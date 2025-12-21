НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Рецепт новогоднего настроения: фудблогер из Ярославля раскрыла секрет идеальных синнабонов

А также рассказала, как приготовить имбирное печенье и глинтвейн

Собрали подборку простых новогодних рецептов

Собрали подборку простых новогодних рецептов

Источник:

shabrusya / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

До Нового года остается чуть больше недели. Если квартира уже наряжена, а тематические фильмы просмотрены, пора готовить сладости — те самые, с ароматом праздника и домашнего тепла.

Фудблогер из Ярославля Анастасия Кукушкина назвала быстрые и простые рецепты идеальных спутников для украшения дома, тихого киновечера или встречи гостей. По словам девушки, главный секрет вкусных синнабонов — глазурь. Рассказываем, как приготовить эти ароматные булочки с кремом, имбирное печенье и глинтвейн.

Рецепт домашних синнабонов

Ингредиенты для теста:

  • 240 граммов молока;

  • 11 граммов сухих дрожжей;

  • 3 чайные ложки сахара;

  • 140 граммов сахара;

  • 2 яйца;

  • 60 граммов мягкого сливочного масла;

  • 100 граммов карамели;

  • 600 граммов муки;

  • 60 граммов мягкого сливочного масла для смазывания, корица и примерно 100–150 граммов коричневого сахара.

Ингредиенты для карамели:

  • 190 граммов сахара;

  • 60 граммов холодного сливочного масла;

  • 140 граммов теплых сливок 35%;

  • соль по вкусу;

  • 40 граммов воды.

Ингредиенты для крема:

  • 150 граммов мягкого сливочного масла;

  • 450 граммов холодного творожного сыра;

  • 80 граммов сахарной пудры.

Как приготовить синнабоны:

  1. Всыпаем в сотейник сахар и вливаем воду. Не мешая, держим на среднем огне до янтарного цвета, после чего кладем туда холодное сливочное масло, доводим до однородности. В конце аккуратно вливаем теплые сливки, параллельно помешиваем. Добавляем соль и убираем остывать.

  2. Для булочек делаем опару (заправленное дрожжами и забродившее жидкое тесто): в теплое молоко добавляем дрожжи и 3 чайные ложки сахара. Откладываем в теплое место на 10–15 минут.

  3. Яйца взбиваем с сахаром до пышной белой массы, вливаем опару, перемешиваем и просеиваем муку. Замешиваем тесто, а после вливаем карамель и кладем мягкое масло. Месим тесто до однородности. Оно должно быть липким, это нормально. Накрываем тесто полотенцем и откладываем на час в теплое место. Можно отправить в духовку при 40 градусах.

  4. После раскатываем тесто на присыпанном мукой столе толщиной чуть меньше сантиметра. Промазываем его мягким маслом, посыпаем корицей и коричневым сахаром.

  5. Скатываем рулет, режем на синнабоны, перекладываем в форму. Накрываем полотенцем и отправляем в духовку при 40 градусах на 40 минут. За это время тесто должно подняться.

  6. После этого увеличиваем температуру до 180 градусов и готовим еще примерно 25 минут.

  7. В это время для крема взбиваем мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышной массы. Добавляем туда холодный творожный сыр и взбиваем 5–7 минут.

  8. Теплые синнабоны смазываем кремом, поливаем карамелью и посыпаем орехами.

Простой рецепт имбирного печенья

Ингредиенты:

  • 110 граммов мёда;

  • 1 чайная ложка корицы;

  • 1/2 чайной ложки молотого имбиря;

  • 100 граммов сливочного масла;

  • 140 граммов сахара;

  • 1/2 чайной ложки соли;

  • 2 яйца;

  • 380 граммов муки;

  • 1/2 чайной ложки соды.

Пошаговый рецепт имбирного печенья:

  1. Разогреваем мёд в сотейнике. Как только он начнет закипать, добавляем корицу с имбирем и перемешиваем. Выключаем газ и добавляем в получившуюся массу сливочное масло. Перемешиваем до однородности.

  2. Отдельно взбиваем яйца с сахаром и солью до пышной белой массы. После чего вливаем медовую смесь, перемешиваем и высыпаем туда половину муки с содой. Перемешиваем тесто до однородности.

  3. Половину оставшейся муки просеиваем на стол, вливаем тесто, а сверху на него — оставшуюся часть муки. Замешиваем руками. Главное, не добавлять больше муки — строго 380 граммов. Может казаться, что тесто будет липнуть к рукам, но нужно чуть потерпеть — оно будет мягким и перестанет липнуть.

  4. Заворачиваем тесто в пленку и убираем в холодильник минимум на час.

  5. Теперь раскатываем на присыпанной мукой столе. Толщина теста должна быть примерно сантиметр. С помощью формочки вырезаем печенье и отправляем на противне в разогретую до 180 градусов духовку на 7–8 минут.

  6. Время выпекания зависит от мощности духовки — главное не передержите, чтобы печенье осталось мягким внутри, оно не должно сильно румяниться.

  7. Остужаем, украшаем и пробуем.

Рецепт глинтвейна

Рецепт приготовления глинтвейна

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

Ингредиенты:

  • 1 литр вишневого сока;

  • апельсин;

  • яблоко;

  • пряности — корица, гвоздика, кардамон, мускатный орех, имбирь. Можешь купить готовую смесь, так будет проще.

Пошаговый рецепт безалкогольного глинтвейна:

  1. Вливаем сок в сотейник и доводим до кипения.

  2. В это время нарезаем яблоко и половину апельсина.

  3. Как только сок начнет закипать, добавляем туда фрукты, пряности и две палочки корицы.

  4. После кипения оставляем на огне еще на пять минут. После закрываем крышкой и оставляем еще на 10 минут, чтобы глинтвейн впитал в себя аромат пряностей.

Ранее мы также публиковали рецепты новогодних салатов, которые станут украшением любого стола.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
2
Гость
9 декабря 2024, 21:10
Н-да, надо еще постараться найти вишневый сок.
Гость
11 декабря 2024, 18:47
Супер. Спасибо за простые и понятные рецепты! 👍
