Натуральные конфеты или чистый сахар? Врачи рассказали о пользе и вреде фиников

Лучше выбирать менее блестящие финики: выше вероятность, что их не вымачивали в сахарном сиропе Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Без фиников ни один ПП-рацион не обходится: считается, что это отличный десерт для худеющих. А как обстоят дела на самом деле? NGS.RU разбирался, чем эти плоды полезны и в каких случаях стоит ограничить их количество.

Диетолог, кардиолог, терапевт Таисия Граничная объясняет: финики — источник быстрых углеводов, клетчатки, калия и магния. Продукт хорошо восполняет энергию, особенно при умственной нагрузке или после физической активности.

Врач отмечает, что финики содержат антиоксиданты, которые помогают снижать воспалительные процессы. Кроме того, они полезны для работы кишечника благодаря пищевым волокнам.

Нутрициолог Ольга Баян подтверждает: финики действительно могут послужить отличной заменой конфетам. Но, как и с любой едой, важно знать меру.

Чаще всего мы видим в магазинах сушеные финики. Они довольно калорийные (280–300 килокалорий на 100 граммов), содержат до 65–70% углеводов и много клетчатки. За счет удаления влаги в процессе сушки в них концентрируется сахар.

«Свежие финики — другая история. Они более мягкие, сочные и менее сладкие на вкус. Калорийность ниже — примерно 140–160 килокалорий на 100 граммов, а содержание сахара меньше почти вдвое. В них больше воды — за счет этого снижается гликемическая нагрузка. Но найти их можно не круглый год», — говорит Ольга Баян.

Финики отлично восполняют энергию, особенно при умственной нагрузке или после физической активности Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Для тех, кто следит за весом или уровнем сахара, свежие финики — более щадящий вариант, если хочется натуральной сладости без резких скачков глюкозы в крови.

Однако их тоже легко переесть, предупреждает нутрициолог. Особенно если воспринимать как фрукты, а не десерт. Для примера: обычно фрукты — яблоки, груши, манго, персики, сливы — содержат порядка 50–60 килокалорий на 100 граммов продукта.

«Часто финик — неплохой вариант перекуса вместо шоколадки или плюшки. Такие же сладкие, дают быструю энергию, например перед тренировкой. Пара штук действительно удовлетворит желание съесть сладкое и может отговорить от похода в булочную», — акцентирует внимание Ольга Баян.

Но врач отмечает, что отдельный момент — обработка сушеных фиников. Их нередко подсушивают при высокой температуре, покрывают глюкозным сиропом или глазурью для блеска. Так что симпатичный внешний вид далеко не всегда говорит о качестве продукта.

«Здесь чаще всего работает правило, справедливое для большинства сухофруктов: чем они менее блестящие и привлекательные внешне, тем выше вероятность, что сахарным сиропом для более длительного хранения их не обрабатывали», — предупреждает нутрициолог.