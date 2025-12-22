Оливье отдыхает: 5 оригинальных рецептов салатов для новогоднего стола

Что подать на стол гостей в Новый год Источник: Артем Ленц / NGS24.RU

Новый год не за горами. А значит, каждая хозяйка уже задалась вопросом: чем же накормить гостей? Ответ на этот вопрос дали повара кофейни «Капуцин» на улице Кирова в Ярославле. Публикуем 5 необычных рецептов салатов, которые удивят гостей.

С картофелем по-деревенски и семгой

Для этого салата понадобится 40 граммов картофеля по-деревенски и 20 граммов соуса ранч. Последний готовится просто: запеченный болгарский перец отправляется в блендер вместе с майонезом. В салат добавляется одно яйцо пашот, которое следует варить в пакетике. Последними штрихами станут 40 граммов семги холодного копчения и 40 граммов микса салатов. Готово!

С медом и оливковым маслом

Если хочется чего-то посытнее, на помощь придет салат «Мужской». Для его приготовление понадобится смешать вареную говядину, красный лук, донскую горчицу, мед и оливковое масло. И вуаля — необычное угощение готово.

С баклажанами и творожным сыром

Для приготовления одной порции этого салата понадобится 70 граммов баклажанов, обжаренных во фритюре. Затем нужно добавить 20 граммов свежего огурца, 40 граммов помидора и 20 граммов салатного микса. Туда же идет кнели из творожного сыра, а в качестве заправки используется соус песто или адриатика.

С креветками и черри

На одну порцию нужно обжарить 4 креветки и добавить два помидора черри. Туда же отправляется 40 граммов микса салатов. Пикантности блюду придадут кусочки манго и кисло-сладкий соус для заправки. Также в салат нужно добавить тонко нарезанные маринованные огурцы, лимон, немного сахара и оставить его настаиваться на 4 часа.

С корнишонами и охотничьми колбасками

На одну порцию 50 граммов отварного картофеля обжарить, добавить 30 граммов корнишонов. Следом нужно обжарить и разрезать одну охотничью колбаску, добавить 40 граммов листьев салата и 25 граммов маринованных опят. Остается смешать получившееся с 20 граммами красного лука и заправить все 25 граммами горчичного соуса.