НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

6 м/c,

сев.

 749мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,31
EUR 92,86
ПСБ: главные события года
Татьяна Ким в Рыбинске. Видео
«Умные решения»
Поднимут зарплаты госслужащим
Что будет с высоткой на месте рынка
Подарочный гид
Рецепты новогодних сладостей
Афиша на Новый год
Еда Новый год — 2025 Инструкция Оливье отдыхает: 5 оригинальных рецептов салатов для новогоднего стола

Оливье отдыхает: 5 оригинальных рецептов салатов для новогоднего стола

Какими яствами можно удивить гостей на празднике

3 603
Что подать на стол гостей в Новый год | Источник: Артем Ленц / NGS24.RUЧто подать на стол гостей в Новый год | Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Что подать на стол гостей в Новый год

Источник:

Артем Ленц / NGS24.RU

Новый год не за горами. А значит, каждая хозяйка уже задалась вопросом: чем же накормить гостей? Ответ на этот вопрос дали повара кофейни «Капуцин» на улице Кирова в Ярославле. Публикуем 5 необычных рецептов салатов, которые удивят гостей.

С картофелем по-деревенски и семгой

Для этого салата понадобится 40 граммов картофеля по-деревенски и 20 граммов соуса ранч. Последний готовится просто: запеченный болгарский перец отправляется в блендер вместе с майонезом. В салат добавляется одно яйцо пашот, которое следует варить в пакетике. Последними штрихами станут 40 граммов семги холодного копчения и 40 граммов микса салатов. Готово!

С медом и оливковым маслом

Если хочется чего-то посытнее, на помощь придет салат «Мужской». Для его приготовление понадобится смешать вареную говядину, красный лук, донскую горчицу, мед и оливковое масло. И вуаля — необычное угощение готово.

С баклажанами и творожным сыром

Для приготовления одной порции этого салата понадобится 70 граммов баклажанов, обжаренных во фритюре. Затем нужно добавить 20 граммов свежего огурца, 40 граммов помидора и 20 граммов салатного микса. Туда же идет кнели из творожного сыра, а в качестве заправки используется соус песто или адриатика.

С креветками и черри

На одну порцию нужно обжарить 4 креветки и добавить два помидора черри. Туда же отправляется 40 граммов микса салатов. Пикантности блюду придадут кусочки манго и кисло-сладкий соус для заправки. Также в салат нужно добавить тонко нарезанные маринованные огурцы, лимон, немного сахара и оставить его настаиваться на 4 часа.

С корнишонами и охотничьми колбасками

На одну порцию 50 граммов отварного картофеля обжарить, добавить 30 граммов корнишонов. Следом нужно обжарить и разрезать одну охотничью колбаску, добавить 40 граммов листьев салата и 25 граммов маринованных опят. Остается смешать получившееся с 20 граммами красного лука и заправить все 25 граммами горчичного соуса.

Ранее мы также публиковали простые рецепты синнабонов, безалкогольного глинтвейна и имбирного печенья.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Новогодний стол Рецепт Еда Салат
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
25 декабря 2024, 09:09
Вот сама и ешь.
Гость
25 декабря 2024, 12:39
Лучше Вы отдыхайте с такими рецептами))), Столичный или оливье ваши рецепты не заменят на Новый год. Только как ...., для разнообразия, и то селедка под шубой тоже рулит!!! 🔥
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Рекомендуем