и копчености

Ну и какой же праздник без роскошного и необычного салата? Особенно когда хочется удивить близких и гостей небанальными блюдами. Именно таким и можно назвать этот салат. В списке ингредиентов для него:

  • салат айсберг — 150 г;

  • мандарин — 150 г;

  • сыровяленый балык — 50 г;

  • сырокопченая шейка — 50 г;

  • сыр моцарелла — 120 г;

  • грецкий орех (обжаренный) — 90 г;

  • греческий йогурт — 80 г;

  • оливковое масло — 2 ст. л.;

  • черный перец — ¼ ч. л.;

  • апельсиновый сок — 2 ст. л.;

  • сухарики.

Салат с мандаринами и копченостями на Новый год удивит гостей

Источник:

Семен Громов / 72.RU

Ранее мы также публиковали простые рецепты необычных салатов к новогоднему застолью от шеф-повара одного из популярных ярославских кафе.

ПО ТЕМЕ
Дарья МакееваДарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Семён ГромовСемён Громов
Семён Громов
Видеоредактор 72.RU
Новогоднее меню Салат Рецепт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Гость
27 декабря 2024, 18:37
Никогда ещё мы не жили так отвратительно и беспросветно, в нищите и ненависти
Рекомендуем