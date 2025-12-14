НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Как сварить идеальный холодец к Новому году — пошаговая инструкция

Как сварить идеальный холодец к Новому году — пошаговая инструкция

Раскрываем секрет закуски, которую не стыдно поставить на праздничный стол

Холодец не любит суеты&nbsp;— стоит лишь подождать, и простое мясо превращается в новогоднее чудо | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаХолодец не любит суеты&nbsp;— стоит лишь подождать, и простое мясо превращается в новогоднее чудо | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Холодец не любит суеты — стоит лишь подождать, и простое мясо превращается в новогоднее чудо

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Новый год без холодца — почти как елка без игрушек. Блюдо, проверенное поколениями, требует терпения и внимания к деталям. Эксперты кулинарного канала «Покулинарим» объяснили, как получить идеальный результат.

Инструкция по приготовлению идеального холодца:

  1. Выберите подходящее мясо. Лучше всего подойдут свиные ножки или рулька: благодаря соединительной ткани холодец будет плотным и естественно желирующимся. Говядина или курица добавят насыщенности вкусу.

  2. Варите без спешки. Мясо готовят на очень слабом огне не менее 7–8 часов без крышки. Это важно для прозрачности и глубины вкуса.

  3. Добавьте овощи и специи. За 1,5–2 часа до конца варки положите лук, морковь, лавровый лист и перец. Так бульон станет ароматным, но овощи не разварятся.

  4. Процедите бульон. Используйте несколько слоев марли или мелкое сито — лишние частицы уйдут, а жидкость станет кристально чистой.

  5. Разберите мясо. Отделите от костей, порежьте на небольшие кусочки или разберите на волокна. Можно добавить немного измельченного чеснока и специй для усиления вкуса.

  6. Соберите блюдо. Разложите мясо по формам, залейте процеженным бульоном и отправьте в холодильник до полного застывания.

  7. Если не хватает времени. Разрешен лайфхак с желатином — разведите его в горячем бульоне, чтобы ускорить процесс. Вкус и прозрачность не пострадают.

  8. Современный способ. В мультиварке холодец готовят около шести часов в режиме «тушение». Это удобно и почти не требует участия.

Кстати, в грядущем году Огненной Лошади лучше не шутить с меню: говорят, она ценит щедрые и яркие застолья. И не забудьте, что в Новый год вы наверняка будете не только есть, но и пить, поэтому вам пригодятся наши 5 рецептов настоек с ароматом праздника.

Новогодний стол Холодец Рецепт Еда Застолье
Гость
29 минут
Сейчас мало его уже кто варит
