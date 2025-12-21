Рецепт новогоднего настроения: фудблогер из Ярославля раскрыла секрет идеальных синнабонов

Всыпаем в сотейник сахар и вливаем воду. Не мешая, держим на среднем огне до янтарного цвета, после чего кладем туда холодное сливочное масло, доводим до однородности. В конце аккуратно вливаем теплые сливки, параллельно помешиваем. Добавляем соль и убираем остывать.

Для булочек делаем опару (заправленное дрожжами и забродившее жидкое тесто): в теплое молоко добавляем дрожжи и 3 чайные ложки сахара. Откладываем в теплое место на 10–15 минут.

Яйца взбиваем с сахаром до пышной белой массы, вливаем опару, перемешиваем и просеиваем муку. Замешиваем тесто, а после вливаем карамель и кладем мягкое масло. Месим тесто до однородности. Оно должно быть липким, это нормально. Накрываем тесто полотенцем и откладываем на час в теплое место. Можно отправить в духовку при 40 градусах.

После раскатываем тесто на присыпанном мукой столе толщиной чуть меньше сантиметра. Промазываем его мягким маслом, посыпаем корицей и коричневым сахаром.

Скатываем рулет, режем на синнабоны, перекладываем в форму. Накрываем полотенцем и отправляем в духовку при 40 градусах на 40 минут. За это время тесто должно подняться.

После этого увеличиваем температуру до 180 градусов и готовим еще примерно 25 минут.

В это время для крема взбиваем мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышной массы. Добавляем туда холодный творожный сыр и взбиваем 5–7 минут.