Как сварить идеальный холодец к Новому году — пошаговая инструкция

Выберите подходящее мясо. Лучше всего подойдут свиные ножки или рулька: благодаря соединительной ткани холодец будет плотным и естественно желирующимся. Говядина или курица добавят насыщенности вкусу.

Варите без спешки. Мясо готовят на очень слабом огне не менее 7–8 часов без крышки. Это важно для прозрачности и глубины вкуса.

Добавьте овощи и специи. За 1,5–2 часа до конца варки положите лук, морковь, лавровый лист и перец. Так бульон станет ароматным, но овощи не разварятся.

Процедите бульон. Используйте несколько слоев марли или мелкое сито — лишние частицы уйдут, а жидкость станет кристально чистой.

Разберите мясо. Отделите от костей, порежьте на небольшие кусочки или разберите на волокна. Можно добавить немного измельченного чеснока и специй для усиления вкуса.

Соберите блюдо. Разложите мясо по формам, залейте процеженным бульоном и отправьте в холодильник до полного застывания.

Если не хватает времени. Разрешен лайфхак с желатином — разведите его в горячем бульоне, чтобы ускорить процесс. Вкус и прозрачность не пострадают.