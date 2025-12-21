Рецепт новогоднего настроения: фудблогер из Ярославля раскрыла секрет идеальных синнабонов

До Нового года остается чуть больше недели. Если квартира уже наряжена, а тематические фильмы просмотрены, пора готовить сладости — те самые, с ароматом праздника и домашнего тепла.
Фудблогер из Ярославля Анастасия Кукушкина назвала быстрые и простые рецепты идеальных спутников для украшения дома, тихого киновечера или встречи гостей. По словам девушки, главный секрет вкусных синнабонов — глазурь. Рассказываем, как приготовить эти ароматные булочки с кремом, имбирное печенье и глинтвейн.
Рецепт домашних синнабонов
Ингредиенты для теста:
240 граммов молока;
11 граммов сухих дрожжей;
3 чайные ложки сахара;
140 граммов сахара;
2 яйца;
60 граммов мягкого сливочного масла;
100 граммов карамели;
600 граммов муки;
60 граммов мягкого сливочного масла для смазывания, корица и примерно 100–150 граммов коричневого сахара.
Ингредиенты для карамели:
190 граммов сахара;
60 граммов холодного сливочного масла;
140 граммов теплых сливок 35%;
соль по вкусу;
40 граммов воды.
Ингредиенты для крема:
150 граммов мягкого сливочного масла;
450 граммов холодного творожного сыра;
80 граммов сахарной пудры.
Как приготовить синнабоны:
Всыпаем в сотейник сахар и вливаем воду. Не мешая, держим на среднем огне до янтарного цвета, после чего кладем туда холодное сливочное масло, доводим до однородности. В конце аккуратно вливаем теплые сливки, параллельно помешиваем. Добавляем соль и убираем остывать.
Для булочек делаем опару (заправленное дрожжами и забродившее жидкое тесто): в теплое молоко добавляем дрожжи и 3 чайные ложки сахара. Откладываем в теплое место на 10–15 минут.
Яйца взбиваем с сахаром до пышной белой массы, вливаем опару, перемешиваем и просеиваем муку. Замешиваем тесто, а после вливаем карамель и кладем мягкое масло. Месим тесто до однородности. Оно должно быть липким, это нормально. Накрываем тесто полотенцем и откладываем на час в теплое место. Можно отправить в духовку при 40 градусах.
После раскатываем тесто на присыпанном мукой столе толщиной чуть меньше сантиметра. Промазываем его мягким маслом, посыпаем корицей и коричневым сахаром.
Скатываем рулет, режем на синнабоны, перекладываем в форму. Накрываем полотенцем и отправляем в духовку при 40 градусах на 40 минут. За это время тесто должно подняться.
После этого увеличиваем температуру до 180 градусов и готовим еще примерно 25 минут.
В это время для крема взбиваем мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышной массы. Добавляем туда холодный творожный сыр и взбиваем 5–7 минут.
Теплые синнабоны смазываем кремом, поливаем карамелью и посыпаем орехами.
Простой рецепт имбирного печенья
Ингредиенты:
110 граммов мёда;
1 чайная ложка корицы;
1/2 чайной ложки молотого имбиря;
100 граммов сливочного масла;
140 граммов сахара;
1/2 чайной ложки соли;
2 яйца;
380 граммов муки;
1/2 чайной ложки соды.
Пошаговый рецепт имбирного печенья:
Разогреваем мёд в сотейнике. Как только он начнет закипать, добавляем корицу с имбирем и перемешиваем. Выключаем газ и добавляем в получившуюся массу сливочное масло. Перемешиваем до однородности.
Отдельно взбиваем яйца с сахаром и солью до пышной белой массы. После чего вливаем медовую смесь, перемешиваем и высыпаем туда половину муки с содой. Перемешиваем тесто до однородности.
Половину оставшейся муки просеиваем на стол, вливаем тесто, а сверху на него — оставшуюся часть муки. Замешиваем руками. Главное, не добавлять больше муки — строго 380 граммов. Может казаться, что тесто будет липнуть к рукам, но нужно чуть потерпеть — оно будет мягким и перестанет липнуть.
Заворачиваем тесто в пленку и убираем в холодильник минимум на час.
Теперь раскатываем на присыпанной мукой столе. Толщина теста должна быть примерно сантиметр. С помощью формочки вырезаем печенье и отправляем на противне в разогретую до 180 градусов духовку на 7–8 минут.
Время выпекания зависит от мощности духовки — главное не передержите, чтобы печенье осталось мягким внутри, оно не должно сильно румяниться.
Остужаем, украшаем и пробуем.
Рецепт глинтвейна
Ингредиенты:
1 литр вишневого сока;
апельсин;
яблоко;
пряности — корица, гвоздика, кардамон, мускатный орех, имбирь. Можешь купить готовую смесь, так будет проще.
Пошаговый рецепт безалкогольного глинтвейна:
Вливаем сок в сотейник и доводим до кипения.
В это время нарезаем яблоко и половину апельсина.
Как только сок начнет закипать, добавляем туда фрукты, пряности и две палочки корицы.
После кипения оставляем на огне еще на пять минут. После закрываем крышкой и оставляем еще на 10 минут, чтобы глинтвейн впитал в себя аромат пряностей.
