Безупречная классика: три вкусных салата для новогоднего стола — простые и быстрые рецепты

И вот мы уже на финишной прямой на пути к 2026 году. Остались последние приготовления к праздничному столу. А что же приготовить? Если всё еще не определились, то спешим показать вам три рецепта салатов. Два из них — классика в новом исполнении, а один отличается необычным сочетанием. Итак, сохраняйте список ингредиентов и запоминайте инструкцию приготовления.
Оливье с домашним майонезом
Для салата вам понадобятся: маринованные огурчики — 250 г, копченое мясо — 300 г, картофель запеченный — 250 г, морковь запеченная — 250 г, яйцо отварное — 5 штук, красный лук — 50 г, маринованный горошек — 250 г.
Секретный ингредиент — это домашний майонез. Для него необходимы: яйцо отварное — 3 штуки, вода — 100 мл, растительное масло — 70 мл, сок лимона — 1 столовая ложка, соль — ½ чайной ложки, черный перец — ¼ чайной ложки, горчица — ½ чайной ложки.
Селедка под шубой по-новому
Мы решили не придумывать колесо и всего лишь немного освежить классический рецепт, который любят все. Итак, записывайте ингредиенты и добавляйте их в список продуктов:
сельдь слабосоленая — 350 г;
картофель запеченный — 250 г;
морковь запеченная — 200 г;
яйцо — 6 шт.;
свекла запеченная — 250 г;
майонез домашний — 100 г.
Подробная инструкция — в видео ниже.
Мандарины и копчености
Ну и какой же праздник без роскошного и необычного салата? Особенно когда хочется удивить близких и гостей небанальными блюдами. Именно таким и можно назвать этот салат. В списке ингредиентов для него:
салат айсберг — 150 г;
мандарин — 150 г;
сыровяленый балык — 50 г;
сырокопченая шейка — 50 г;
сыр моцарелла — 120 г;
грецкий орех (обжаренный) — 90 г;
греческий йогурт — 80 г;
оливковое масло — 2 ст. л.;
черный перец — ¼ ч. л.;
апельсиновый сок — 2 ст. л.;
сухарики.
Ранее мы также публиковали простые рецепты необычных салатов к новогоднему застолью от шеф-повара одного из популярных ярославских кафе.